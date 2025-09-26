Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Δείτε βίντεο: Ο Μπαλάσκας έδειξε on air το στήθος του – Ο Λιάγκας ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές
Ένα αμήχανο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή Το Πρωινό του ΑΝΤ1 με τον Σταύρο Μπαλάσκα να βγάζει τη μπλούζα του και να δείχνει το στήθος του, οδηγώντας τελικά τον Γιώργο Λιάγκα να ζητήσει συγγνώμη από τους τηλεθεατές.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο παρουσιαστής συνέκρινε τον Σταύρο Μπαλάσκα με τον Γιώργο Καλλιακμάνη λέγοντάς του πως «έχει βγει γυμνός σε άλογο να μαζέψει τη σοδιά».
«Υπάρχει απαίτηση να σε δουν σε αγροτικές εργασίες» είπε ο Γιώργος Λιάγκας στον Σταύρο Μπαλάσκα, ο οποίος αφού του απάντησε «ο Καλλιακμάνης δεν έχει κάτι που έχω εγώ» στη συνέχεια σήκωσε τη μπλούζα του.
«Είμαι τίγκα στην τρίχα» είπε ο πρώην αστυνομικός με τα υπόλοιπα μέλη του πάνελ της εκπομπής «Το Πρωινό» να λένε «ω Θεέ μου το είδαμε κι αυτό». «Είμαι δασύτριχος. Στην παραλία έτσι δεν βγαίνω; Γι' αυτό δεν γουστάρω να δείχνω το σώμα μου αλλά δεν θέλω και να τις κόψω» κατέληξε ο Σταύρος Μπαλάσκας.
Δείτε βίντεο από το στιγμιότυπο:
Αμέσως μετά τις διαφημίσεις ο Γιώργος Λιάγκας ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές καλώντας τον Σταύρο Μπαλάσκα να πράξει το ίδιο, όπως και έγινε.
