Απίστευτες εικόνες από την Κίνα: Το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα όλων των εποχών, αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση έως και 24 ώρες!
Εκατομμύρια Κινέζοι επέστρεψαν στα σπίτια τους, έπειτα από οκτώ συνεχόμενες ημέρες διακοπών λόγω εθνικής αργίας - «Βραχυκύκλωμα» στον σταθμό διοδίων Γουζουάνγκ, που διαθέτει 36 λωρίδες

Βασίλης Αναστασόπουλος
Εκατομμύρια Κινέζοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τεράστιες ουρές στους δρόμους πριν από λίγες ημέρες -τη Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου- καθώς επέστρεφαν στα σπίτια τους μετά το τέλος των οκταήμερων διακοπών για την Εθνική Ημέρα και τη Γιορτή της Σελήνης.

Ο μεγαλύτερος σταθμός διοδίων της χώρας, στην επαρχία Ανχούι, «πλημμύρισε» από οχήματα, με τα πλάνα να γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν τον σταθμό διοδίων Γουζουάνγκ, ο οποίος διαθέτει 36 λωρίδες, να... λάμπει μέσα στη νύχτα από τα κόκκινα πίσω φώτα αμέτρητων αυτοκινήτων, που περίμεναν να περάσουν. Σύμφωνα με τις Αρχές, μόνο την τελευταία ημέρα των διακοπών, περισσότερα από 120.000 οχήματα πέρασαν από το σημείο.

Πλάνα από drone κατέγραψαν δεκάδες αυτοκίνητα να κινούνται σε πολλαπλές λωρίδες για να φτάσουν στις μπάρες των διοδίων, σχηματίζοντας τελικά ουρά τεσσάρων λωρίδων.


Η Γιορτή της Σελήνης, μία από τις σημαντικότερες γιορτές οικογενειακής επανένωσης στην Κίνα, συνέπεσε φέτος με τις αργίες της Εθνικής Ημέρας, επεκτείνοντας τις διακοπές από την 1η έως την 8η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, πραγματοποιήθηκαν φέτος περίπου 888 εκατ. ταξίδια κατά τη διάρκεια των εορτών, έναντι 765 εκατομμυρίων πέρυσι, όταν η αργία είχε διάρκεια επτά ημερών.

Το τεράστιο μποτιλιάρισμα στον σταθμό διοδίων του Γουζουάνγκ θύμισε σε πολλούς οδηγούς την εξαιρετικά αυξημένη κίνηση της περιόδου του κινεζικού Νέου Έτους.


Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται τέτοια περιστατικά στην Κίνα. Το πιο γνωστό συνέβη το 2010, όταν μια κυκλοφοριακή συμφόρηση διάρκειας 12 ημερών παρέλυσε την εθνική οδό Πεκίνου - Θιβέτ.

Στις 14 Αυγούστου 2010, μια σειρά από βλάβες σε φορτηγά προκάλεσε μποτιλιάρισμα άνω των 100 χιλιομέτρων, με χιλιάδες οδηγούς και επιβάτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι επί σχεδόν δύο εβδομάδες.

