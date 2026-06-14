Ο τραγουδιστής Όλιβερ Τρι και ο youtuber Γκάσπι ανάμεσα στα θύματα της συντριβής δύο ελικοπτέρων στο Ρίο ντε Τζανέιρο
ΚΟΣΜΟΣ
Ρίο ντε Τζανέιρο Ελικόπτερα Συντριβή ελικοπτέρου Νεκροί Τραγουδιστής Youtuber

Ο τραγουδιστής Όλιβερ Τρι και ο youtuber Γκάσπι ανάμεσα στα θύματα της συντριβής δύο ελικοπτέρων στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Έξι νεκροί - Μετά τη σύγκρουση τα ελικόπτερα συνετρίβησαν σε ένα χώρο στάθμευσης μιας αντιπροσωπείας ηλεκτρικών οχημάτων, προκαλώντας πυρκαγιά που κατέστρεψε τουλάχιστον 20 οχήματα

Ο τραγουδιστής Όλιβερ Τρι και ο youtuber Γκάσπι ανάμεσα στα θύματα της συντριβής δύο ελικοπτέρων στο Ρίο ντε Τζανέιρο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο ντε Τζανέιρο, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Μετά τη σύγκρουση τα ελικόπτερα συνετρίβησαν σε ένα χώρο στάθμευσης μιας αντιπροσωπείας ηλεκτρικών οχημάτων, προκαλώντας πυρκαγιά που κατέστρεψε τουλάχιστον 20 οχήματα.

«Τουλάχιστον έξι θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί, όλοι μεταξύ των επιβαινόντων στο αεροσκάφος που ενεπλάκη στο δυστύχημα», τόνισε η πυροσβεστική.

Μια πηγή της αστυνομίας τόνισε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες στα ελικόπτερα ήταν ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι.

Oliver Tree - Life Goes On [Music Video]
Oliver Tree & Robin Schulz - Miss You [Official Music Video]
Κλείσιμο

Παράλληλα, σύμφωνα με το CNN Brasil, ανάμεσα στα θύματα είναι και ο Γκάσπαρ Πριμ, ο Αργεντινός YouTuber Γκάσπι, ο οποίος έχει σχεδόν 7,5 εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο δήμαρχος του Ρίο Εντουάρντο Καβαλιέρε δήλωσε ότι «ξένοι υπήκοοι επέβαιναν σε ένα από τα δύο ελικόπτερα», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Φάμπιο Κοντρέιρας, δήλωσε στο CNN Brasil ότι οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος δεν είναι ακόμη γνωστές.

Ένα ελικόπτερο τυλιγμένο στις φλόγες βρέθηκε ανάμεσα σε ηλεκτρικά οχήματα, με πέντε θύματα μέσα, και το άλλο, το οποίο συνετρίβη περίπου 100 μέτρα μακριά, μετέφερε μόνο τον πιλότο του, ο οποίος επίσης πέθανε, είπε.

Ένα μεγάλο σύννεφο μαύρο καπνού υψωνόταν πάνω από την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, όπου πολλά οχήματα φλέγονταν, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης