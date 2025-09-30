Κιθ Έρμπαν: Το ποσό που θα λάβει μετά τον χωρισμό από τη Νικόλ Κίντμαν - Το προγαμιαίο συμβόλαιο και η ρήτρα για τις ουσίες
Κιθ Έρμπαν: Το ποσό που θα λάβει μετά τον χωρισμό από τη Νικόλ Κίντμαν - Το προγαμιαίο συμβόλαιο και η ρήτρα για τις ουσίες

Το ζευγάρι χώρισε μετά από 19 χρόνια γάμου, λόγω των φορτωμένων προγραμμάτων τους που τους κρατάνε μακριά

Πέννυ Λουπάκη
Περισσότερα από 17 εκατ. δολάρια ενδέχεται να λάβει ο Κιθ Έρμπαν μετά τον ξαφνικό χωρισμό του από τη Νικόλ Κίντμαν, εξαιτίας ενός όρου στο προγαμιαίο συμβόλαιο που είχαν υπογράψει το 2006. Σύμφωνα με το Radar Online, ο 57χρονος τραγουδιστής δικαιούται 900.000 δολάρια για κάθε έτος γάμου.

Ωστόσο, μία ρήτρα που είχαν προσθέσει στο προγαμιαίο συμβόλαιό τους, με τον όρο «Cocaine Clause» (=ρήτρα κοκαΐνης) προβλέπει πως τα χρήματα θα καταβληθούν μόνο εφόσον απέχει από ουσίες και αλκοόλ, σε όλη τη διάρκεια της ένωσής τους.

Κατά τη διάρκεια των 19 χρόνων γάμου, το ζευγάρι απέκτησε κοινή περιουσία ύψους περίπου 282 εκατ. δολαρίων. Ο Κιθ Έρμπαν έχει μιλήσει ανοιχτά για τις μάχες του με τον εθισμό, αποκαλύπτοντας σε συνέντευξή του στην Όπρα Γουίνφρεϊ το 2010 ότι η Νικόλ Κίντμαν οργάνωσε την είσοδό του σε κέντρο αποτοξίνωσης, λίγους μήνες μετά τον γάμο τους, μια κίνηση που, όπως είπε, του έσωσε τη ζωή.


Το ζευγάρι έχει δύο κόρες, τη Sunday Rose και τη Faith Margaret. Αν και ο χωρισμός τους έγινε γνωστός τώρα, οι δυο τους ζουν χωριστά από το καλοκαίρι του 2025. Ο μουσικός μετακόμισε από την έπαυλή τους στο Νάσβιλ λόγω περιοδείας, ενώ η Νικόλ Κίντμαν παρέμεινε με τα παιδιά τους, μοιράζοντας τον χρόνο της και στο Λονδίνο, λόγω γυρισμάτων.

Η απομάκρυνση ανάμεσά τους έγινε πιο εμφανής μετά τον θάνατο της μητέρας της σταρ τον Σεπτέμβριο του 2024, με άτομα από το περιβάλλον τους να αναφέρουν πως «πήραν διαφορετικούς δρόμους». Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στο FIFA Club World Cup 2025, τροφοδότησε τις φήμες, με ειδικούς στη γλώσσα του σώματος να εντοπίζουν έλλειψη οικειότητας.

Παρά τον χωρισμό, άνθρωποι από το περιβάλλον τους δεν αποκλείουν μια πιθανή επανασύνδεση, αν και οι φορτωμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και των δύο παραμένουν εμπόδιο. Άλλωστε, αυτός ήταν και ο λόγος πίσω από τον χωρισμό τους.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Πέννυ Λουπάκη
