Γεωργιάδης: Δεν σας απήγαγε κανένας, πήγατε για τη selfie στη Γάζα – Πέρκα: Θα ξαναπάω

Σύγκρουση του υπουργού Υγείας με τη βουλευτή - «Να πάρετε τα χάπια σας» του φώναξε η Κυριακή Μάλαμα - Την εφαρμογή του Κανονισμού της Βουλής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά ζήτησε ο κ. Γεωργιάδης