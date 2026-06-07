Ζημιές σε σπίτια, μαγαζιά και εκκλησία και κατολισθήσεις στην Εύβοια μετά τους ισχυρούς σεισμούς, οι πρώτες εικόνες
Ζημιές σε σπίτια, μαγαζιά και εκκλησία και κατολισθήσεις στην Εύβοια μετά τους ισχυρούς σεισμούς, οι πρώτες εικόνες
Οι Αρχές καταγράφουν προβλήματα σε Δαφνούσα και Προκόπι, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς
Σημαντικά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στη Βόρεια Εύβοια, με τις Αρχές να καταγράφουν ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα και υποδομές, καθώς και κατολισθήσεις σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου.
«Έχουμε εκτεταμένες κατολισθήσεις, ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιος τραυματισμός. Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται σε δρόμους στις περιοχές Πλακιά και Δαφνούσα», δήλωσε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, Γιάννης Τσαπουρνιώτης.
Bίντεο από κατοικία στην περιοχή της Δαφνούσας:
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Μαντουδίου, Αργύρη Λιάσκο, στη Δαφνούσα έχουν καταγραφεί ζημιές σε κατοικίες, με μεγάλες ρωγμές να εμφανίζονται σε ορισμένα σπίτια. Όπως ανέφερε, οι κάτοικοι πρόλαβαν να βγουν εγκαίρως από τα κτίρια, χωρίς να κινδυνεύσουν.
Την έκταση των ζημιών επιβεβαίωσε και ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης, ο οποίος δήλωσε στο evima.gr ότι έχουν καταγραφεί φθορές σε σπίτια, κτίρια και καταστήματα της περιοχής.
«Αυτή την ώρα επικρατεί μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους, καθώς ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός. Έχουν σημειωθεί ζημιές σε σπίτια, καταστήματα, αλλά και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου έξω από το Προκόπι, όπου εκείνη την ώρα τελούνταν βάφτιση και ο ιερέας βγήκε αμέσως έξω από τον ναό», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Έχουμε εκτεταμένες κατολισθήσεις, ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιος τραυματισμός. Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται σε δρόμους στις περιοχές Πλακιά και Δαφνούσα», δήλωσε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, Γιάννης Τσαπουρνιώτης.
Bίντεο από κατοικία στην περιοχή της Δαφνούσας:
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Μαντουδίου, Αργύρη Λιάσκο, στη Δαφνούσα έχουν καταγραφεί ζημιές σε κατοικίες, με μεγάλες ρωγμές να εμφανίζονται σε ορισμένα σπίτια. Όπως ανέφερε, οι κάτοικοι πρόλαβαν να βγουν εγκαίρως από τα κτίρια, χωρίς να κινδυνεύσουν.
Την έκταση των ζημιών επιβεβαίωσε και ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης, ο οποίος δήλωσε στο evima.gr ότι έχουν καταγραφεί φθορές σε σπίτια, κτίρια και καταστήματα της περιοχής.
«Αυτή την ώρα επικρατεί μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους, καθώς ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός. Έχουν σημειωθεί ζημιές σε σπίτια, καταστήματα, αλλά και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου έξω από το Προκόπι, όπου εκείνη την ώρα τελούνταν βάφτιση και ο ιερέας βγήκε αμέσως έξω από τον ναό», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με κυβερνητικές πήγες, μέχρι στιγμής, τα κλιμάκια που επιχειρούν στην περιοχή αναφέρουν κυρίως μικρές ρωγμές σε κατοικίες και περιορισμένες κατολισθήσεις σε οδικά σημεία. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεχής επικοινωνία με τον δήμαρχο της περιοχής, καθώς και με τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Σύμφωνα με τοπικά Μέσα, δεν έχουν υποστεί ζημιές το Ιερό Προσκύνημα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου στο Προκόπι ούτε το Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού.
Την ίδια ώρα, σε αυξημένη ετοιμότητα, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια,έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 1η και 7η Ε.Μ.Α.Κ..
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων. Παράλληλα, όπως τονίζεται από το Πυροσβεστικό Σώμα, άμεσα κινητοποιήθηκαν όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας. Επιπλέον, 20 οχήματα με τα πληρώματά τους από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Εύβοιας περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιώντας ελέγχους και στο οδικό δίκτυο, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, ενώ ομάδα έρευνας διάσωσης της 7ης ΕΜΑΚ μεταβαίνει προληπτικά στην περιοχή των σεισμικών δονήσεων.
Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.
Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι Κώστας Παπαζάχος, Αθανάσιος Γκανάς και Ευθύμιος Λέκκας για τις σεισμικές δονήσεις.
Ο καθηγητής Σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κώστας Παπαζάχος, έκανε λόγο για «απανωτούς σεισμούς», επισημαίνοντας ότι η βόρεια Εύβοια αποτελεί περιοχή με πολλά ενεργά ρήγματα. Όπως ανέφερε, οι συγκεκριμένες σεισμικές δονήσεις δεν προκαλούν ανησυχία, καθώς εντάσσονται στο γνωστό πλαίσιο της περιοχής.
