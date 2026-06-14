Ο τραγουδιστής Όλιβερ Τρι και ο youtuber Γκάσπι ανάμεσα στα θύματα της συντριβής δύο ελικοπτέρων στο Ρίο ντε Τζανέιρο
Ο τραγουδιστής Όλιβερ Τρι και ο youtuber Γκάσπι ανάμεσα στα θύματα της συντριβής δύο ελικοπτέρων στο Ρίο ντε Τζανέιρο
Έξι νεκροί - Μετά τη σύγκρουση τα ελικόπτερα συνετρίβησαν σε ένα χώρο στάθμευσης μιας αντιπροσωπείας ηλεκτρικών οχημάτων, προκαλώντας πυρκαγιά που κατέστρεψε τουλάχιστον 20 οχήματα
Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο ντε Τζανέιρο, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.
Μετά τη σύγκρουση τα ελικόπτερα συνετρίβησαν σε ένα χώρο στάθμευσης μιας αντιπροσωπείας ηλεκτρικών οχημάτων, προκαλώντας πυρκαγιά που κατέστρεψε τουλάχιστον 20 οχήματα.
«Τουλάχιστον έξι θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί, όλοι μεταξύ των επιβαινόντων στο αεροσκάφος που ενεπλάκη στο δυστύχημα», τόνισε η πυροσβεστική.
Παράλληλα, σύμφωνα με το CNN Brasil, ανάμεσα στα θύματα είναι και ο Γκάσπαρ Πριμ, ο Αργεντινός YouTuber Γκάσπι, ο οποίος έχει σχεδόν 7,5 εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο δήμαρχος του Ρίο Εντουάρντο Καβαλιέρε δήλωσε ότι «ξένοι υπήκοοι επέβαιναν σε ένα από τα δύο ελικόπτερα», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Φάμπιο Κοντρέιρας, δήλωσε στο CNN Brasil ότι οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος δεν είναι ακόμη γνωστές.
Μετά τη σύγκρουση τα ελικόπτερα συνετρίβησαν σε ένα χώρο στάθμευσης μιας αντιπροσωπείας ηλεκτρικών οχημάτων, προκαλώντας πυρκαγιά που κατέστρεψε τουλάχιστον 20 οχήματα.
«Τουλάχιστον έξι θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί, όλοι μεταξύ των επιβαινόντων στο αεροσκάφος που ενεπλάκη στο δυστύχημα», τόνισε η πυροσβεστική.
Μια πηγή της αστυνομίας τόνισε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες στα ελικόπτερα ήταν ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι.
BREAKING: Six people were killed after two helicopters collided mid-air over Recreio dos Bandeirantes, southwest of Rio de Janeiro. pic.twitter.com/uFF2HHNHWq— Breaking911 (@Breaking911) June 14, 2026
Παράλληλα, σύμφωνα με το CNN Brasil, ανάμεσα στα θύματα είναι και ο Γκάσπαρ Πριμ, ο Αργεντινός YouTuber Γκάσπι, ο οποίος έχει σχεδόν 7,5 εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο δήμαρχος του Ρίο Εντουάρντο Καβαλιέρε δήλωσε ότι «ξένοι υπήκοοι επέβαιναν σε ένα από τα δύο ελικόπτερα», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Φάμπιο Κοντρέιρας, δήλωσε στο CNN Brasil ότι οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος δεν είναι ακόμη γνωστές.
Ένα ελικόπτερο τυλιγμένο στις φλόγες βρέθηκε ανάμεσα σε ηλεκτρικά οχήματα, με πέντε θύματα μέσα, και το άλλο, το οποίο συνετρίβη περίπου 100 μέτρα μακριά, μετέφερε μόνο τον πιλότο του, ο οποίος επίσης πέθανε, είπε.
JUST IN: 2 helicopters collide and crash in Rio de Janeiro, killing all 6 people on board pic.twitter.com/3Op4SRz3Ue— BNO News Live (@BNODesk) June 14, 2026
Ένα μεγάλο σύννεφο μαύρο καπνού υψωνόταν πάνω από την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, όπου πολλά οχήματα φλέγονταν, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Cantor americano Oliver Tree e youtuber argentino Gaspi estão entre as vítimas de acidente de helicóptero no Rio; veja lista https://t.co/Otm8PLVY30 pic.twitter.com/SWbWJazRPO— g1 (@g1) June 14, 2026
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