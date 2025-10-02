Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Δύο νεκροί από επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ - Κάντε πίσω έχει βόμβα, φώναζαν οι αστυνομικοί, δείτε βίντεο
Ο δράστης έπεσε με το αυτοκίνητο στο πλήθος και μετά μαχαίρωσε και ένα άτομο, τον πυροβόλησαν οι αστυνομικοί – Επιστρέφει εκτάκτως στο Λονδίνο ο Στάρμερ - Έρευνα για τρομοκρατική επίθεση από τις Αρχές
Σημειώνεται ότι η μονάδα εξουδετέρωσης βομβών κλήθηκε και βρίσκεται τώρα στον τόπο του συμβάντος, καθώς υπάρχει φόβος μήπως ο δράστης είχε σκοπό να ενεργοποιήσει κάποιον εκρηκτικό μηχανισμό.
Σε βίντεο - το οποίο φαίνεται να έχει τραβηχτεί από έναν περαστικό - φαίνονται δύο ένοπλοι αστυνομικοί να στέκονται και να σημαδεύουν με τα όπλα τους ένα άτομο που βρίσκεται ξαπλωμένο στο έδαφος.
Καθώς η κάμερα κάνει μια πανοραμική λήψη, φαίνεται ένα άλλο άτομο να βρίσκεται ξαπλωμένο στην είσοδο της συναγωγής, περιτριγυρισμένο από μια λίμνη αίματος, και ένα μαύρο αυτοκίνητο να έχει σταματήσει ακριβώς στα δεξιά του.
Ένας από τους αστυνομικούς πλησιάζει τότε το φράχτη, όπου έχει μαζευτεί μια μικρή ομάδα ανθρώπων, και φωνάζει: «Όλοι οι άλλοι, έχει βόμβα. Φύγετε».
«Η Αστυνομία του Μάντσεστερ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά το σοβαρό περιστατικό έξω από τη Συναγωγή της Εβραϊκής Κοινότητας του Χίτον Παρκ, στη Μίντλετον Ρόουντ, στο Κράμψαλ. Ένα τρίτο άτομο, ένας άνδρας που πιστεύεται ότι είναι ο δράστης, πυροβολήθηκε από αστυνομικούς της GMP και πιστεύεται επίσης ότι έχει σκοτωθεί», αναφέρει η αστυνομία.
The synagogue attack in Manchester by a single man who stabbed 4 and allegedly was wearing an IED belt pic.twitter.com/xt0csGV1eE— will geddes (@willgeddes) October 2, 2025
Οι Αρχές αναφέρουν ότι δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν την πληροφορία αυτή προς το παρόν «λόγω ζητημάτων ασφαλείας που αφορούν ύποπτα αντικείμενα που βρέθηκαν πάνω του».
There are multiple fire engines, ambulances and police cars here as well as staff from CST, the Community Security Trust which acts as security at synagogues @MENnewsdesk pic.twitter.com/7L0HSJmcWw— Greta Simpson (@gretamsimpson) October 2, 2025
Police have shot a suspect after several people were stabbed and a car was driven at members of the public at the Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue in Crumpsall, Greater Manchester— The i Paper (@theipaper) October 2, 2025
Follow live updates on this breaking story: https://t.co/k2BdTeeKbt pic.twitter.com/6dbzFXC21k
Σύμφωνα με το Skynews, η αστυνομία του Μάντσεστερ δηλώνει ότι «κήρυξε PLATO» – τον εθνικό κωδικό που χρησιμοποιούν η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όταν ανταποκρίνονται σε «επιθετική τρομοκρατική επίθεση».
Επιστρέφει στη Βρετανία ο Κιρ ΣτάρμερΟ πρωθυπουργός της Βρετανίας θα επιστρέψει νωρίτερα από τη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη, μετά την επίθεση.
Σε μια σύντομη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κίρ Στάρμερ δηλώνει ότι είναι «συγκλονισμένος» από την επίθεση σε συναγωγή στο Κράμπσαλ.
«Το γεγονός ότι αυτό συνέβη την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, την πιο ιερή ημέρα του εβραϊκού ημερολογίου, το καθιστά ακόμη πιο φρικτό», προσθέτει.
«Οι σκέψεις μου είναι με τους αγαπημένους όλων όσων έχουν πληγεί, και ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και όλους τους πρώτους που ανταποκρίθηκαν».
I’m appalled by the attack at a synagogue in Crumpsall.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 2, 2025
The fact that this has taken place on Yom Kippur, the holiest day in the Jewish calendar, makes it all the more horrific.
My thoughts are with the loved ones of all those affected, and my thanks go to the emergency…
Η πρώτη κινητοποίηση
Η αστυνομία εκλήθη στις 09.30 τοπική ώρα στην συναγωγή του Heaton Park στον βόρειο τομέα του Μάντσεστερ αφού αυτόπτης μάρτυρας είδε αυτοκίνητο να πέφτει επάνω σε ανθρώπους και έναν άνθρωπο να μαχαιρώνεται.
Η υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών που έφθασε στο σημείο διευκρίνισε ότι παρασχέθηκαν ιατρικές φροντίδες σε τέσσερις ανθρώπους που είχαν τραυματισθεί από το αυτοκίνητο και από μαχαίρι.
Η αστυνομία άνοιξε πυρ και ένας άνθρωπος χτυπήθηκε, προφανώς ο δράστης της επίθεσης, σύμφωνα με την υπηρεσία, που δεν διευκρίνισε αν ο άνθρωπος είναι νεκρός.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας φρουρός ασφαλείας δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι.
Ανακοίνωση της ισραηλινής πρεσβείας στο Ηνωμένο ΒασίλειοΗ πρεσβεία του Ισραήλ στο Ηνωμένο Βασίλειο εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδίκασε την επίθεση.
«Το γεγονός ότι μια τέτοια πράξη βίας διαπράττεται την ιερότερη ημέρα του εβραϊκού ημερολογίου, σε έναν τόπο προσευχής, είναι αποτρόπαιο και βαθιά ανησυχητικό», αναφέρει η ανακοίνωση.
Η πρεσβεία αναφέρει ότι βρίσκεται σε στενή επαφή με την εβραϊκή κοινότητα του Μάντσεστερ, τις βρετανικές αρχές για την παρακολούθηση των εξελίξεων και τη διασφάλιση της παροχής της απαραίτητης υποστήριξης.
«Η ασφάλεια των εβραϊκών κοινοτήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να είναι εγγυημένη», τονίζει η πρεσβεία του Ισραήλ.
«Οι σκέψεις και οι προσευχές του λαού του Ισραήλ είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και ολόκληρη την εβραϊκή κοινότητα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».
