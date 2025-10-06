Λόρεν Σάντσεζ: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Παρίσι με τον Τζεφ Μπέζος 
GALA
Λόρεν Σάντσεζ Τζεφ Μπέζος Παρίσι

Λόρεν Σάντσεζ: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Παρίσι με τον Τζεφ Μπέζος 

Το ζευγάρι έκανε αυτή τη δημόσια εμφάνιση σχεδόν τρεις μήνες μετά τον γάμο του στη Βενετία

Λόρεν Σάντσεζ: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Παρίσι με τον Τζεφ Μπέζος 
Πέννυ Λουπάκη
12 ΣΧΟΛΙΑ
Με μία εντυπωσιακή εμφάνιση εθεάθη στο Παρίσι η Λόρεν Σάντσεζ, όπου δείπνησε μαζί με τον σύζυγό της, Τζεφ Μπέζος και την κόρη του δισεκατομμυριούχου από τον πρώτο του γάμο με τη ΜακΚένζι Σκοτ. Η 55χρονη πρώην δημοσιογράφος επέλεξε μια κόκκινη μεταξωτή δημιουργία του Valentino, που αναδείκνυε τη σιλουέτα της.

Η Λόρεν Σάντσεζ συνδύασε το φόρεμά της με μια κόκκινη τσάντα και γόβες στην ίδια απόχρωση, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα αστραφτερό βραχιόλι. Ο Τζεφ Μπέζος, από την πλευρά του, κράτησε χαμηλούς τόνους, επιλέγοντας ένα μαύρο παντελόνι σύνολο και γυαλιά ηλίου.

Το ζευγάρι έκανε αυτή τη δημόσια εμφάνιση σχεδόν τρεις μήνες μετά τον γάμο του στη Βενετία, ο οποίος χαρακτηρίστηκε διεθνώς ως «ο γάμος του αιώνα». Ο ιδρυτής της Amazon και η Λόρεν Σάντσεζ αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης σε μια ιδιωτική τελετή στο νησί Σαν Τζόρτζιο Ματζόρε, παρουσία περίπου 200 προσκεκλημένων, ανάμεσά τους η Όπρα Γουίνφρεϊ, η Ιβάνκα Τραμπ, οι αδελφές Καρντάσιαν, ο Usher και ο Ορλάντο Μπλουμ.

Η τελετή, που φέρεται να κόστισε 20 εκατομμύρια δολάρια, περιλάμβανε αυστηρή πολιτική απορρήτου και μηδενική χρήση κινητών, ενώ το 1/3 των καλεσμένων ήταν στενοί συγγενείς του ζευγαριού. Σε συνέντευξή της στη Vogue, η Λόρεν Σάντσεζ είχε αποκαλύψει πως, αν και αγαπά τις παραδόσεις, ο γάμος της δεν ακολούθησε αυστηρούς κανόνες: «Για μια γυναίκα 55 ετών είναι διαφορετικά. Δεν κρατήσαμε πολλά από τα συνηθισμένα».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Ειδήσεις σήμερα:

Δυτικά των Ψαρών σε διεθνή ύδατα το Πίρι Ρέις: Σε επιφυλακή το Πεντάγωνο

Νέα 48ώρη κακοκαιρία από σήμερα στη χώρα μας - Ποιες περιοχές θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας - Το χρονικό του εγκλήματος
Πέννυ Λουπάκη
12 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης