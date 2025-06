Ο Μπρους Σπρίνγκστιν εξήγησε γιατί είχε αμφιβολίες όταν δημιουργούσε το άλμπουμ «Born in the U.S.A.»

» από το ομώνυμο άλμπουμ



Τον λόγο για τον οποίο είχε αμφιβολίες για το εμβληματικό και υποψήφιο για Grammy άλμπουμ του «» εξήγησε ο Μπρους Σπρίνγκστιν , αποκαλύπτοντας ότι δεν ανταποκρινόταν εξ ολοκλήρου στις αρχικές του προθέσεις. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Rolling Stone, με αφορμή την επικείμενη κυκλοφορία της συλλογής «Tracks II: The Lost Albums», μίλησε για τη δημιουργική σύγχυση που χαρακτήρισε την περίοδο εκείνη.Η νέα συλλογή περιλαμβάνει επτά άλμπουμ με ανέκδοτο υλικό ηχογραφημένο μεταξύ 1983 και 2018. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σπρίνγκστιν αποκάλυψε πως είχε ηχογραφήσει έναν ολόκληρο δίσκο ανάμεσα στο «Nebraska» (1982) και το «Born in the U.S.A.» (1984), γεγονός που έκανε ακόμη πιο δύσκολη τη διαδικασία επιλογής κομματιών για τον δεύτερο.«Απόλαυσα την ηχογράφηση και την εμπειρία του ''Nebraska'' και σκεφτόμουν να συνεχίσω προς εκείνη την κατεύθυνση, με ένα νέο σύνολο τραγουδιών», ανέφερε στο περιοδικό. «Εκείνη την εποχή, δεν ήμουν σίγουρος προς τα πού πήγαινα με το ''Born in the U.S.A.''. Είχα το μισό άλμπουμ, αλλά δεν είχα το άλλο μισό. Ήταν απλώς ένας δίσκος που προέκυψε ανάμεσα σε εκείνους τους δύο».Οι αμφιβολίες του αποτυπώθηκαν και στις σημειώσεις του για το «Born in the U.S.A.», όπου γράφει πως δεν ήταν ευχαριστημένος όταν κυκλοφόρησε το 1984. «Ήταν ένας δίσκος που έβγαλα. Κατέληξε να είναι ο δίσκος που έκανα, όχι απαραίτητα αυτός που ήθελα να κάνω. Ήθελα να πάρω το ''Nebraska'' και να το εξελίξω σε έναν πλήρη δίσκο με παρόμοια αίσθηση», ανέφερε.Ο Σπρίνγκστιν πρόσθεσε: «Αν ακούσεις το ''My Hometown'' και το ''Born in the U.S.A.'', ήταν κάπως σαν τα δύο άκρα που είχα στο μυαλό μου. Τα υπόλοιπα κομμάτια ήταν… απλώς αυτά που είχα τότε. Αυτά ήταν τα τραγούδια που είχα γράψει και ηχογραφήσει».Καταλήγοντας, σχολίασε τον απρόβλεπτο χαρακτήρα της δημιουργικής διαδικασίας: «Από τη σύλληψη μέχρι την εκτέλεση, δεν ήταν απαραίτητα ο δίσκος που είχα σχεδιάσει στο μυαλό μου, αλλά έτσι λειτουργεί η δημιουργικότητα. Μπαίνεις στο στούντιο με μια ιδέα και δεν είναι σίγουρο ότι θα βγεις με αυτή. Αυτή ήταν απλώς η κατάσταση με αυτόν τον δίσκο για μένα προσωπικά». Ο καλλιτέχνης σημείωσε ακόμα ότι ίσως εκείνη την εποχή να αναζητούσε κάτι πιο «σκοτεινό» και κοντινό στον τόνο του Nebraska.Παρά τις εσωτερικές του αμφιβολίες, το «Born in the U.S.A.» γνώρισε τεράστια επιτυχία, προτάθηκε για το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς στα Grammy και καθιέρωσε τον Σπρίνγκστιν ως έναν από τους σημαντικότερους εκφραστές του αμερικανικού ροκ. Ο συνδυασμός των πιο εμπορικών παραγωγών με τη σκληρή, γήινη φωνή του έφερε το λεγόμενο Heartland rock στο ευρύ κοινό.