Δύο νεκροί από επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ - Κάντε πίσω έχει βόμβα, φώναζαν οι αστυνομικοί, δείτε βίντεο

Ο δράστης έπεσε με το αυτοκίνητο στο πλήθος και μετά μαχαίρωσε και ένα άτομο, τον πυροβόλησαν οι αστυνομικοί – Επιστρέφει εκτάκτως στο Λονδίνο ο Στάρμερ - Έρευνα για τρομοκρατική επίθεση από τις Αρχές