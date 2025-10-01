Κιμ Καρντάσιαν για τον πατέρα της: Ελπίζω να είσαι πολύ περήφανος για όλη την οικογένεια
GALA
Κιμ Καρντάσιαν Ρόμπερτ Καρντάσιαν

Κιμ Καρντάσιαν για τον πατέρα της: Ελπίζω να είσαι πολύ περήφανος για όλη την οικογένεια

Η διάσημη τηλεπερσόνα έκανε μια ανάρτηση με αφορμή τη συμπλήρωση 22 χρόνων από τον θάνατο του πατέρα της, Ρόμπερτ Καρντάσιαν

Κιμ Καρντάσιαν για τον πατέρα της: Ελπίζω να είσαι πολύ περήφανος για όλη την οικογένεια
Είκοσι δύο χρόνια συμπληρώθηκαν την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου από τον θάνατο του πατέρα της Κιμ Καρντάσιαν και εκείνη τίμησε τη μνήμη του με μια ανάρτηση. Ο Ρόμπερτ Καρντάσιαν έφυγε από τη ζωή το 2003, δύο μόλις μήνες μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο του οισοφάγου. Ήταν 59 ετών.

Η διάσημη τηλεπερσόνα που αποφάσισε να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα της που ήταν δικηγόρος, σπουδάζοντας νομική, μοιράστηκε μέσα από ένα Instagram story μια κοινή τους φωτογραφία. Παράλληλα, εξέφρασε την ευχή να είναι περήφανος για όλη την οικογένεια.

«Σε ευχαριστώ που πάντα προστατεύεις την οικογένεια από τον ουρανό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήμουν 22 ετών όταν πέθανες και σήμερα έχουν περάσει 22 χρόνια από τότε που πήγες στον παράδεισο. Ελπίζω να είσαι πολύ περήφανος για όλους μας. Σε αγαπάμε μπαμπά και μας λείπεις πάρα πολύ», έγραψε στη δημοσίευσή της.

Δείτε την ανάρτησή της
Κιμ Καρντάσιαν για τον πατέρα της: Ελπίζω να είσαι πολύ περήφανος για όλη την οικογένεια


