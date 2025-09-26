H Kιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε το τατουάζ που κρατούσε κρυφό τα τελευταία δύο χρόνια
Το σχέδιο συνδέεται κατά κάποιον τρόπο με τον πρώην σύντροφό της, Πιτ Ντέιβιντσον

Πέννυ Λουπάκη
To τατουάζ που έχει στα χείλη της έδειξε η Κιμ Καρτάσιαν στους θαυμαστές της. Η διάσημη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα εμφανίστηκε στο «The Tonight Show with Jimmy Fallon» και έκανε την αποκάλυψή της, ένα τατουάζ με το σύμβολο του άπειρου.

Όπως εξήγησε, το τατουάζ το έκανε μαζί με φίλους της για να γιορτάσουν την εμφάνισή της ως οικοδέσποινα στο Saturday Night Live το 2023.

Παράλληλα, το τατουάζ σηματοδοτεί και τη νύχτα του πρώτου της φιλιού με τον τότε σύντροφό της, Πιτ Ντέιβιντσον, προσδίδοντας στην κίνηση και μία πιο προσωπική διάσταση. Αν και η σχέση τους κράτησε μόλις εννέα μήνες κι έληξε τον Αύγουστο του 2022, το τατουάζ παραμένει ως μια διακριτική, αλλά συμβολική ανάμνηση.

Η Κιμ Καρντάσιαν είναι γνωστή για την αποστροφή της στα τατουάζ, ενώ στο παρελθόν είχε δηλώσει: «Δεν βάζεις αυτοκόλλητο σε μια Bentley».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

