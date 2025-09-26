Ο Μπρους Σπρίνγκστιν παραδέχτηκε ότι φοβόταν πως η καλλιτεχνική επιτυχία θα τον άλλαζε
Ο Μπρους Σπρίνγκστιν παραδέχτηκε ότι φοβόταν πως η καλλιτεχνική επιτυχία θα τον άλλαζε
Ο μουσικός μοιράστηκε τις ανησυχίες που είχε όταν άρχισε να κάνει επιτυχία το 1975
Ο Μπρους Σπρίνγκστιν μοιράστηκε μερικές ανησυχίες του σχετικά με τη φήμη που απέκτησε στην αρχή της καριέρας του και τον αντίκτυπό της στην προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας ότι, όταν άρχισε να κάνει επιτυχία το 1975, φοβόταν πως αυτή θα τον άλλαζε με τρόπους που δεν μπορούσε να προβλέψει.
Στις ημέρες που ακολούθησαν τις πρώτες του εμφανίσεις στα εξώφυλλα του «TIME» και του «Newsweek», ο 76χρονος ροκ σταρ θυμάται πώς η στάση των ανθρώπων απέναντί του άρχισε να αλλάζει. «Σε κάνει να γίνεσαι πολύ, πολύ διαφορετικός από όλους τους ανθρώπους με τους οποίους μεγάλωσες», είπε στο «TIME100», που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.
Καθώς η ανταπόκριση του κόσμου στη μουσική του ήταν έντονη - και ό,τι θα μπορούσε να ονειρευτεί κάθε καλλιτέχνης - παράλληλα άκουγε από την αδερφή του, Πάμ, για τους παπαράτσι που κοιτούσαν μέσα από την κουζίνα του οικογενειακού τους σπιτιού. Ο μουσικός εξήγησε, ότι ανησυχούσε για το πώς ο φόβος θα άλλαζε τα πράγματα, όχι μόνο για τους γύρω του, αλλά και για τον ίδιο του τον εαυτό. «Πρέπει να προστατεύεις πολύ τον εαυτό σου, αυτό που έχει πραγματική αξία για σένα» σχολίασε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Σπρίνγκστιν μίλησε για τις αυτοκτονικές σκέψεις που είχε μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ του Nebraska το 1982, γεγονός που τον ώθησε να αρχίσει να φροντίζει την ψυχική του υγεία. «Ήταν και παραμένει μια πλήρης αλλαγή ζωής», δήλωσε ο Μπρους Σπρίνγκστιν.
Ο καλλιτέχνης εξακολουθεί να βρίσκεται σε θεραπευτική διαδικασία μέχρι σήμερα, βρίσκοντας και νέο θεραπευτή μετά τον θάνατο του γιατρού του, τον οποίο επισκεπτόταν για 25 χρόνια. «Όταν μπήκα στο γραφείο του νέου θεραπευτή, είχα πολύ περισσότερες πληροφορίες από ό,τι όταν μπήκα για πρώτη φορά στο γραφείο του Dr. Myers και είπα: "Δεν έχω σπίτι, δεν έχω σύντροφο, δεν έχω ζωή πέρα από τη δουλειά μου, και αυτά είναι πράγματα που θέλω"» ανέφερε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Σπρίνγκστιν μίλησε για τις αυτοκτονικές σκέψεις που είχε μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ του Nebraska το 1982, γεγονός που τον ώθησε να αρχίσει να φροντίζει την ψυχική του υγεία. «Ήταν και παραμένει μια πλήρης αλλαγή ζωής», δήλωσε ο Μπρους Σπρίνγκστιν.
Ο καλλιτέχνης εξακολουθεί να βρίσκεται σε θεραπευτική διαδικασία μέχρι σήμερα, βρίσκοντας και νέο θεραπευτή μετά τον θάνατο του γιατρού του, τον οποίο επισκεπτόταν για 25 χρόνια. «Όταν μπήκα στο γραφείο του νέου θεραπευτή, είχα πολύ περισσότερες πληροφορίες από ό,τι όταν μπήκα για πρώτη φορά στο γραφείο του Dr. Myers και είπα: "Δεν έχω σπίτι, δεν έχω σύντροφο, δεν έχω ζωή πέρα από τη δουλειά μου, και αυτά είναι πράγματα που θέλω"» ανέφερε.
