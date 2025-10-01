Βασίλης Μπισμπίκης: Με πείραξε η εγκατάλειψη, δεν βρήκαμε σημείωμα, αυτά είναι αστειότητες, λέει γειτόνισσά του για το τροχαίο
Γείτονας του Βασίλη Μπισμπίκη προχώρησε σε δηλώσεις για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη, τονίζοντας ότι την ενόχλησε η εγκατάλειψη και ότι δεν βρέθηκε κανένα σημείωμα, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές «αστειότητες».
Η γυναίκα που μίλησε την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» ανέφερε ότι έχει φθορές στον μαντρότοιχο και την κάτω είσοδο του σπιτιού της μετά το περιστατικό.
Τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, ο ηθοποιός, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του θηριώδους αγροτικού που οδηγούσε και χτύπησε τρία σταθμευμένα ΙΧ και μια μάντρα και εξαφανίστηκε από το σημείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεσή του ενώπιον των αστυνομικών ο Βασίλης Μπισμπίκης υποστήριξε πως άφησε σημείωμα στα ΙΧ, τα οποία και χτύπησε με το τηλέφωνό του και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο. Από τη μεριά της, η γειτόνισσά του σχολίασε: «Δεν άκουσα θόρυβο. Το πρωί, ένα γειτονάκι που πήγαινε στον στρατό, 07:00 η ώρα είδε τον χαμό, πήρε το 100 και μας ειδοποίησε η μαμά του και κατεβήκαμε γύρω στις 07:30. Από εκεί και ύστερα ειδοποιήθηκαν όλοι οι γείτονες. Δεν ακούσαμε κάτι φοβερό. Δεν βρήκαμε σημείωμα, αυτά είναι αστειότητες».
Η ίδια πρόσθεσε στη συνέχεια, πως ενοχλήθηκε με την κίνηση του Βασίλη Μπισμπίκη να εγκαταλείψει το σημείο: «Με πείραξε η εγκατάλειψη. Ο καθένας μπορεί να το πάθει αυτό, δεν το συζητώ, αλλά ο καθένας πάλι πρέπει να αντιμετωπίζει τις πράξεις του. Ήταν σε σύγχυση, είχε πρόβλημα, εντάξει. Από εκεί και πέρα, έπρεπε κάποια στιγμή το πρωί να έρθει και να μας πει "παιδιά, εγώ είμαι". Εμείς δεν είχαμε ιδέα περί τίνος επρόκειτο, κανένας μας. Ήταν μία φοβερή ζημιά, τα αυτοκίνητα είναι διαλυμένα, πλην του τρίτου που δεν είναι τόσο χτυπημένο. Κατά τις 12 το μεσημέρι, ένας γείτονας είδε το αυτοκίνητό του παρκαρισμένο σε άλλο δρόμο και μέχρι να πάω εγώ, είχε εξαφανιστεί. Η τροχαία και το 100 είχε έρθει άμεσα. Το όνομα Μπισμπίκης το ακούσαμε την Κυριακή το βράδυ, στα όρια της λήξης του αυτοφώρου, μας κάλεσαν αφού είχαμε κάνει μήνυση κατ' αγνώστου. Μετά μας είπαν ότι πρόκειται για τον κύριο».
Περιγράφοντας τη ζημιά στο σπίτι της ανέφερε: «Εμένα μου πήρε παραμάζωμα τον μαντρότοιχο, την κάτω είσοδο του σπιτιού μου. Έφτασε σε απόσταση αναπνοής από τον σωλήνα φυσικού αερίου. Με τρία μωρά μέσα στο σπίτι, το ένα επτά μηνών, εγώ τρελάθηκα όταν είδα όλο αυτό, τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν λίγο παραπέρα χτύπαγε το αυτοκίνητο. Αυτό το αυτοκίνητο είναι σαν τανκ. Δεν μπορώ να υπολογίσω τη ζημία, περιμένω προσφορά, θέλει σιδερά, χτίστη και μαρμαρά, πολλά συνεργεία. Θέλω να πιστεύω ότι θα πληρώσει ο ηθοποιός, αλλά δεν έχει επικοινωνήσει ακόμα μαζί μου. Δεν ξέρω αν με καλύπτει η ασφαλιστική».
Το απόγευμα της Κυριακής εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς ενώ αναζητούνταν επί ώρες από την αστυνομία. Το πρωί της Δευτέρας ο ηθοποιός εμφανίστηκε στην Ευελπίδων όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού στις υποχρεώσεις του άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων), σε βάρος του Βασίλη Μπισμπίκη από την εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για να δικαστεί. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 8 Οκτωβρίου.
«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα» δήλωσε ο Βασίλης Μπισμπίκης το απόγευμα της Δευτέρας, αφού αφέθηκε ελεύθερος ενόψει της δίκης του στις 8 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, την ώρα που έμπαινε σε αυτοκίνητο για να φύγει, εκνευρισμένος είπε στους δημοσιογράφους «με τον ίδιο ζήλο να ασχοληθούν με τον πολιτισμό και το θέατρο».
Πώς έγινε το τροχαίο
Το απόγευμα της Κυριακής εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς ενώ αναζητούνταν επί ώρες από την αστυνομία. Το πρωί της Δευτέρας ο ηθοποιός εμφανίστηκε στην Ευελπίδων όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού στις υποχρεώσεις του άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων), σε βάρος του Βασίλη Μπισμπίκη από την εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για να δικαστεί. Η δίκη αναβλήθηκε για τις 8 Οκτωβρίου.
«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα» δήλωσε ο Βασίλης Μπισμπίκης το απόγευμα της Δευτέρας, αφού αφέθηκε ελεύθερος ενόψει της δίκης του στις 8 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, την ώρα που έμπαινε σε αυτοκίνητο για να φύγει, εκνευρισμένος είπε στους δημοσιογράφους «με τον ίδιο ζήλο να ασχοληθούν με τον πολιτισμό και το θέατρο».
