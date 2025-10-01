Ο Κιθ Έρμπαν απέφευγε να μιλήσει για τη Νικόλ Κίντμαν στην τελευταία του συνέντευξη μήνες πριν τον χωρισμό τους
Ο Κιθ Έρμπαν απέφευγε να μιλήσει για τη Νικόλ Κίντμαν στην τελευταία του συνέντευξη μήνες πριν τον χωρισμό τους
Ο μουσικός εμφανίστηκε για πρώτη φορά ίσως τόσο λιγομίλητος σε συζήτηση που είχε να κάνει με τη σύζυγό του
Ο χωρισμός του Κιθ Έρμπαν και της Νικόλ Κίντμαν μπορεί να έπιασε απροετοίμαστους τους θαυμαστές τους, όμως υπήρχαν από πριν σημάδια που έδειχναν ότι το ζευγάρι δεν θα μείνει μαζί για πολύ ακόμα. Στην τελευταία του συνέντευξη πριν τη δημοσιοποίηση του χωρισμού τους, ο Κιθ Ορμπαν απέφυγε ακόμα και να αναφερθεί στη Νικόλ Κίντμαν.
Η συνέντευξη, η οποία δημοσιεύτηκε στο YouTube στις 23 Ιουλίου, είχε ηχογραφηθεί λιγότερο από τρεις μήνες πριν η Νικόλ Κίντμαν καταθέσει αίτηση διαζυγίου τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου. Όταν ο παρουσιαστής Σίκρεστ, που συνεργάστηκε με τον Κιθ Έρμπαν στο American Idol από το 2013 έως το 2016, έφερε το όνομα της Νικόλ Κίντμαν στη συζήτηση, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τη γεμάτη δραστηριότητα καριέρα της, εκείνος γέλασε και απέφυγε να απαντήσει.
Δείτε τη συνέντευξη
«Σου λένε οι άνθρωποι ότι η γυναίκα σου είναι παντού; Η Νικόλ Κίντμαν είναι παντού», ανέφερε ο Σίκρεστ. «Ναι, είναι σχεδόν τόσο απασχολημένη όσο εσύ, αλλά όχι ακριβώς, πολύ κοντά όμως», απάντησε ο τραγουδιστής. Παρόλο που η συζήτηση συνεχίστηκε, ο μουσικός φάνηκε αποστασιοποιημένος και περιορίστηκε σε σύντομα σχόλια, όπως ένα απαλό «ναι» και ένα αργό νεύμα συμφωνίας, όταν ο Σίκρεστ αναφέρθηκε στον φόρτο εργασίας της Νικόλ Κίντμαν και στη διαχείριση της οικογενειακής ζωής με τα δύο τους παιδιά.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Σίκρεστ επαίνεσε τον Κιθ Έρμπαν για τη δέσμευσή του στην οικογενειακή ζωή, λέγοντας: «Νομίζω ότι οι άνθρωποι ξέρουν ότι παρά την απασχόλησή σου, βρίσκεις χρόνο για να είστε μαζί, γι’ αυτό είστε μαζί 19, 20 χρόνια, ίσως και περισσότερα». Ο Κιθ Έρμπαν απάντησε με ένα σύντομο «μμ, ναι», πριν η συζήτηση στραφεί στη συνεργασία του με τον Σίκρεστ στο American Idol.
Το Us Weekly επιβεβαίωσε τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου ότι το ζευγάρι έχει χωρίσει μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες γάμου. Στα έγγραφα διαζυγίου που κατέθεσε η Νικόλ Κίντμαν την επόμενη μέρα, η ηθοποιός επικαλέστηκε «ασυμβίβαστες διαφορές» ως λόγο χωρισμού.
Σύμφωνα με τα έγγραφα, η Νικόλ Κίντμαν ζήτησε να είναι η «κύρια γονέας» για τις κόρες τους, με εκείνη να περνά 306 ημέρες μαζί τους, ενώ στον Κιθ Έρμπαν ανατέθηκαν 59 ημέρες. Η αίτηση συνοδευόταν από συμφωνία διάλυσης του γάμου, η οποία υπεγράφη και από τους δύο. Η είδηση του χωρισμού ήρθε λίγους μήνες μετά την εμφάνιση της Κίντμαν μόνη της στο Met Gala, ενώ το ζευγάρι είχε εμφανιστεί τελευταία φορά μαζί δημόσια στις 20 Ιουνίου στη Νάσβιλ, σε αγώνα για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2025, μόλις πέντε ημέρες πριν από τη 19η επέτειο του γάμου τους.
