Σεισμός 5,3 Ρίχτερ σε θαλάσσια περιοχή νότια της Μεθώνης, αισθητός σε πολλές περιοχές της Μεσσηνίας
Έγινε αισθητός, μεταξύ άλλων, στην Καλαμάτα, αλλά και στην Πάτρα - Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές - «Αισθητός ελαφρά και στην Αττική, νωρίς για να εκτιμήσουμε αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό ή όχι» έγραψε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος
Σεισμός 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (14/6) σε θαλάσσια περιοχή νότια της Μεθώνης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε θαλάσσια περιοχή 18 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά της Μεθώνης με εστιακό βάθος 9 χλμ.
Δείτε το επίκεντρο του σεισμού:
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο σεισμός έγινε αισθητός σε Πάτρα, Καλαμάτα και άλλες περιοχές της Μεσσηνίας.
«Δυνατός επιφανειακός σεισμός πριν λίγα λεπτά μεγέθους 5.3 στο θαλάσσιο χώρο νότια της Πύλου. Αισθητός ελαφρά και στην Αττική. Είναι νωρίς για να εκτιμήσουμε αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό ή όχι. Η περιοχή έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό. Ο πιο πρόσφατος μεγάλος σεισμός έγινε εκεί στις 14.2.2008 με μέγεθος 6.6» έγραψε σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.
Από την πλευρά του, σε ανάρτησή του ο καθηγητής σεισμολογίας Άκης Τσελέντης γράφει: «Μάλλον είναι κατά μεγάλη πιθανότητα ο κύριος σεισμός. Προσέξτε τα παιδιά σας αν είναι στη θάλασσα μήπως έχουμε κανένα μικρό τσουνάμι από κάποιο μετασεισμό. Εφαρμόστε τα γνωστά μέτρα σεισμικής προφύλαξης».
Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μετά τη σεισμική δόνηση κινητοποιήθηκαν άμεσα οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας στην ευρύτερη περιοχή.
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Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτήρια και το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων. Περιπολίες πραγματοποιούνται από Πυροσβεστικές και Αστυνομικές δυνάμεις στην Μεσσηνία, ενώ ανάλογα έχουν κινητοποιηθεί και οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος.
Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η 1η Ε.Μ.Α.Κ.
«Ο σεισμός των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε απόψε κοντά στη Μεθώνη είναι ένας τυπικός σεισμός για το νοτιοδυτικό τμήμα του ελληνικού τόξου» ανέφερε από την πλευρά του, μιλώντας ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο σεισμολόγος και διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς.
Επίσης, τόνισε ότι «θα πρέπει να περιμένουμε έως τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας, ώστε να γνωρίζουμε, αν ο σεισμός που σημειώθηκε απόψε ήταν ο κύριος σεισμός, ή αν δεν έχει λήξει το φαινόμενο».
Όσον αφορά την σεισμική δόνηση, είπε ότι «πρόκειται για μία ισχυρή δόνηση, η οποία έγινε στον υποθαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά της Μεθώνης, σε βάθος εννέα χιλιομέτρων» και χαρακτήρισε ως «φυσιολογικό το γεγονός, ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου».