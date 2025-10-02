ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κλειστή η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου λόγω της πορείας για τη Γάζα

To Peaky Blinders επιστρέφει για να αφηγηθεί την ιστορία μιας νέας γενιάς των Shelbys
GALA
Peaky Blinders BBC Netflix Στίβεν Νάιτ

To Peaky Blinders επιστρέφει για να αφηγηθεί την ιστορία μιας νέας γενιάς των Shelbys

Η σειρά θα ταξιδέψει τους θεατές στη Βρετανία του 1953, με το Μπέρμιγχαμ να χτίζει ένα καλύτερο μέλλον 

To Peaky Blinders επιστρέφει για να αφηγηθεί την ιστορία μιας νέας γενιάς των Shelbys
Ιωάννα Μαρίνου
Η σειρά «Peaky Blinders» επιστρέφει στο BBC και το Netflix για να αφηγηθεί την ιστορία μιας νέας γενιάς των Shelbys. Πρόκειται για δύο σεζόν θα αποτελούνται από έξι επεισόδια των 60 λεπτών η καθεμία.

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό ποιοι ηθοποιοί θα αποτελέσουν το καστ, ο πρωταγωνιστής του «Peaky Blinders», Κίλιαν Μέρφι,  όμως συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στο Μπέρμιγχαμ.

Η σειρά θα ταξιδέψει τους θεατές στη Βρετανία του 1953. Μετά τον σφοδρό βομβαρδισμό στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το Μπέρμιγχαμ χτίζει ένα καλύτερο μέλλον από μπετόν και ατσάλι. Σε μια νέα εποχή του «Peaky Blinders» του Στίβεν Νάιτ, η κούρσα για την ιδιοκτησία του τεράστιου έργου ανοικοδόμησης του Μπέρμιγχαμ μετατρέπεται σε έναν βίαιο αγώνα μυθικών διαστάσεων. Αυτή είναι μια πόλη με πρωτοφανείς ευκαιρίες και κινδύνους: με την οικογένεια Shelby να βρίσκεται ακριβώς στο αιματοβαμμένο κέντρο της.

Ο δημιουργός και σεναριογράφος της σειράς, Στίβεν Νάιτ δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω αυτό το νέο κεφάλαιο στην ιστορία των Peaky Blinders. Για άλλη μια φορά, η σειρά θα έχει ως βάση το Μπέρμιγχαμ και θα αφηγείται την ιστορία μιας πόλης που αναγεννιέται από τις στάχτες των βομβαρδισμών του Μπέρμιγχαμ. Η νέα γενιά των Shelby έχει πάρει τα ηνία και θα είναι μια συναρπαστική διαδρομή».

Ειδήσεις σήμερα:

Δύο νεκροί από επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ - Κάντε πίσω έχει βόμβα, φώναζαν οι αστυνομικοί, δείτε βίντεο

Global Sumud Flotilla: Προς απέλαση όλοι οι ακτιβιστές που έπλεαν προς τη Γάζα - Ο Ισραηλινοί λένε ότι αναχαίτισαν όλα τα σκάφη, δείτε βίντεο

Χάρτες με την εξέλιξη της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες: Ύφεση το απόγευμα στην Αθήνα, πλημμύρισαν δρόμοι στην Αιτωλοακαρνανία
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης