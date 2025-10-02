Δύο νεκροί από επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ - Κάντε πίσω έχει βόμβα, φώναζαν οι αστυνομικοί, δείτε βίντεο
Μάντσεστερ Βρετανία Επίθεση με μαχαίρι Κιρ Στάρμερ

Δύο νεκροί από επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ - Κάντε πίσω έχει βόμβα, φώναζαν οι αστυνομικοί, δείτε βίντεο

Ο δράστης έπεσε με το αυτοκίνητο στο πλήθος και μετά μαχαίρωσε και ένα άτομο, τον πυροβόλησαν οι αστυνομικοί – Επιστρέφει εκτάκτως στο Λονδίνο ο Στάρμερ - Έρευνα για τρομοκρατική επίθεση από τις Αρχές

Δύο νεκροί από επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ - Κάντε πίσω έχει βόμβα, φώναζαν οι αστυνομικοί, δείτε βίντεο
Δύο άτομα σκοτώθηκαν στην επίθεση που σημειώθηκε σε συναγωγή στην περιοχή Crumpsall στο Μάντσεστερ, ενώ ο δράστης που έπεσε πάνω στο πλήθος οδηγώντας αυτοκίνητο και στη συνέχεια μαχαίρωσε ένα άτομο, πυροβολήθηκε από τους αστυνομικούς και θεωρείται νεκρός.

Σημειώνεται ότι η  μονάδα εξουδετέρωσης βομβών κλήθηκε και βρίσκεται τώρα στον τόπο του συμβάντος, καθώς υπάρχει φόβος μήπως ο δράστης είχε σκοπό να ενεργοποιήσει κάποιον εκρηκτικό μηχανισμό.

Σε βίντεο - το οποίο φαίνεται να έχει τραβηχτεί από έναν περαστικό - φαίνονται δύο ένοπλοι αστυνομικοί να στέκονται και να σημαδεύουν με τα όπλα τους ένα άτομο που βρίσκεται ξαπλωμένο στο έδαφος.

Καθώς η κάμερα κάνει μια πανοραμική λήψη, φαίνεται ένα άλλο άτομο να βρίσκεται ξαπλωμένο στην είσοδο της συναγωγής, περιτριγυρισμένο από μια λίμνη αίματος, και ένα μαύρο αυτοκίνητο να έχει σταματήσει ακριβώς στα δεξιά του.

Ένας από τους αστυνομικούς πλησιάζει τότε το φράχτη, όπου έχει μαζευτεί μια μικρή ομάδα ανθρώπων, και φωνάζει: «Όλοι οι άλλοι, έχει βόμβα. Φύγετε».



«Η Αστυνομία του Μάντσεστερ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά το σοβαρό περιστατικό έξω από τη Συναγωγή της Εβραϊκής Κοινότητας του Χίτον Παρκ, στη Μίντλετον Ρόουντ, στο Κράμψαλ. Ένα τρίτο άτομο, ένας άνδρας που πιστεύεται ότι είναι ο δράστης, πυροβολήθηκε από αστυνομικούς της GMP και πιστεύεται επίσης ότι έχει σκοτωθεί», αναφέρει η αστυνομία.



Οι Αρχές αναφέρουν ότι δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν την πληροφορία αυτή προς το παρόν «λόγω ζητημάτων ασφαλείας που αφορούν ύποπτα αντικείμενα που βρέθηκαν πάνω του».

Η αστυνομία του Μάντσεστερ σημειώνει επίσης ότι «τρία άλλα μέλη του κοινού παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση». «Ένας μεγάλος αριθμός ατόμων που προσεύχονταν στη συναγωγή τη στιγμή του συμβάντος κρατήθηκαν μέσα, ενώ η άμεση περιοχή ασφαλίστηκε, αλλά έκτοτε έχουν εκκενωθεί», προσθέτουν.



Σύμφωνα με το Skynews, η αστυνομία του Μάντσεστερ δηλώνει ότι «κήρυξε PLATO» – τον εθνικό κωδικό που χρησιμοποιούν η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όταν ανταποκρίνονται σε «επιθετική τρομοκρατική επίθεση».

Επιστρέφει στη Βρετανία ο Κιρ Στάρμερ

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας θα επιστρέψει νωρίτερα από τη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη, μετά την επίθεση.

Σε μια σύντομη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κίρ Στάρμερ δηλώνει ότι είναι «συγκλονισμένος» από την επίθεση σε συναγωγή στο Κράμπσαλ.

«Το γεγονός ότι αυτό συνέβη την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, την πιο ιερή ημέρα του εβραϊκού ημερολογίου, το καθιστά ακόμη πιο φρικτό», προσθέτει.

«Οι σκέψεις μου είναι με τους αγαπημένους όλων όσων έχουν πληγεί, και ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και όλους τους πρώτους που ανταποκρίθηκαν».


Η πρώτη κινητοποίηση


Η αστυνομία εκλήθη στις 09.30 τοπική ώρα στην συναγωγή του Heaton Park στον βόρειο τομέα του Μάντσεστερ αφού αυτόπτης μάρτυρας είδε αυτοκίνητο να πέφτει επάνω σε ανθρώπους και έναν άνθρωπο να μαχαιρώνεται.

Η υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών που έφθασε στο σημείο διευκρίνισε ότι παρασχέθηκαν ιατρικές φροντίδες σε τέσσερις ανθρώπους που είχαν τραυματισθεί από το αυτοκίνητο και από μαχαίρι.

Η αστυνομία άνοιξε πυρ και ένας άνθρωπος χτυπήθηκε, προφανώς ο δράστης της επίθεσης, σύμφωνα με την υπηρεσία, που δεν διευκρίνισε αν ο άνθρωπος είναι νεκρός.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας φρουρός ασφαλείας δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι.

Ανακοίνωση της ισραηλινής πρεσβείας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η πρεσβεία του Ισραήλ στο Ηνωμένο Βασίλειο εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδίκασε την επίθεση.

«Το γεγονός ότι μια τέτοια πράξη βίας διαπράττεται την ιερότερη ημέρα του εβραϊκού ημερολογίου, σε έναν τόπο προσευχής, είναι αποτρόπαιο και βαθιά ανησυχητικό», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η πρεσβεία αναφέρει ότι βρίσκεται σε στενή επαφή με την εβραϊκή κοινότητα του Μάντσεστερ, τις βρετανικές αρχές για την παρακολούθηση των εξελίξεων και τη διασφάλιση της παροχής της απαραίτητης υποστήριξης.

«Η ασφάλεια των εβραϊκών κοινοτήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να είναι εγγυημένη», τονίζει η πρεσβεία του Ισραήλ.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές του λαού του Ισραήλ είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και ολόκληρη την εβραϊκή κοινότητα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή στο Μάντσεστερ με τέσσερις τραυματίες - Πυροβόλησαν τον δράστη


UPD: 132 ΣΧΟΛΙΑ

