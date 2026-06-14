Σεισμός 5,3 Ρίχτερ σε θαλάσσια περιοχή νότια της Μεθώνης, αισθητός σε πολλές περιοχές της Μεσσηνίας

Έγινε αισθητός, μεταξύ άλλων, στην Καλαμάτα, αλλά και στην Πάτρα - Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές - «Αισθητός ελαφρά και στην Αττική, νωρίς για να εκτιμήσουμε αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό ή όχι» έγραψε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος