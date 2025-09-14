Η στρατηγική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου αποτελεί καταλύτη για μακροπρόθεσμη ευημερία τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Σαρλίζ Θερόν: Έκλεψαν το αυτοκίνητό της από το σπίτι της στο Λος Άντζελες
O δράστης εισήλθε στην ιδιοκτησία της ηθοποιού από μία ανοιχτή πύλη
Εκλάπη το αυτοκίνητο της Σαρλίζ Θερόν από το σπίτι της στο Λος Άντζελες, με την ηθοποιό να προστίθεται στη λίστα των διασήμων που έχουν πέσει θύματα της εγκληματικής έξαρσης στην πόλη, σύμφωνα με τις Αρχές.
Όπως μετέδωσαν πηγές του αστυνομικού τμήματος Λος Άντζελες (LAPD), το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, όταν ένα άτομο εισήλθε στην ιδιοκτησία της Θερόν από μία ανοιχτή πύλη.
Ο δράστης βρήκε τα κλειδιά μέσα στο όχημα και προχώρησε στην κλοπή ενός αυτοκινήτου μάρκας BMW. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο κατά την έρευνά τους για τον ύποπτο.
Η διάσημη ηθοποιός είναι το πιο πρόσφατο θύμα σε μια σειρά περιστατικών που έχουν πλήξει αστέρες του Χόλιγουντ. Πρόσφατα θύματα υπήρξαν επίσης η Τρέισι Έλις Ρος και ο Μπραντ Πιτ.
Η εγκληματικότητα στο Λος Άντζελες συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία, με όλο και περισσότερες διασημότητες να βρίσκονται στο στόχαστρο επιτήδειων.
Charlize Theron's car is STOLEN from her home as she's latest star caught up in LA crime spree https://t.co/v52TLygU7T— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 14, 2025
Η εγκληματικότητα στο Λος Άντζελες συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία, με όλο και περισσότερες διασημότητες να βρίσκονται στο στόχαστρο επιτήδειων.
