Άγριο έγκλημα στην Τουρκία: 44χρονος εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Δείτε βίντεο
Η δολοφονία έγινε μια ημέρα μετά την έκδοση περιοριστικών μέτρων για τον δράστη από το θύμα
Τη στιγμή της δολοφονίας της 42χρονης Εσέρ Καρατσά στην Τουρκία με δράστη τον 44χρονο πρώην σύζυγό της, Ατίλα Αγίνταπλι, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.
Το άγριο έγκλημα σημειώθηκε την Τετάρτη στο ιδιωτικό νοσοκομείο στην πόλη Καχρανμαρμαράς στο οποίο εργαζόταν η 42χρονη μητέρα δύο παιδιών.
Στο βίντεο φαίνεται ο Αγίνταπλι να μπαίνει στο γραφείο της πρώην συζύγου του κρατώντας μια μαύρη τσάντα. Δευτερόλεπτα αργότερα η γυναίκα φαίνεται να βγαίνει από το γραφείο και να τρέχει προσπαθώντας να γλιτώσει.
Τότε, ο 44χρονος έβγαλε από την τσάντα που κρατούσε μια καραμπίνα με την οποία πυροβόλησε εξ επαφής την 42χρονη σε μια σκάλα ενώ εκείνη είχε σηκώσει τα χέρια ψηλά εκλιπαρώντας τον να σταματήσει. Ο ίδιος, μάλιστα, πυροβόλησε άλλες δύο φορές τη γυναίκα πριν να κατευθυνθεί τρέχοντας προς την έξοδο.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η δολοφονία έγινε μια ημέρα μετά την έκδοση περιοριστικών μέτρων από την 42χρονη σε βάρος του 44χρονου.
Ο Αγίνταπλι συνελήφθη λίγη ώρα μετά το έγκλημα με τις εισαγγελικές αρχές να ζητούν την καταδίκη του σε ισόβια.
⚫️ Uzaklaştırma kararı vardı, öldürüldü!— Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) September 24, 2025
Kahramanmaraş’ta tıbbi sekreter Eser Karaca, eski eşi Atilla Ayıntaplı tarafından çalıştığı hastanede pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
Cani, poşete gizlediği silahla hastaneye girdi, Karaca’nın odasına saklandı. Eser Karaca… pic.twitter.com/SFpF7pLGna
