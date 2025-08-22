Ντενίζ Ρίτσαρντς για το διαζύγιο με τον Άαρον Φάιπερς: Υπάρχουν πράγματα, για τα οποία θα μιλήσω όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή
Ντενίζ Ρίτσαρντς για το διαζύγιο με τον Άαρον Φάιπερς: Υπάρχουν πράγματα, για τα οποία θα μιλήσω όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή
Η 54χρονη ηθοποιός παραδέχτηκε δημόσια ότι περνά μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο και τόνισε πως προσπαθεί να βγει δυνατή από όλη αυτή τη δοκιμασία
Για το «άθλιο», όπως το χαρακτήρισε, διαζύγιό της από τον Άαρον Φάιπερς μίλησε η Ντενίζ Ρίτσαρντς, σχεδόν δύο μήνες αφότου εκείνος κατέθεσε αίτηση λύσης του γάμου τους, ύστερα από έξι χρόνια κοινής πορείας. Όπως είπε, δεν περίμενε ποτέ ότι θα καταλήξει δεύτερη φορά σε διαζύγιο, ενώ τόνισε πόσο δύσκολη είναι αυτή η διαδικασία.
Σε βίντεο που ανάρτησε την Πέμπτη 21 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ακούγεται αρχικά να λέει: «Γεια σε όλους, ήθελα απλώς να δω πώς πάει το καλοκαίρι σας. Το δικό μου ήταν υπέροχο», σχολίασε ειρωνικά, για να προσθέσει αμέσως μετά: «Στην πραγματικότητα ήταν χάλια. Αλλά θα προσποιηθώ ότι όλα είναι καλά».
Η 54χρονη σταρ παραδέχτηκε ότι περνά «μία πολύ δύσκολη περίοδο», σημειώνοντας: «Είναι πολύ σκληρό να περνάς διαζύγιο… και δεν είναι το πρώτο μου, είναι το δεύτερο μου». Με αυτόν τον τρόπο αναφέρθηκε και στον γάμο της με τον Τσάρλι Σιν, που διήρκεσε από το 2002 έως το 2006. «Ποτέ δεν πίστευα ότι θα έπαιρνα διαζύγιο ξανά. Γι’ αυτό λέω, ποτέ μη λες ποτέ», πρόσθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί πως υπάρχουν λεπτομέρειες γύρω από τον χωρισμό της που προς το παρόν δεν μπορεί να αποκαλύψει.
«Υπάρχουν περιστάσεις γύρω από το διαζύγιό μου, για τις οποίες είναι δύσκολο να μιλήσω, αλλά θα το κάνω όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θέλω απλώς να τα επεξεργαστώ όλα και να το ξεπεράσω αυτό», εξήγησε.
Παράλληλα αποκάλυψε ότι πρόσφατα υπεβλήθη σε επανορθωτική χειρουργική επέμβαση, έπειτα από προηγούμενη εγχείρηση στην οποία είχε αναφερθεί δημόσια λόγω τηλεοπτικού προγράμματος. «Δεν ήθελα να δημοσιεύσω τίποτα εν μέσω του διαζυγίου, για να μη θεωρηθεί ακατάλληλο ή αναίσθητο. Όμως θέλω να ζω τη ζωή μου και να μοιράζομαι αυτή την πλευρά μου», εξήγησε. Επιπλέον, ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για τη στήριξη και τα μηνύματα συμπαράστασης, λέγοντας πως την έχουν «βοηθήσει» να αντεπεξέλθει στην περίοδο του χωρισμού.
Στις 7 Ιουλίου, ο 52χρονος Άαρον Φάιπερς κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, επικαλούμενος «αγεφύρωτες διαφορές». Λίγες εβδομάδες αργότερα, η Ντενίζ Ρίτσαρντς εξασφάλισε προσωρινή εντολή περιοριστικών μέτρων εναντίον του, κατηγορώντας τον για ενδοοικογενειακή βία.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται η Page Six, η ηθοποιός υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της σχέσης τους «ο Άαρον την έπνιγε συχνά βίαια, πίεζε με δύναμη το κεφάλι της με τα δύο του χέρια, έσφιγγε τα μπράτσα της, τη χτυπούσε στο πρόσωπο και το κεφάλι και τη χτυπούσε με δύναμη στο μεταλλικό στήριγμα της πετσέτας στο μπάνιο». Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι το 2022 της προκάλεσε ένα μαυρισμένο μάτι.
Ο επιχειρηματίας αρνήθηκε κατηγορηματικά τις καταγγελίες, δηλώνοντας στο Us Weekly ότι «είναι κατασκευασμένες και ψευδείς». Επιπλέον, σε επιστολή προς την οικογένειά του, που επίσης δημοσίευσε η Page Six, υποστήριξε ότι η Ντενίζ Ρίτσαρντς είχε εξωσυζυγική σχέση και πρόβλημα με ουσίες. Η ηθοποιός δεν απάντησε ποτέ δημόσια στους ισχυρισμούς αυτούς.
Την ίδια στιγμή, η Ντενίζ Ρίτσαρντς προσπαθεί να ανακτήσει τα προσωπικά της αντικείμενα από το ενοικιαζόμενο σπίτι στο Λος Άντζελες, όπου εξακολουθεί να διαμένει ο Άαρον Φάιπερς με την οικογένειά του. Σύμφωνα με αναφορές, η ηθοποιός ζήτησε από δικαστή να διατάξει τον πρώην σύζυγό της να αποχωρήσει από το ακίνητο, ώστε να μπορέσει να πάρει τα πράγματά της. Το ζευγάρι φέρεται μάλιστα να αντιμετωπίζει και πρόβλημα με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία, δεν έχουν καταβληθεί τα ενοίκια έξι μηνών και επίκειται έξωση το Σάββατο. Παρά τα πλήγματα, η Ρίτσαρντς δηλώνει αποφασισμένη να «επεξεργαστεί όσα έγιναν και να προχωρήσει».
