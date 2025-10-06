Λόρεν Σάντσεζ: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Παρίσι με τον Τζεφ Μπέζος
Το ζευγάρι έκανε αυτή τη δημόσια εμφάνιση σχεδόν τρεις μήνες μετά τον γάμο του στη Βενετία
Με μία εντυπωσιακή εμφάνιση εθεάθη στο Παρίσι η Λόρεν Σάντσεζ, όπου δείπνησε μαζί με τον σύζυγό της, Τζεφ Μπέζος και την κόρη του δισεκατομμυριούχου από τον πρώτο του γάμο με τη ΜακΚένζι Σκοτ. Η 55χρονη πρώην δημοσιογράφος επέλεξε μια κόκκινη μεταξωτή δημιουργία του Valentino, που αναδείκνυε τη σιλουέτα της.
Η Λόρεν Σάντσεζ συνδύασε το φόρεμά της με μια κόκκινη τσάντα και γόβες στην ίδια απόχρωση, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα αστραφτερό βραχιόλι. Ο Τζεφ Μπέζος, από την πλευρά του, κράτησε χαμηλούς τόνους, επιλέγοντας ένα μαύρο παντελόνι σύνολο και γυαλιά ηλίου.
Το ζευγάρι έκανε αυτή τη δημόσια εμφάνιση σχεδόν τρεις μήνες μετά τον γάμο του στη Βενετία, ο οποίος χαρακτηρίστηκε διεθνώς ως «ο γάμος του αιώνα». Ο ιδρυτής της Amazon και η Λόρεν Σάντσεζ αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης σε μια ιδιωτική τελετή στο νησί Σαν Τζόρτζιο Ματζόρε, παρουσία περίπου 200 προσκεκλημένων, ανάμεσά τους η Όπρα Γουίνφρεϊ, η Ιβάνκα Τραμπ, οι αδελφές Καρντάσιαν, ο Usher και ο Ορλάντο Μπλουμ.
Η τελετή, που φέρεται να κόστισε 20 εκατομμύρια δολάρια, περιλάμβανε αυστηρή πολιτική απορρήτου και μηδενική χρήση κινητών, ενώ το 1/3 των καλεσμένων ήταν στενοί συγγενείς του ζευγαριού. Σε συνέντευξή της στη Vogue, η Λόρεν Σάντσεζ είχε αποκαλύψει πως, αν και αγαπά τις παραδόσεις, ο γάμος της δεν ακολούθησε αυστηρούς κανόνες: «Για μια γυναίκα 55 ετών είναι διαφορετικά. Δεν κρατήσαμε πολλά από τα συνηθισμένα».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Glamorous Lauren Sanchez wears a cleavage boosting silk Valentino dress as she joins husband Jeff Bezos and his daughter for a lavish dinner in Paris https://t.co/6QSTWToG2o— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 5, 2025