Από την πλευρά του, ο σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς, μιλώντας στην ΕΡΤ, εξήγησε ότι η πρώτη δόνηση των 4,8 Ρίχτερ ήταν σχετικά ασθενής, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ακολούθησε ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ, ο οποίος βρίσκεται στα όρια μιας ισχυρής σεισμικής δόνησης.
«Ο χώρος έχει δώσει τέτοιους σεισμούς στο παρελθόν. Βρίσκεται πίσω από το όρος Κανδήλι, είναι ένα ρήγμα που γνωρίζουμε και δεν έχει μεγάλο δυναμικό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν είναι ακόμη δυνατό να διαπιστωθεί εάν ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός της ακολουθίας, σημειώνοντας πως απαιτείται παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου τις επόμενες ώρες.
Παράλληλα, τόνισε ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει δώσει στο παρελθόν σεισμούς μεγαλύτερους των 6 Ρίχτερ. «Η περιοχή δίνει συνήθως σεισμούς της τάξης των 5 έως 5,5 Ρίχτερ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν είχε προηγηθεί κάποια αξιοσημείωτη σεισμική ακολουθία που να προειδοποιεί για τη σημερινή δραστηριότητα. Ο ίδιος ανέφερε ότι προς το παρόν έχουν αναφερθεί μόνο βλάβες σε παλιές οικίες και ορισμένες κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο.
Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας είπε στο ΟΡΕΝ: «Έχουμε από τις 12:58 την έναρξη μιας σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή του Προκοπίου, της Εύβοιας, είναι μια περιοχή που έχει υψηλή σεισμικότητα καθώς στο παρελθόν είχαμε ανάλογες δονήσεις. Το ιδιαίτερο είναι ότι είχαμε δύο μεγάλες και μετά αρκετές μικρότερες. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική, στη Σκιάθο, την Καρδίτσα και αλλού. Είναι περιοχή με υψηλή σεισμικότητα, οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή έχουν το χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνονται όλοι μαζί σε ένα διάστημα μερικών ωρών ή μερικών ημερών αλλά το θετικό είναι ότι τα μεγέθη διατηρούνται σε αυτό το επίπεδο. Όταν έχουμε στην περιοχή σεισμική δραστηριότητα είμαστε περίπου εκεί, δεν πάμε σε μεγάλους σεισμούς. Έχουμε μικρές ζημιές στην Εύβοια, πτώσεις αντικειμένων. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Οι κάτοικοί να μην προσεγγίζουν περιοχές μορφολογικά ιδιαίτερες, να μην μένουν σε σπίτια που είναι παλιά ή έχουν υποστεί ζημιές. Κατά τα άλλα δεν είναι θέμα να ανησυχούμε ότι γίνεται κάτι το ιδιαίτερο».
Λίγο αργότερα, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Λέκκας έκανε λόγο για μια περιοχή με ιδιόρρυθμη σεισμικότητα, η οποία δίνει μέτριους σεισμούς αλλά εμφανίζει παρατεταμένη διαδικασία στην εκδήλωση της σεισμικότητας. Η εκτίμηση του είναι ότι δεν θα πάμε σε μεγαλύτερα μεγέθη αλλά ενδεχομένως να υπάρχει παρατεταμένη δραστηριότητα, άγνωστο για ποιο διάστημα.
Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης είπε στον ΣΚΑΪ ότι «είναι νωρίς να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα. Μιλάμε για μια περιοχή κοντά στο Προκόπι αλλά δεν έχει απόλυτη σχέση με τους σεισμούς του Μαΐου του 2025. Φαίνεται ότι είναι από μια περιοχή παράλληλη προς τις ακτές του Ευβοϊκού Κόλπου. Είναι νοτιοδυτικά του Προκοπίου, στην περιοχή της Λίμνης, όχι στην πλευρά του Αιγαίου».
«Τα μεγέθη μέχρι στιγμής είναι συνηθισμένα, πρέπει να δούμε με ψυχραιμία πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο» κατέληξε ο κ. Καραστάθης.
Σύμφωνα με τοπικά Μέσα, δεν έχουν υποστεί ζημιές το Ιερό Προσκύνημα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου στο Προκόπι ούτε το Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού.
Πυροσβεστική: Δεν υπάρχουν κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων
Την ίδια ώρα, σε αυξημένη ετοιμότητα, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια,έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 1η και 7η Ε.Μ.Α.Κ..
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων. Παράλληλα, όπως τονίζεται από το Πυροσβεστικό Σώμα, άμεσα κινητοποιήθηκαν όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας. Επιπλέον, 20 οχήματα με τα πληρώματά τους από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Εύβοιας περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιώντας ελέγχους και στο οδικό δίκτυο, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, ενώ ομάδα έρευνας διάσωσης της 7ης ΕΜΑΚ μεταβαίνει προληπτικά στην περιοχή των σεισμικών δονήσεων.
Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.
Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι
Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι Κώστας Παπαζάχος, Αθανάσιος Γκανάς και Ευθύμιος Λέκκας για τις σεισμικές δονήσεις.
Ο καθηγητής Σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κώστας Παπαζάχος, έκανε λόγο για «απανωτούς σεισμούς», επισημαίνοντας ότι η βόρεια Εύβοια αποτελεί περιοχή με πολλά ενεργά ρήγματα. Όπως ανέφερε, οι συγκεκριμένες σεισμικές δονήσεις δεν προκαλούν ανησυχία, καθώς εντάσσονται στο γνωστό πλαίσιο της περιοχής.
Από την πλευρά του, ο σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς, μιλώντας στην ΕΡΤ, εξήγησε ότι η πρώτη δόνηση των 4,8 Ρίχτερ ήταν σχετικά ασθενής, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ακολούθησε ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ, ο οποίος βρίσκεται στα όρια μιας ισχυρής σεισμικής δόνησης.
«Ο χώρος έχει δώσει τέτοιους σεισμούς στο παρελθόν. Βρίσκεται πίσω από το όρος Κανδήλι, είναι ένα ρήγμα που γνωρίζουμε και δεν έχει μεγάλο δυναμικό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν είναι ακόμη δυνατό να διαπιστωθεί εάν ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός της ακολουθίας, σημειώνοντας πως απαιτείται παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου τις επόμενες ώρες.
Παράλληλα, τόνισε ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει δώσει στο παρελθόν σεισμούς μεγαλύτερους των 6 Ρίχτερ. «Η περιοχή δίνει συνήθως σεισμούς της τάξης των 5 έως 5,5 Ρίχτερ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν είχε προηγηθεί κάποια αξιοσημείωτη σεισμική ακολουθία που να προειδοποιεί για τη σημερινή δραστηριότητα. Ο ίδιος ανέφερε ότι προς το παρόν έχουν αναφερθεί μόνο βλάβες σε παλιές οικίες και ορισμένες κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο.
Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας είπε στο ΟΡΕΝ: «Έχουμε από τις 12:58 την έναρξη μιας σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή του Προκοπίου, της Εύβοιας, είναι μια περιοχή που έχει υψηλή σεισμικότητα καθώς στο παρελθόν είχαμε ανάλογες δονήσεις. Το ιδιαίτερο είναι ότι είχαμε δύο μεγάλες και μετά αρκετές μικρότερες. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική, στη Σκιάθο, την Καρδίτσα και αλλού. Είναι περιοχή με υψηλή σεισμικότητα, οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή έχουν το χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνονται όλοι μαζί σε ένα διάστημα μερικών ωρών ή μερικών ημερών αλλά το θετικό είναι ότι τα μεγέθη διατηρούνται σε αυτό το επίπεδο. Όταν έχουμε στην περιοχή σεισμική δραστηριότητα είμαστε περίπου εκεί, δεν πάμε σε μεγάλους σεισμούς. Έχουμε μικρές ζημιές στην Εύβοια, πτώσεις αντικειμένων. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Οι κάτοικοί να μην προσεγγίζουν περιοχές μορφολογικά ιδιαίτερες, να μην μένουν σε σπίτια που είναι παλιά ή έχουν υποστεί ζημιές. Κατά τα άλλα δεν είναι θέμα να ανησυχούμε ότι γίνεται κάτι το ιδιαίτερο».
Λίγο αργότερα, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Λέκκας έκανε λόγο για μια περιοχή με ιδιόρρυθμη σεισμικότητα, η οποία δίνει μέτριους σεισμούς αλλά εμφανίζει παρατεταμένη διαδικασία στην εκδήλωση της σεισμικότητας. Η εκτίμηση του είναι ότι δεν θα πάμε σε μεγαλύτερα μεγέθη αλλά ενδεχομένως να υπάρχει παρατεταμένη δραστηριότητα, άγνωστο για ποιο διάστημα.
Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης είπε στον ΣΚΑΪ ότι «είναι νωρίς να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα. Μιλάμε για μια περιοχή κοντά στο Προκόπι αλλά δεν έχει απόλυτη σχέση με τους σεισμούς του Μαΐου του 2025. Φαίνεται ότι είναι από μια περιοχή παράλληλη προς τις ακτές του Ευβοϊκού Κόλπου. Είναι νοτιοδυτικά του Προκοπίου, στην περιοχή της Λίμνης, όχι στην πλευρά του Αιγαίου».
«Τα μεγέθη μέχρι στιγμής είναι συνηθισμένα, πρέπει να δούμε με ψυχραιμία πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο» κατέληξε ο κ. Καραστάθης.
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