Ρίτσαρντς: Ο Φάιπερς ζητά πρόσβαση στους κοινούς τραπεζικούς τους λογαριασμούς - Υποστηρίζει ότι κινδυνεύει να μείνει άστεγος
Ο εν διαστάσει σύζυγος της ηθοποιού δήλωσε πως βρίσκεται σε απόγνωση και πως χρειάζεται άμεσα 150.000 δολάρια
Συνεχίζονται οι εξελίξεις γύρω από το διαζύγιο της Ντενίζ Ρίτσαρντς και του Άαρον Φάιπερς, με τον τελευταίο να ζητά από δικαστή να τη διατάξει να του δώσει πρόσβαση στους κοινούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Όπως υποστήριξε ο εν διαστάσει σύζυγος της ηθοποιού, χρειάζεται άμεσα 150.000 δολάρια, αλλιώς κινδυνεύει να μείνει άστεγος.
Ο 52χρονος σύμβουλος ευεξίας κατέθεσε το σχετικό έγγραφο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και σε αυτό ισχυρίζεται ότι ο ίδιος και η Ρίτσαρντς διέθεταν εκατομμύρια δολάρια σε κοινούς λογαριασμούς πριν εκείνος καταθέσει αίτηση διαζυγίου, υποστηρίζοντας ότι η εν διαστάσει σύζυγός του «πήρε τον έλεγχο των λογαριασμών και δεν του επιτρέπει την πρόσβαση».
Ο Φάιπερς αναγνώρισε ότι μεγάλο μέρος των χρημάτων προέρχεται από τη δραστηριότητα της Ρίτσαρντς στο OnlyFans, αλλά σημείωσε επίσης ότι εκείνος τράβηξε πολλές από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε και επέμεινε πως κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα αυτών των εικόνων.
Όπως δήλωσε ο Φάιπερς, βρίσκεται σε απόγνωση και χρειάζεται άμεσα 120.000 δολάρια για να πληρώσει καθυστερημένα ενοίκια, 10.000 δολάρια για τα έξοδα των δικηγόρων του, καθώς και άλλες υποχρεώσεις. Συνολικά ζητά 150.000 δολάρια για να μπορέσει να αντεπεξέλθει σε αυτή τη δύσκολη οικονομικά περίοδο.
Ισχυρίστηκε επίσης πως αυτό το ποσό αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων του λογαριασμού και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί διατροφή, αλλά απλώς «ό,τι χρειάζεται για να επιβιώσω, να πληρώσω τα χρέη και να μπορώ να ζω με ασφάλεια σαν φυσιολογικός άνθρωπος».
Ο Φάιπερς πρόσθεσε ότι ο ίδιος και η οικογένειά του κινδυνεύουν με έξωση και αστεγία αν δεν εξασφαλίσουν τα απαραίτητα χρήματα άμεσα, ενώ ζήτησε επίσης από τον δικαστή να υποχρεώσει τη Ρίτσαρντς να επιστρέψει ιατρικό εξοπλισμό που, όπως ισχυρίζεται, εκείνη πήρε από την κατοικία του, εκφράζοντας φόβους ότι σκοπεύει να τον πουλήσει, παρότι, όπως τόνισε, του ανήκει.
Aaron Phypers is asking a judge to order Denise Richards to give him access to their joint bank accounts ... Says he needs this amount to 'survive' #Exclusive 😳 https://t.co/J2rFdgZnGS pic.twitter.com/CHtqZEqP2V— TMZ (@TMZ) October 2, 2025
