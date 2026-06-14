Σε Ελλάδα, Κύπρο και Κωνσταντινούπολη θα ταξιδέψει η κούπα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, αναλυτικά το πρόγραμμα

Η ΑΕΚ σε μία συμβολική τελετή στην Πλατεία Αετού έξω από την Allwyn Arena, παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου, ανακοίνωσε τις πόλεις, όπου θα ταξιδέψει το τρόπαιο του πρωταθλητή.
Η ΑΕΚ πανάξια αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας για τη σεζόν 2025/26 πανηγυρίζοντας τον 14ο τίτλο στην ιστορία της, τον οποίο γιόρτασαν τον περασμένο μήνα οι οπαδοί της στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια.
Οι οπαδοί της ΑΕΚ σε διάφορες πόλεις, στην Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και φυσικά στα νησιά μας, θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά το τρόπαιο, ενώ αυτό θα ταξιδέψει στην Κύπρο, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη, εκεί που είναι οι ρίζες της Ένωσης και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Ο Μάριος Ηλιόπουλος μίλησε στην εκδήλωση και αναφέρθηκε ξανά στο ευ αγωνίζεσθαι το οποίο είναι οδηγός και πυξίδα της Ένωσης.
Αναλυτικά η ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου:
«Αγαπητοί φίλοι, φίλες, δεν θα κάνω προσφωνήσεις γιατί δεν μου αρέσουν τα τυπικά. Θα πω σε όλους σας στέλνω την ανιδιοτελή μου αγάπη. Από τις 17 Μαΐου το 2026 γιορτάζουμε τη νέα μέρα που χάραξε, το νέο κεφάλαιο που άνοιξε για τη νεολαία και τον ελληνικό αθλητικό. Ζούμε σε μία περίοδο που η κοινωνία υποφέρει, ζορίζεται οικονομικά. Ζορίζεται σε θέματα υγείας, αλλά και πολιτισμικά και αξιακά. Κλονίζονται οι βασικές αρχές. Η κουλτούρα, τα ήθη, τα έθιμα. Στην οικογένεια της ΑΕΚ, στον πυρήνα της, προτεραιότητα είναι η υγεία στο σώμα, στην ψυχή και στο μυαλό. Εξω από βία και ναρκωτικά.
Θέλουμε να κρατάμε ψηλά τη σημαία, την περηφάνεια, τα ιδανικά μας, την αξιοπρέπεια και το ψυχικό σθένος. Το ευ αγωνίζεσθαι είναι οδηγός και πυξίδα μας. Η 1η Ιουνίου και η σημερινή 14 Ιουνίου, δεν είναι τυχαίες ημέρες. Η σημερινή συμβολίζει αριθμητικά τα 14 πρωταθλήματα, ενώ η 1η Ιουνίου η ημέρα του Αγίου Πνεύματος σηματοδότησε την έναρξη αυτής της συμβολικής δράσης. Αυτή η φλόγα της αισιοδοξίας που άναψε, μαζί με τα ιερά σύμβολα των προγόνων και των γονιών μας, τη σημαία του Βυζαντίου, της Ελλάδας και την ΑΕΚ θα μας θυμίζουν πάντα την επανεκκίνηση. Είθε το Αγιο Πνεύμα να μεταλαμπαδεύσει στις ψυχές μας πίστη, πάθος και δύναμη.
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Γιατί χωρίς όραμα, χωρίς όνειρο και ψυχικό σθένος δεν υπάρχει ελπίδα. Και χωρίς ελπίδα το μέλλον χάνει την αξία. Τις τελευταίες 10ετίες υπήρχαν σταθμοί για τον ελληνικό αθλητισμό. Για το ποδόσφαιρο το 2026 θα είναι ένας φάρος που θα μείνει στην ιστορία. Το ευ αγωνίζεσθαι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις αξίες που πρεσβεύει η ΑΕΚ. Με το DNA μας. Στις δύσκολες στιγμές, όταν ενώνονται οι ελληνικές ψυχές γράφεται ιστορία.
Αυτό ακριβώς πρεσβεύει η ομάδα μας. Το νέο κεφάλαιο γράφεται σε ένα περιβάλλον πιο καθαρό και πιο δίκαιο. Σε ένα περιβάλλον που τα παιδιά μπορούν να ονειρεύονται. Που οι στόχοι κατακτιούνται με αξίες και προσπάθειες. Το μήνυμα που περνάει είναι να πιστεύετε στις δυνατότητές σας. Να μην φοβάστε τις δυσκολίες, να αγωνίζεστε με ήθος και πάθος, να έχετε αυτογνωσία και αξιοπρέπεια. Να διεκδικείτε τα όνειρά σας. Καλώ τους φιλάθλους όλων των ομάδων, να αφήσουμε πίσω τον φανατισμό, να στηρίξουμε τη νέα γενιά, να υπηρετήσουμε αξίες που ενώνουν, να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο, όπως αξίζει στη σπουδαία πατρίδα μας. Το τρόπαιο του πρωταθλητή θα ταξιδέψει σε συμπαντικά κέντρα προορισμού σε όλη την Ελλάδα.
Μεταφέροντας μαζί τις αξίες, τα ιδανικά, το όραμα και την ελπίδα. Πρώτος σταθμός μετά τη Νέα Φιλαδέλφεια, η Καλαμάτα, που τον Μάρτιο του 1821 ήταν η πρώτη πόλη, που απελευθερώθηκε από τον οθωμανικό ζυγό. Τον Ιούλιο θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η σχέση της ΑΕΚ με την Κωνσταντινούπολη δεν είναι απλώς ιστορία, είναι ζωντανή συνέχεια. Θα βρεθεί κοντά σε κάθε φίλαθλο, που πιστεύει σε ένα καλύτερο αύριο, που πιστεύει στον δρόμο του νικητή. Ας αποτελέσει πηγή έμπνευσης, που γεννιέται μέσα από αγάπη για όραμα. Για αυτό ό,τι κάνεις να το κάνεις με αγάπη, επιμονή, υπομονή, πάθος, πίστη και προσήλωση τις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι. Η ΑΕΚ είναι ομάδα και ιδέα, μα πάνω απ’ όλα είναι κίνημα και στάση ζωής. Ζήτω η ΑΕΚ».