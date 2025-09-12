Η Σαρλίζ Θερόν συζητά για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Mysteria»
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός βρίσκεται επίσης σε διαπραγματεύσεις για να αναλάβει την παραγωγή
Σε συζητήσεις για να αναλάβει τον ρόλο της πρωταγωνίστριας αλλά και της παραγωγού στην ταινία «Mysteria» των Amazon MGM Studios βρίσκεται η Σαρλίζ Θερόν.
Ο Κρεγκ Ζόμπελ επίσης βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τη σκηνοθεσία. Αν επιτευχθούν οι συμφωνίες, η Θερόν θα συμμετάσχει στην παραγωγή μέσω της εταιρείας της Secret Menu.
Το σενάριο του «Mysteria» έχει γράψει ο Έρικ Χάισερερ, ο οποίος θα αναλάβει και την παραγωγή μέσω της δικής του εταιρείας Chronology, με την Κάρμεν Λιούις να επιβλέπει το πρότζεκτ για λογαριασμό της εταιρείας.
Ο Κρεγκ Ζόμπελ σκηνοθέτησε πρόσφατα τη βραβευμένη με Emmy Awards σειρά του HBO «The Penguin» με τον Κόλιν Φάρελ, ενώ κέρδισε αναγνωρισιμότητα ως σκηνοθέτης της μίνι σειράς «Mare of Easttown» που κυκλοφόρησε το 2021.
Ο Έρικ Χάισερερ είναι δημιουργός της σειράς «Shadow & Bone» του Netflix, ενώ έχει γράψει μεταξύ άλλων τα σενάρια των ταινιών «Arrival» και «Bird Box».
Φωτογραφία: Shutterstock
Amazon MGM Studios Boards Eric Heisserer 'Mysteria' With Charlize Theron And Craig Zobel Circling--The Dish https://t.co/KDs5DvtgTG— Deadline (@DEADLINE) September 12, 2025
