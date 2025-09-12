Η Σαρλίζ Θερόν συζητά για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Mysteria»

Το σενάριο του «Mysteria» έχει γράψει ο Έρικ Χάισερερ, ο οποίος θα αναλάβει και την παραγωγή μέσω της δικής του εταιρείας Chronology, με την Κάρμεν Λιούις να επιβλέπει το πρότζεκτ για λογαριασμό της εταιρείας.

Σε συζητήσεις για να αναλάβει τον ρόλο της πρωταγωνίστριας αλλά και της παραγωγού στην ταινία «» των Amazon MGM Studios βρίσκεται η Σαρλίζ Θερόν επίσης βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τη σκηνοθεσία. Αν επιτευχθούν οι συμφωνίες, η Θερόν θα συμμετάσχει στην παραγωγή μέσω της εταιρείας της Secret Menu.Ο Κρεγκ Ζόμπελ σκηνοθέτησε πρόσφατα τη βραβευμένη με Emmy Awards σειρά του HBO «The Penguin» με τον Κόλιν Φάρελ, ενώ κέρδισε αναγνωρισιμότητα ως σκηνοθέτης της μίνι σειράς «Mare of Easttown» που κυκλοφόρησε το 2021.Ο Έρικ Χάισερερ είναι δημιουργός της σειράς «Shadow & Bone» του Netflix, ενώ έχει γράψει μεταξύ άλλων τα σενάρια των ταινιών «Arrival» και «Bird Box».Φωτογραφία: Shutterstock