Αντιδράσεις για τις δηλώσεις της Κιμ Καρντάσιαν - «Το διάβασμα πρέπει να μένει στο σχολείο»
Η τηλεπερσόνα υποστήριξε πως «δεν πιστεύω ότι χρειάζονται οι σχολικές εργασίες»
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ξανά η οικογένεια Καρντάσιαν, αυτή τη φορά εξαιτίας της Κιμ, η οποία δήλωσε δημόσια ότι είναι αντίθετη με το σχολικό διάβασμα στο σπίτι. Η 44χρονη τηλεπερσόνα, σε ζωντανή μετάδοση στο διαδικτυακό πρόγραμμα «Mafiathon 3» του Κάι Σενάτ, τόνισε ότι δεν πιστεύει στην αξία των εργασιών, εξηγώντας ότι τα παιδιά περνούν ήδη αρκετές ώρες καθημερινά στο σχολείο.
«Δεν πιστεύω στις σχολικές εργασίες. Τα παιδιά βρίσκονται στο σχολείο οκτώ ώρες την ημέρα. Όταν γυρίζουν σπίτι, πρέπει να έχουν χρόνο για αθλήματα, για ζωή, για την οικογένειά τους. Το διάβασμα πρέπει να μένει στο σχολείο», υπογράμμισε η Κιμ Καρντάσιαν, η οποία μητέρα τεσσάρων παιδιών, της 12χρονης Νορθ, του 9χρονου Σέιντ, της 7χρονης Σικάγο και του 6χρονου Πσαλμ, που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ.
Οι δηλώσεις της πυροδότησαν πλήθος αντιδράσεων στα social media. «Φυσικά και θα το πει αυτό κάποια που πλήρωνε για να της κάνουν τις εργασίες», σχολίασε κάποιος. Άλλοι στάθηκαν στο ότι οι σχολικές εργασίες δεν εμποδίζουν τα παιδιά να έχουν δραστηριότητες, υπενθυμίζοντας πως παλαιότερα πολλοί τελείωναν το διάβασμα ακόμη και πριν φύγουν από το σχολείο.
Υπήρξαν όμως και εκείνοι που υπερασπίστηκαν την Καρντάσιαν. «Έχει ένα έγκυρο επιχείρημα. Όταν πηγαίναμε σχολείο, ο φόρτος ήταν εξαντλητικός. Μια μικρή άσκηση μάθησης εκτός σχολείου είναι χρήσιμη, αλλά δεν χρειάζεται υπερβολή», έγραψε κάποιος. Άλλοι επισήμαναν ότι ο χρόνος στο σπίτι πρέπει να είναι αφιερωμένος στην οικογένεια και στην προσωπική ανάπτυξη των παιδιών.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η οικογένεια προκαλεί αντιπαραθέσεις γύρω από την εκπαίδευση. Τον περασμένο Μάιο, η μεγαλύτερη αδερφή της οικογένειας, Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, είχε χαρακτηρίσει τη φοίτηση στο σχολείο «ξεπερασμένη», εξηγώντας σε συζήτηση με την αδελφή της, Κλόε, πως θεωρεί παρωχημένο το να ακολουθούν τα παιδιά μια τόσο σταθερή, καθημερινή ρουτίνα.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
