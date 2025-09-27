Ο Μαρκ Χάμιλ θα τιμηθεί με το Βραβείο Κινηματογραφικής Αριστείας «Γκρέγκορι Πεκ» στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Ντιέγκο
Ο Μαρκ Χάμιλ θα τιμηθεί με το Βραβείο Κινηματογραφικής Αριστείας «Γκρέγκορι Πεκ» στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Ντιέγκο
Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 19 Οκτωβρίου
Ο Μαρκ Χάμιλ, ο θρυλικός Λουκ Σκαϊγουόκερ του Star Wars, θα τιμηθεί με το Βραβείο Κινηματογραφικής Αριστείας Γκρέγκορι Πεκ στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Ντιέγκο, που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 19 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα βραβευθούν επίσης η Μάρλι Μάτλιν, ο Τζον Μαγκάρο και ο Τζο Μανγκανιέλο, ενώ η αυλαία θα πέσει με την πολυαναμενόμενη ταινία του Ράιαν Τζόνσον «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery».
Ο Χάμιλ, που άφησε ανεξίτηλο στίγμα στον κινηματογράφο μέσα από τον ρόλο του Λουκ Σκαϊγουόκερ, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί σε σημαντικές παραγωγές. Πρόσφατα συμμετείχε στη μεταφορά του μυθιστορήματος του Στίβεν Κινγκ «The Long Walk» σε σκηνοθεσία Φράνσις Λόρενς, ενώ εντυπωσίασε μαζί με τον Τομ Χίντλστον στην ταινία «The Life of Chuck», η οποία απέσπασε το βραβείο κοινού στο Διεθνές Φεστιβάλ του Τορόντο το 2024.
Παράλληλα, έχει διαγράψει λαμπρή πορεία και ως ηθοποιός φωνής, δίνοντας τη χαρακτηριστική ερμηνεία του στον Τζόκερ από το «Batman: The Animated Series» έως το βιντεοπαιχνίδι «Arkham City», που του χάρισε βραβείο BAFTA. Συμμετείχε επίσης σε μεγάλες επιτυχίες animation, όπως το τρεις φορές υποψήφιο για Όσκαρ «The Wild Robot» και το βραβευμένο με Όσκαρ «The Boy and the Heron».
«Με την εκπληκτική συλλογή ταινιών και τους βραβευθέντες, οι συμμετέχοντες στο Φεστιβάλ θα ζήσουν μια απίστευτη εμπειρία. Οι Μαρκ Χάμιλ, Μάρλι Μάτλιν, Τζον Μαγκάρο και Τζο Μανγκανιέλο έχουν όλοι ταινίες που προβάλλονται ή πρόκειται να κυκλοφορήσουν και έχουν παρουσιαστεί σε μεγάλα Φεστιβάλ που οδηγούν στην απονομή βραβείων. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Ντιέγκο έχει δεσμευτεί να γιορτάζει την κινηματογραφική αριστεία και να τιμά εξαιρετικά ταλέντα με σπουδαίο έργο», δήλωσε η καλλιτεχνική διευθύντρια του θεσμού, Τόνια Μάντουθ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο Χάμιλ, που άφησε ανεξίτηλο στίγμα στον κινηματογράφο μέσα από τον ρόλο του Λουκ Σκαϊγουόκερ, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί σε σημαντικές παραγωγές. Πρόσφατα συμμετείχε στη μεταφορά του μυθιστορήματος του Στίβεν Κινγκ «The Long Walk» σε σκηνοθεσία Φράνσις Λόρενς, ενώ εντυπωσίασε μαζί με τον Τομ Χίντλστον στην ταινία «The Life of Chuck», η οποία απέσπασε το βραβείο κοινού στο Διεθνές Φεστιβάλ του Τορόντο το 2024.
Mark Hamill Tapped for Gregory Peck Award for Cinematic Excellence at the San Diego Film Festival https://t.co/akmYx1gIuh— Variety (@Variety) September 26, 2025
«Με την εκπληκτική συλλογή ταινιών και τους βραβευθέντες, οι συμμετέχοντες στο Φεστιβάλ θα ζήσουν μια απίστευτη εμπειρία. Οι Μαρκ Χάμιλ, Μάρλι Μάτλιν, Τζον Μαγκάρο και Τζο Μανγκανιέλο έχουν όλοι ταινίες που προβάλλονται ή πρόκειται να κυκλοφορήσουν και έχουν παρουσιαστεί σε μεγάλα Φεστιβάλ που οδηγούν στην απονομή βραβείων. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Ντιέγκο έχει δεσμευτεί να γιορτάζει την κινηματογραφική αριστεία και να τιμά εξαιρετικά ταλέντα με σπουδαίο έργο», δήλωσε η καλλιτεχνική διευθύντρια του θεσμού, Τόνια Μάντουθ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Απομακρύνεται το σενάριο συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν στην Κοπεγχάγη - Μήνυμα από τον ΟΗΕ για το τουρκικό casus belli
Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στην δεξίωση του προέδρου των ΗΠΑ, μαζί τους Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Μελάνια
Οι... ξεχασιάρηδες Θεσσαλονικείς: Πολύτιμα αντικείμενα που έχουν βρεθεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Απομακρύνεται το σενάριο συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν στην Κοπεγχάγη - Μήνυμα από τον ΟΗΕ για το τουρκικό casus belli
Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στην δεξίωση του προέδρου των ΗΠΑ, μαζί τους Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Μελάνια
Οι... ξεχασιάρηδες Θεσσαλονικείς: Πολύτιμα αντικείμενα που έχουν βρεθεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα