Δεν βρέθηκε καμία κλήση στο 100, λέει η Δημογλίδου για τον Μπισμπίκη
Δεν βρέθηκε καμία κλήση στο 100, λέει η Δημογλίδου για τον Μπισμπίκη
Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές, υποστήριξε ο ηθοποιός - Η Κωνσταντία Δημογλίδου είπε πως αναζητήθηκε κατά τη διάρκεια της προανάκρισης κλήση στο «100» αλλά δεν βρέθηκε
Στο τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Φιλοθέη αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία ξεκαθάρισε ότι δεν έγινε κλήση στην Άμεση Δράση από τον ηθοποιό.
«Είναι κάτι που αναζητήσαμε κατά τη διάρκεια της προανάκρισης και δεν βρέθηκε καμία κλήση στο 100», είπε η κυρία Δημογλίδου στον ΣΚΑΙ. Υπενθυμίζεται πως ο Βασίλης Μπισμπίκης κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, μετά την αναβολή του Αυτοφώρου για τις 8 Οκτωβρίου δήλωσε: «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα» δήλωσε χαρακτηριστικά λίγη ώρα αφότου αφέθηκε ελεύθερος. Στη συνέχεια, την ώρα που έμπαινε σε αυτοκίνητο για να φύγει, εκνευρισμένος και ειρωνικός υπέδειξε στους δημοσιογράφους «με τον ίδιο ζήλο να ασχοληθούν με τον πολιτισμό και το θέατρο».
Η κυρία Δημογλίδου ανέφερε πως σέβεται «απόλυτα κάθε κατηγορούμενο ο οποίος έχει δικαίωμα να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί σωστό για να στηρίξει τη θέση και τον εαυτό του».
«Εγώ θέλω να πω κάτι. Προφανώς και όταν ένας πολίτης απευθύνεται σε ένα αστυνομικό τμήμα, απευθύνεται στην αστυνομία, είτε είναι η τροχαία, είτε η ασφάλεια, είτε το τμήμα. Θα μπορούσε -αν υποθέσουμε ότι έχει γίνει αυτή η επικοινωνία- να πω πως ο νόμος είναι ξεκάθαρος και λέει ότι ο υπαίτιος παραμένει στο σημείο και ενημερώνει ο ίδιος τις Αρχές και παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στους αστυνομικούς εκτός αν έχει συμβεί κάτι άλλο, αν υπάρχει τραυματισμός. Εδώ κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που ο οδηγός μπορεί να μην είναι σε θέση, εδώ δεν φαίνεται να συνέβη κάτι τέτοιο. Εσείς αναφέρατε πως εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή μετά από κάποιες ώρες, άρα προφανώς ήταν σε θέση να επικοινωνήσει με την ΕΛΑΣ», σημείωσε.
«Αν δεχτούμε ότι κάποιος τρίτος επικοινωνεί με την ΕΛΑΣ, εξαρτάται τι παρουσιάζει. Αν αυτός ο άνθρωπος ανέφερε στον αστυνομικό -είναι κάτι που εξετάζεται αυτή τη στιγμή δεν έχει διαπιστωθεί αν ισχύει- υπάρχει ένα τροχαίο με υλικές ζημιές και εμπλέκεται κάποιος άλλος, προφανώς ο αστυνομικός τον καθοδήγησε πως πρέπει να ενημερωθεί η τροχαία για να γίνει καταγραφή. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι απευθύνεται κάποιος σε κάποια αστυνομική υπηρεσία και αναφέρει ότι εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου την προηγούμενη ημέρα και ο αστυνομικός δεν ζητά τα στοιχεία του. Το θεωρώ αδιανόητο, ξεκαθαρίζω πως είναι κάτι που διερευνάται. Εξαρτάται σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία τι στοιχεία δόθηκαν στον αστυνομικό του τμήματος», είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.
«Όλοι ξέρουν τι άνθρωπος είναι ο Βασίλης»
Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του ηθοποιού, Μίλτος Ζησίδης, δήλωσε: «Ο δικαστής άκουσε όσα είχαμε να πούμε και έκρινε ότι πρέπει να προσέλθουν μάρτυρες. Όσα σας ανέφερε ο κ. Μπισμπίκης επιβεβαιώνονται με μάρτυρες και έγγραφα τα οποία θα προσκομίσουμε κατά τη δικάσιμο. Η υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με αυτή που φαίνεται στα μέσα ενημέρωσης. Νομίζω, όλοι ξέρουν τι άνθρωπος είναι ο Βασίλης». Και πρόσθεσε: «Λίγες ώρες μετά το ατύχημα ο ίδιος ο Βασίλης μίλησε με την ασφαλιστική του και έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία αποζημίωσης και αποκατάστασης των ζημιωθέντων».
