Δυναστεία Ρότσιλντ: Η βίλα της Κέρκυρας, ο Κάρολος, ο Νουρέγιεφ και η σαμπάνια
Στην Αθήνα λανσαρίστηκε πριν λίγες ημέρες η Barons de Rothschild Champagne με ένα event στο οποίο έδωσαν το παρόν τραπεζικά στελέχη, εφοπλιστές και λάτρεις των φυσαλίδων
Αυτή την περίοδο επικρατεί μια σχετική ηρεμία στην Κασσιόπη της Κέρκυρας, ένα γραφικό χωριό που έγινε ευρύτερα γνωστό, όταν η δυναστεία των Ρότσιλντ ή Ρόθτσαϊλντ, αγόρασε μια έκταση και έχτισε μια συγκλονιστική έπαυλη.
Ήταν το καταφύγιο του βαρώνου Τζέικομπ Ρότσιλντ και της οικογένειάς του, που επιζητούσε την ιδιωτικότητα τόσο γι΄ αυτόν όσο και για τους επιφανείς καλεσμένους του.
Στο κελάρι της αναπαύονται κάποια πολύ μεγάλα κρασιά -Chateau Mouton Rothschild από τα κτήματα της οικογένειας στην Γαλλία- και κάποιες συλλεκτικές φιάλες της σαμπάνιας Barons de Rothschild.
Από την έπαυλη που σχεδίασε μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια ο μεγάλος Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας ο οποίος ήταν παντρεμένος με την Μπάρμπαρα Ρότσιλντ -την μητέρα του Τζέικομπ- πέρασαν δεκάδες προσωπικότητες.
Τρεις φορές έχουν φιλοξενηθεί εκεί ο τότε πρίγκιπας και βασιλιάς πλέον της Αγγλίας Κάρολος με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, ο Ρούντολφ Νουρέγιεφ, ο Γεχούντι Μενουχίν και ο διάσημος Αμερικανός συγγραφέας Χένρι Μίλερ.
Λάτρεις του κρασιού οι Ρότσιλντ -για την ακρίβεια τρία «κλαδιά» της δυναστείας- αποφάσισαν πριν από 22 χρόνια να δημιουργήσουν την δική τους σαμπάνια.
Ο Μπέντζαμιν Ρότσιλντ τραπεζίτης στη Γενεύη και ιδιοκτήτης του Chateau Clark, ο Έρικ Ρότσιλντ ιδιοκτήτης του Chateau Lafite Rothschild και ο Φιλίπ Ντε Ρότσιλντ στον οποίο ανήκει το Chateau Mouton Rothschild ένωσαν τις δυνάμεις τους στην περιοχή Champagne αναζητώντας τους κατάλληλους αμπελώνες.
Στην αρχή όλοι οι «γείτονες» τους έλεγαν ότι προσπαθούσαν άδικα, ίσως επειδή δεν γνώριζαν ότι η συγκεκριμένη επιχειρηματική δυναστεία λατρεύει τις πολύ δύσκολες προκλήσεις.
Τα πρώτα μπουκάλια της Barons de Rothschild Champagne κυκλοφόρησαν στην απαιτητική αγορά της σαμπάνιας το 2005 και έκτοτε το brand αναπτύσσεται διαρκώς από μια οικογένεια που εκτός από το καλό κρασί λάτρεψε και τις φυσαλίδες του καμπανίτη.
Την προηγούμενη Δευτέρα, καλεσμένοι από τον τραπεζικό, επιχειρηματικό και εφοπλιστικό χώρο απόλαυσαν το επίσημο λανσάρισμα της σαμπάνιας των Ρότσιλντ.
Η σαμπάνια των τραπεζιτών
Τα πρώτα μπουκάλια της Barons de Rothschild Champagne κυκλοφόρησαν στην απαιτητική αγορά της σαμπάνιας το 2005 και έκτοτε το brand αναπτύσσεται διαρκώς από μια οικογένεια που εκτός από το καλό κρασί λάτρεψε και τις φυσαλίδες του καμπανίτη.
Την προηγούμενη Δευτέρα, καλεσμένοι από τον τραπεζικό, επιχειρηματικό και εφοπλιστικό χώρο απόλαυσαν το επίσημο λανσάρισμα της σαμπάνιας των Ρότσιλντ.
Το event που οργάνωσε ο Γιώργος Ντάβλας έλαβε χώρα στο Mayor του Κολωνακίου υπό τους ήχους γαλλικών μελωδιών και οι προσκεκλημένοι απόλαυσαν την Brut, την Blanc de Blancs και την Rosé, όλες προερχόμενες από τα αμπελοτόπια της Καμπανίας.
Μιας περιοχής, όπου οι Ρότσιλντ κατάφεραν να δώσουν ένα δυναμικό παρόν -αρκετοί τους πρότειναν να αγοράσουν έναν οίκο σαμπάνιας αντί να δημιουργήσουν το δικό τους- ενώ πέρυσι ξεκίνησε να λειτουργεί το νέο οινοποιείο που κατασκεύασαν, αποκλειστικά για τη σαμπάνια τους, η οποία προτιμάται λένε από τους τραπεζίτες, που επιλέγουν κυρίως τις ειδικές της εκδόσεις.
Δείτε φωτογραφίες από την βίλα στην Κασσιόπη:
