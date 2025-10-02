Χάρτες με την εξέλιξη της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες: Ύφεση το απόγευμα στην Αθήνα, πλημμύρισαν δρόμοι στην Αιτωλοακαρνανία

Αργά το απόγευμα η ύφεση της κακοκαιρίας στην Αθήνα

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο καιρού

Α. Σήμερα Πέμπτη (2-10-25)

α. Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

β. Μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

γ. Στην κεντρική Μακεδονία

δ. Μέχρι και το βράδυ κατά διαστήματα στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής έως και το απόγευμα), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

ε. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων

στ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Την Παρασκευή (3-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα σήμερα Πέμπτη μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

β. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

γ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Στους Παξούς τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι το πρωί της Πέμπτης

O Θοδωρής Κολλυδάς, σε ανάρτησή του αναφέρει πως ο καιρός εξελίσσεται ομαλά, ενώ τονίζει πως από αργά το απόγευμα προβλέπεται ύφεση για την βροχή στην Αθήνα.Αναλυτικά η ανάρτησή του: «Ομαλά εξελίσσεται η καιρική κατάσταση και επικεντρωνόμαστε τις επόμενες ώρες μέχρι αύριο το πρωί στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων, μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.Για την Αθήνα σήμερα από αργά το απόγευμα, προβλέπεται ύφεση. Για τη συναυλία πάντως στο #καλλιμαρμαρο παίρνουμε καλού-κακού μια ομπρέλα και προσέχουμε το μάρμαρα, γιατί γλιστράνε».Προβλήματα προκάλεσε η βροχόπτωση στην Αιτωλοακαρνανία . Στο Αιτωλικό, αρκετοί δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών. Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση υδάτων σε κεντρικά σημεία της πόλης, δημιουργώντας δυσκολίες στις μετακινήσεις.Άντληση υδάτων από υπόγειους χώρους στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποίησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά την έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ωρών. Οι πλημμύρες προκλήθηκαν κυρίως από φρεάτια που υπερχείλισαν.Αιτωλοακαρνανία: Πλημμύρισαν δρόμοι στο Αιτωλικό – Μικρής έκτασης πλημμύρες σε υπόγεια στην ΚατοχήςΜέχρι στιγμής, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έχουν καταγραφεί 9 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από το Αιτωλικό και την Κατοχή .Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:Έως το πρωί της Πέμπτης τα μεγαλύτερα ύψη βροχής είχαν καταγραφεί στο Ιόνιο, στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στην Κεντρική και Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο.Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στους Παξούς και ήταν ίσο με 94.4 χιλιοστά.Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται, βροχή έχουν καταγράψει έως το πρωί της Πέμπτης περίπου οι μισοί από τους σταθμούς (277 από τους 538 ενεργούς σταθμούς του δικτύου).Φωτογραφία άρθρου: Eurokinissi