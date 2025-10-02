To Peaky Blinders επιστρέφει για να αφηγηθεί την ιστορία μιας νέας γενιάς των Shelbys
Η σειρά θα ταξιδέψει τους θεατές στη Βρετανία του 1953, με το Μπέρμιγχαμ να χτίζει ένα καλύτερο μέλλον
Η σειρά «Peaky Blinders» επιστρέφει στο BBC και το Netflix για να αφηγηθεί την ιστορία μιας νέας γενιάς των Shelbys. Πρόκειται για δύο σεζόν θα αποτελούνται από έξι επεισόδια των 60 λεπτών η καθεμία.
Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό ποιοι ηθοποιοί θα αποτελέσουν το καστ, ο πρωταγωνιστής του «Peaky Blinders», Κίλιαν Μέρφι, όμως συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στο Μπέρμιγχαμ.
Η σειρά θα ταξιδέψει τους θεατές στη Βρετανία του 1953. Μετά τον σφοδρό βομβαρδισμό στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το Μπέρμιγχαμ χτίζει ένα καλύτερο μέλλον από μπετόν και ατσάλι. Σε μια νέα εποχή του «Peaky Blinders» του Στίβεν Νάιτ, η κούρσα για την ιδιοκτησία του τεράστιου έργου ανοικοδόμησης του Μπέρμιγχαμ μετατρέπεται σε έναν βίαιο αγώνα μυθικών διαστάσεων. Αυτή είναι μια πόλη με πρωτοφανείς ευκαιρίες και κινδύνους: με την οικογένεια Shelby να βρίσκεται ακριβώς στο αιματοβαμμένο κέντρο της.
Ο δημιουργός και σεναριογράφος της σειράς, Στίβεν Νάιτ δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω αυτό το νέο κεφάλαιο στην ιστορία των Peaky Blinders. Για άλλη μια φορά, η σειρά θα έχει ως βάση το Μπέρμιγχαμ και θα αφηγείται την ιστορία μιας πόλης που αναγεννιέται από τις στάχτες των βομβαρδισμών του Μπέρμιγχαμ. Η νέα γενιά των Shelby έχει πάρει τα ηνία και θα είναι μια συναρπαστική διαδρομή».
#PeakyBlinders is coming back for two more seasons with a new generation of Shelbys.— Variety (@Variety) October 2, 2025
The cast is being kept under wraps for now, but original series star Cillian Murphy is on board as an executive producer. https://t.co/4QD0fSVtzw
