Θανάσης Ευθυμιάδης: Έχω ζήσει τη δόξα, δεν θα σπαταλήσω τη ζωή μου νομίζοντας ότι είμαι κανένας σταρ του Χόλιγουντ

Όπως είπε ο Θανάσης Ευθυμιάδης στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου: «Έχω ζήσει τη δόξα, την κορυφή, τις τηλεθεάσεις. Τα έχω χορτάσει. Αν δεν τα είχα ζήσει θα με ένοιαζε και κατάλαβα ότι γι’ αυτή τη μικρή χώρα που ζούμε δεν χρειάζεται να τρελαθούμε κιόλας. Δεν θα σπαταλήσω τη ζωή μου νομίζοντας ότι είμαι κανένας σταρ του Χόλιγουντ».

Στη σχέση του με τη δημοφιλία αναφέρθηκε ο Θανάσης Ευθυμιάδης , τονίζοντας πως δεν σκοπεύει να «σπαταλήσει τη ζωή του πιστεύοντας ότι είναι σταρ του Χόλιγουντ». Ο ηθοποιός εξήγησε ότι, έχοντας βιώσει τη δόξα και τις υψηλές τηλεθεάσεις, πλέον είναι αδιάφορος για αυτές. Αν δεν τα είχε ζήσει όλα αυτά -πρόσθεσε- θα τον απασχολούσαν.Παράλληλα, ο ηθοποιός επισήμανε πως η καραντίνα του κορονοϊού του έδωσε χρόνο για άσκηση και προσευχή, ενώ ξεκαθάρισε ότι η επιστροφή του στην τηλεόραση θα γίνει μόνο αν το πρότζεκτ εξασφαλίζει ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, θετικό μήνυμα και καλή παρέα στα γυρίσματα.Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Το ψάξιμο υπήρχε, απλώς κλείσανε τα θέατρα με τον κορονοϊό. Δεν υπήρχε πια άλλοθι ότι έχω δουλειά. Οπότε είχα περισσότερο χρόνο να κάνω αυτά που έκανα για 2-3 ώρες. Η καθημερινή άσκηση, η προσευχή. Αυτό για το οποίο θα πάρω την απόφαση για να επιστρέψω στην τηλεόραση πρέπει να εμπεριέχει ανθρώπινες συνθήκες εργασίες, ένα καλό μήνυμα που θα περνάει αυτή τη σειρά και καλή παρέα στο γύρισμα».