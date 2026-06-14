Αεροσκάφος με αλεξιπτωτιστές συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση στο Μιζούρι, 12 νεκροί

Ενέργεια: Το μοντέλο που συνδυάζει την ασφάλεια με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και την κοινωνική αξία
Η ΔΕΠΑ εστιάζει στη βιωσιμότητα και επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ως σύγχρονη ενεργειακή εταιρεία
Το αεροπλάνο κατέπεσε σε αγροτική έκταση δίπλα στο αεροδρόμιο, ενώ οι Αρχές προχώρησαν προληπτικά σε περιορισμούς της κυκλοφορίας στην περιοχή.
NEW: Eleven skydivers and a pilot are dead after their plane crashes in Butler, Missouri.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 14, 2026
According to a spokesperson with Bates County Emergency Management, just before 11:30 a.m., a private plane leaving the Butler Memorial Airport turned around for an unknown reason before… pic.twitter.com/qlUxhfkfRN