Οι ισχυρισμοί του ηθοποιού, για τους οποίους ο δικηγόρος του είπε ότι υπάρχουν αποδείξεις, προκαλούν έκπληξη με δεδομένο ότι οι κάτοικοι στη γειτονιά της Φιλοθέης όπου συνέβησαν όλα, είπαν το βράδυ της Κυριακής ότι από την αστυνομία ενημερώθηκαν ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου που είχε προκαλέσει τις εκτεταμένες ζημιές στα δικά τους είχε εντοπιστεί. Για τον λόγο αυτό, το βράδυ της Κυριακής κλήθηκαν και κατέθεσαν στο τμήμα τροχαίας της Κηφισιάς. Αν είχαν ειδοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο για την ανάληψη της ευθύνης από τον υπαίτιο οδηγό, δεν θα ενημερώνονταν από την αστυνομία, αλλά θα γνώριζαν ήδη τι είχε συμβεί και με ευθύνη τίνος.
Η αστυνομία, μετά την καταγγελία για τα σμπαραλιασμένα αυτοκίνητα προχώρησε σε έρευνα προκειμένου να εντοπιστεί ο υπαίτιος οδηγός και αυτό έγινε με τη βοήθεια μαρτυριών και βιντεοληπτικού υλικού, που οδήγησε στο αυτοκίνητο του Μπισμπίκη που το είχε αφήσει σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το σημείο του ατυχήματος. Η ταυτοποίηση του οχήματος που οδήγησε στον κ. Μπισμπίκη έγινε το απόγευμα της Κυριακής και τότε η αστυνομία άρχισε να τον αναζητά και εκείνος ανταποκρίθηκε πιθανότατα χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει ότι επειδή δεν είχε εκπνεύσει το αυτόφωρο η διαδικασία θα ήταν αυτή που ακολουθήθηκε: Σύλληψη, κράτηση, εισαγγελέας, αυτόφωρο.
Δείτε φωτογραφίες από την αποχώρηση του ηθοποιού από την Ευελπίδων:
«Είναι κάτι που αναζητήσαμε κατά τη διάρκεια της προανάκρισης και δεν βρέθηκε καμία κλήση στο 100», είπε η κυρία Δημογλίδου στον ΣΚΑΙ. Υπενθυμίζεται πως ο Βασίλης Μπισμπίκης κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, μετά την αναβολή του Αυτοφώρου για τις 8 Οκτωβρίου δήλωσε: «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα» δήλωσε χαρακτηριστικά λίγη ώρα αφότου αφέθηκε ελεύθερος. Στη συνέχεια, την ώρα που έμπαινε σε αυτοκίνητο για να φύγει, εκνευρισμένος και ειρωνικός υπέδειξε στους δημοσιογράφους «με τον ίδιο ζήλο να ασχοληθούν με τον πολιτισμό και το θέατρο».
Η κυρία Δημογλίδου ανέφερε πως σέβεται «απόλυτα κάθε κατηγορούμενο ο οποίος έχει δικαίωμα να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί σωστό για να στηρίξει τη θέση και τον εαυτό του».
«Εγώ θέλω να πω κάτι. Προφανώς και όταν ένας πολίτης απευθύνεται σε ένα αστυνομικό τμήμα, απευθύνεται στην αστυνομία, είτε είναι η τροχαία, είτε η ασφάλεια, είτε το τμήμα. Θα μπορούσε -αν υποθέσουμε ότι έχει γίνει αυτή η επικοινωνία- να πω πως ο νόμος είναι ξεκάθαρος και λέει ότι ο υπαίτιος παραμένει στο σημείο και ενημερώνει ο ίδιος τις Αρχές και παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στους αστυνομικούς εκτός αν έχει συμβεί κάτι άλλο, αν υπάρχει τραυματισμός. Εδώ κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που ο οδηγός μπορεί να μην είναι σε θέση, εδώ δεν φαίνεται να συνέβη κάτι τέτοιο. Εσείς αναφέρατε πως εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή μετά από κάποιες ώρες, άρα προφανώς ήταν σε θέση να επικοινωνήσει με την ΕΛΑΣ», σημείωσε.
«Αν δεχτούμε ότι κάποιος τρίτος επικοινωνεί με την ΕΛΑΣ, εξαρτάται τι παρουσιάζει. Αν αυτός ο άνθρωπος ανέφερε στον αστυνομικό -είναι κάτι που εξετάζεται αυτή τη στιγμή δεν έχει διαπιστωθεί αν ισχύει- υπάρχει ένα τροχαίο με υλικές ζημιές και εμπλέκεται κάποιος άλλος, προφανώς ο αστυνομικός τον καθοδήγησε πως πρέπει να ενημερωθεί η τροχαία για να γίνει καταγραφή. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι απευθύνεται κάποιος σε κάποια αστυνομική υπηρεσία και αναφέρει ότι εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου την προηγούμενη ημέρα και ο αστυνομικός δεν ζητά τα στοιχεία του. Το θεωρώ αδιανόητο, ξεκαθαρίζω πως είναι κάτι που διερευνάται. Εξαρτάται σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία τι στοιχεία δόθηκαν στον αστυνομικό του τμήματος», είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.
«Όλοι ξέρουν τι άνθρωπος είναι ο Βασίλης»
Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του ηθοποιού, Μίλτος Ζησίδης, δήλωσε: «Ο δικαστής άκουσε όσα είχαμε να πούμε και έκρινε ότι πρέπει να προσέλθουν μάρτυρες. Όσα σας ανέφερε ο κ. Μπισμπίκης επιβεβαιώνονται με μάρτυρες και έγγραφα τα οποία θα προσκομίσουμε κατά τη δικάσιμο. Η υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με αυτή που φαίνεται στα μέσα ενημέρωσης. Νομίζω, όλοι ξέρουν τι άνθρωπος είναι ο Βασίλης». Και πρόσθεσε: «Λίγες ώρες μετά το ατύχημα ο ίδιος ο Βασίλης μίλησε με την ασφαλιστική του και έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία αποζημίωσης και αποκατάστασης των ζημιωθέντων».
Οι ισχυρισμοί του ηθοποιού, για τους οποίους ο δικηγόρος του είπε ότι υπάρχουν αποδείξεις, προκαλούν έκπληξη με δεδομένο ότι οι κάτοικοι στη γειτονιά της Φιλοθέης όπου συνέβησαν όλα, είπαν το βράδυ της Κυριακής ότι από την αστυνομία ενημερώθηκαν ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου που είχε προκαλέσει τις εκτεταμένες ζημιές στα δικά τους είχε εντοπιστεί. Για τον λόγο αυτό, το βράδυ της Κυριακής κλήθηκαν και κατέθεσαν στο τμήμα τροχαίας της Κηφισιάς. Αν είχαν ειδοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο για την ανάληψη της ευθύνης από τον υπαίτιο οδηγό, δεν θα ενημερώνονταν από την αστυνομία, αλλά θα γνώριζαν ήδη τι είχε συμβεί και με ευθύνη τίνος.
Η αστυνομία, μετά την καταγγελία για τα σμπαραλιασμένα αυτοκίνητα προχώρησε σε έρευνα προκειμένου να εντοπιστεί ο υπαίτιος οδηγός και αυτό έγινε με τη βοήθεια μαρτυριών και βιντεοληπτικού υλικού, που οδήγησε στο αυτοκίνητο του Μπισμπίκη που το είχε αφήσει σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το σημείο του ατυχήματος. Η ταυτοποίηση του οχήματος που οδήγησε στον κ. Μπισμπίκη έγινε το απόγευμα της Κυριακής και τότε η αστυνομία άρχισε να τον αναζητά και εκείνος ανταποκρίθηκε πιθανότατα χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει ότι επειδή δεν είχε εκπνεύσει το αυτόφωρο η διαδικασία θα ήταν αυτή που ακολουθήθηκε: Σύλληψη, κράτηση, εισαγγελέας, αυτόφωρο.
Δείτε φωτογραφίες από την αποχώρηση του ηθοποιού από την Ευελπίδων:
Ειδήσεις σήμερα:
Ζητάει και τα ρέστα ο Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, λέει για το τροχαίο και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους
«Είμαι πολύ αισιόδοξος για συμφωνία» είπε ο Τραμπ κατά την υποδοχή του Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο
Δεν αντέχεται το κυκλοφοριακό χάος: Κάθε χρόνο προστίθενται 120.000 οχήματα, τρεις οδικές παρεμβάσεις-ελπίδα για ανάσα
Ζητάει και τα ρέστα ο Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, λέει για το τροχαίο και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους
«Είμαι πολύ αισιόδοξος για συμφωνία» είπε ο Τραμπ κατά την υποδοχή του Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο
Δεν αντέχεται το κυκλοφοριακό χάος: Κάθε χρόνο προστίθενται 120.000 οχήματα, τρεις οδικές παρεμβάσεις-ελπίδα για ανάσα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα