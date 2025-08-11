Μπέζος και Σάντσεζ εναντίον του αδελφού της για ... $190.000 - Δικαστική κόντρα γιατί διέρρευσε φωτογραφίες τους

Ο Μάικλ Σάντσεζ αρνήθηκε ότι διέρρευσε «άσεμνες φωτογραφίες», αλλά παραδέχτηκε ότι μοιράστηκε άλλες πληροφορίες. Το New York Times είχε αποκαλύψει ότι υπήρχε συμφωνία εμπιστευτικότητας μεταξύ Σάντσεζ και της American Media σχετικά με πληροφορίες και φωτογραφίες που αποδείκνυαν τη σχέση Μπέζος–Σάντσεζ.

Τζεφ Μπέζος και η σύζυγός του, Λόρεν Σάντσεζ , κατέθεσαν αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνια για την καταβολή συνολικού ποσού 190.556 δολαρίων από τον αδερφό της πρώην δημοσιογράφου,, στο πλαίσιο της πολυετούς δικαστικής τους διαμάχης.Συγκεκριμένα, ζητούν 182.374 δολάρια για αμοιβές δικηγόρων και 8.182 δολάρια για λοιπά δικαστικά έξοδα, τα οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, σχετίζονται με την επιτυχημένη ειδική αίτηση απόρριψης, (ένα νομικό εργαλείο που επιτρέπει στον εναγόμενο να ζητήσει από το δικαστήριο να απορρίψει μια αγωγή που θεωρεί ότι είναι αβάσιμη), αλλά και την τρέχουσα αίτηση για την κάλυψη δικαστικών εξόδων.Η αντιπαράθεση ξεκίνησε το 2019, λίγο μετά τον χωρισμό του Μπέζος από τη σύζυγό του Μακένζι Σκοτ, όταν ήρθε στο φως της δημοσιότητας η σχέση του με τη Σάντσεζ. Η υπόθεση πήρε διαστάσεις μετά την απειλή του περιοδικού National Enquirer να δημοσιεύσει προσωπικό υλικό, με τον Μπέζος να αποκαλύπτει ο ίδιος την ύπαρξη των επίμαχων φωτογραφιών.Το 2020, ο Μάικλ Σάντσεζ μήνυσε τον Μπέζος για συκοφαντική δυσφήμηση, ωστόσο το δικαστήριο του Λος Άντζελες αποφάνθηκε υπέρ του δισεκατομμυριούχου. Το 2021, ο ιδρυτής της Amazon κέρδισε 218.385 δολάρια για νομικά έξοδα, όμως οι δικαστικές κινήσεις συνεχίζονται. Ο Μάικλ Σάντσεζ, από την πλευρά του, επιμένει στις κατηγορίες του, χαρακτηρίζοντας το ζευγάρι «ψεύτες» και το νομικό σύστημα «διεφθαρμένο».