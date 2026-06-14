Ο τραγουδιστής Όλιβερ Τρι και ο youtuber Γκάσπι ανάμεσα στα θύματα της συντριβής δύο ελικοπτέρων στο Ρίο ντε Τζανέιρο

JUST IN: 2 helicopters collide and crash in Rio de Janeiro, killing all 6 people on board pic.twitter.com/3Op4SRz3Ue — BNO News Live (@BNODesk) June 14, 2026

Cantor americano Oliver Tree e youtuber argentino Gaspi estão entre as vítimas de acidente de helicóptero no Rio; veja lista https://t.co/Otm8PLVY30 pic.twitter.com/SWbWJazRPO — g1 (@g1) June 14, 2026

Ένα ελικόπτερο τυλιγμένο στις φλόγες βρέθηκε ανάμεσα σε ηλεκτρικά οχήματα, με πέντε θύματα μέσα, και το άλλο, το οποίο συνετρίβη περίπου 100 μέτρα μακριά, μετέφερε μόνο τον πιλότο του, ο οποίος επίσης πέθανε, είπε.Ένα μεγάλο σύννεφο μαύρο καπνού υψωνόταν πάνω από την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, όπου πολλά οχήματα φλέγονταν, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.