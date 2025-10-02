Χάρτες με την εξέλιξη της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες: Ύφεση το απόγευμα στην Αθήνα, πλημμύρισαν δρόμοι στην Αιτωλοακαρνανία
Μέχρι και την Παρασκευή θα κρατήσουν τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας - «Για τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο παίρνουμε καλού-κακού μια ομπρέλα και προσέχουμε το μάρμαρα» λέει ο Θοδωρής Κολλυδάς
Σφοδρή βροχόπτωση επικρατεί το μεσημέρι της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου στην Αθήνα, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να αναμένεται να υποχωρήσουν από αργά το απόγευμα. Παράλληλα, για ισχυρά φαινόμενα σήμερα στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, καθώς και σε τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας προειδοποιεί το meteo.
Λίγες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας προς το τέλος του εικοσιτετραώρου κι έπειτα.
Αύριο Παρασκευή 03/10 βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές αναμένονται αρχικά στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στο Αιγαίο και στην Κρήτη ενώ τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά. Από το πρωί τα φαινόμενα σε Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Αιγαίο θα εξασθενήσουν σταδιακά. Από το μεσημέρι, τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής αλλά και νησιωτικής χώρας, χωρίς όμως να αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Σε ότι αφορά τον νομό Θεσσαλονίκης, πιθανότητα ισχυρών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης 02/10 προς Παρασκευή 03/10.
Στους σχετικούς χάρτες παρουσιάζεται ο υετός που αναμένεται (1) το απόγευμα της Πέμπτης 02/10, (2) τις πρώτες ώρες της Παρασκευής 03/10 και (3) το πρωί της Παρασκευής 03/10.
Αθηναίοι και τουρίστες αναζητούσαν καταφύγουν σε στέγαστρα, στάσεις λεωφορείων και στοές, ενώ άλλοι κυκλοφορούσαν με ομπρέλες και κουκούλες.
Στους σχετικούς χάρτες παρουσιάζεται ο υετός που αναμένεται (1) το απόγευμα της Πέμπτης 02/10, (2) τις πρώτες ώρες της Παρασκευής 03/10 και (3) το πρωί της Παρασκευής 03/10.
Σφοδρή βροχόπτωση στην ΑθήναΑπό την κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες επηρεάζεται και η Αττική όπου βρέχει από νωρίς το πρωί, ενώ τις μεσημεριανές ώρες επικρατεί σφοδρή βροχόπτωση.
Αργά το απόγευμα η ύφεση της κακοκαιρίας στην Αθήνα
O Θοδωρής Κολλυδάς, σε ανάρτησή του αναφέρει πως ο καιρός εξελίσσεται ομαλά, ενώ τονίζει πως από αργά το απόγευμα προβλέπεται ύφεση για την βροχή στην Αθήνα.
Αναλυτικά η ανάρτησή του: «Ομαλά εξελίσσεται η καιρική κατάσταση και επικεντρωνόμαστε τις επόμενες ώρες μέχρι αύριο το πρωί στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων, μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.
Για την Αθήνα σήμερα από αργά το απόγευμα, προβλέπεται ύφεση. Για τη συναυλία πάντως στο #καλλιμαρμαρο παίρνουμε καλού-κακού μια ομπρέλα και προσέχουμε το μάρμαρα, γιατί γλιστράνε».
✅Ομαλά εξελίσεται η καιρική κατάσταση και επικεντρωνόμαστε τις επόμενες ώρες μέχρι αύριο το πρωί στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων, μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και μέχρι και… pic.twitter.com/Nma500N2re— Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 2, 2025
Προβλήματα προκάλεσε η βροχόπτωση στην Αιτωλοακαρνανία . Στο Αιτωλικό, αρκετοί δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών. Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση υδάτων σε κεντρικά σημεία της πόλης, δημιουργώντας δυσκολίες στις μετακινήσεις.
Άντληση υδάτων από υπόγειους χώρους στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποίησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά την έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ωρών. Οι πλημμύρες προκλήθηκαν κυρίως από φρεάτια που υπερχείλισαν.
Αιτωλοακαρνανία: Πλημμύρισαν δρόμοι στο Αιτωλικό – Μικρής έκτασης πλημμύρες σε υπόγεια στην Κατοχής
Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έχουν καταγραφεί 9 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από το Αιτωλικό και την Κατοχή .
Live η πορεία της κακοκαιρίας
Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο καιρούΠιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:
- Α. Σήμερα Πέμπτη (2-10-25)
- α. Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου
- β. Μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο
- γ. Στην κεντρική Μακεδονία
- δ. Μέχρι και το βράδυ κατά διαστήματα στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής έως και το απόγευμα), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες
- ε. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων
- στ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.
- Β. Την Παρασκευή (3-10-25)
- α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα
- β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
- γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.
- Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:
- α. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα σήμερα Πέμπτη μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής
- β. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι
- γ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.
Στους Παξούς τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι το πρωί της Πέμπτης
Έως το πρωί της Πέμπτης τα μεγαλύτερα ύψη βροχής είχαν καταγραφεί στο Ιόνιο, στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στην Κεντρική και Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στους Παξούς και ήταν ίσο με 94.4 χιλιοστά.
Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται, βροχή έχουν καταγράψει έως το πρωί της Πέμπτης περίπου οι μισοί από τους σταθμούς (277 από τους 538 ενεργούς σταθμούς του δικτύου).
