Σαρλίζ Θερόν: Έκλεψαν το αυτοκίνητό της από το σπίτι της στο Λος Άντζελες
GALA
Σαρλίζ Θερόν Αυτοκίνητο Κλοπή Λος Άντζελες

Σαρλίζ Θερόν: Έκλεψαν το αυτοκίνητό της από το σπίτι της στο Λος Άντζελες

O δράστης εισήλθε στην ιδιοκτησία της ηθοποιού από μία ανοιχτή πύλη

Σαρλίζ Θερόν: Έκλεψαν το αυτοκίνητό της από το σπίτι της στο Λος Άντζελες
Ελένη Μήτση
4 ΣΧΟΛΙΑ
Εκλάπη το αυτοκίνητο της Σαρλίζ Θερόν από το σπίτι της στο Λος Άντζελες, με την ηθοποιό να προστίθεται στη λίστα των διασήμων που έχουν πέσει θύματα της εγκληματικής έξαρσης στην πόλη, σύμφωνα με τις Αρχές.

Όπως μετέδωσαν πηγές του αστυνομικού τμήματος Λος Άντζελες (LAPD), το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, όταν ένα άτομο εισήλθε στην ιδιοκτησία της Θερόν  από μία ανοιχτή πύλη.

Ο δράστης βρήκε τα κλειδιά μέσα στο όχημα και προχώρησε στην κλοπή ενός αυτοκινήτου μάρκας BMW. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο κατά την έρευνά τους για τον ύποπτο.

Η διάσημη ηθοποιός είναι το πιο πρόσφατο θύμα σε μια σειρά περιστατικών που έχουν πλήξει αστέρες του Χόλιγουντ. Πρόσφατα θύματα υπήρξαν επίσης η Τρέισι Έλις Ρος και ο Μπραντ Πιτ.

Η εγκληματικότητα στο Λος Άντζελες συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία, με όλο και περισσότερες διασημότητες να βρίσκονται στο στόχαστρο επιτήδειων.

Ειδήσεις σήμερα:

Η Ελλάδα απαντά στον ΟΗΕ για τις διεκδικήσεις της Λιβύης: Απορρίπτουμε εξ αρχής το τουρκολιβυκό μνημόνιο - Δείτε την επιστολή

Χιλιάδες επιβάτες «αγκάλιασαν» την πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας του μετρό - Κυρανάκης: «Οι νέοι θα γυρίζουν με ασφάλεια στο σπίτι τους»

Εορτολόγιο - Του Σταυρού: Μεγάλη γιορτή σήμερα για την Ορθοδοξία, γιατί νηστεύουμε το λάδι κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου
Ελένη Μήτση
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης