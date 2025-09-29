Δεν βρέθηκε καμία κλήση στο 100, λέει η Δημογλίδου για τον Μπισμπίκη

Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές, υποστήριξε ο ηθοποιός - Η Κωνσταντία Δημογλίδου είπε πως αναζητήθηκε κατά τη διάρκεια της προανάκρισης κλήση στο «100» αλλά δεν βρέθηκε