Σκιές, αλυσοπρίονα και ντουλάπες κλονίζουν τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Τα έγγραφα που «καίνε» την Τυχεροπούλου

Α) Ο.Ν. με ΑΦΜ 03…. Ζημιά Ε.Ε.: 7.080,70 ευρώ

Β) Ν.Χ. με ΑΦΜ 06…. Ζημιά.: 10.005,69 ευρώ

Γ) Σ.Π. με ΑΦΜ 02…. Ζημιά: 422.536,71 ευρώ

Δ) Γ.Γ. με ΑΦΜ 05…. Ζημιά 188.687,62 ευρώ

Ε) Ν.Δ. με ΑΦΜ 03…. Ζημιά: 50.431,44 ευρώ

Στ) F.C. με ΑΦΜ 12…. Παράβαση καθήκοντος

Ζ) Σ.Θ. με ΑΦΜ 04…. Ζημιά: 4.084,27 ευρώ

Η) Σ.Α. με ΑΦΜ 04… Ζημιά: 151.064,89 ευρώ

Θ) B.M. με ΑΦΜ: 13…. Παράβαση καθήκοντος

Ι) Σ.Κ. με ΑΦΜ 04…. Ζημιά:35.709,57 ευρώ…

Τα έγγραφα που κατατέθηκαν για την κυρία Τυχεροπούλου

Τι απαντά η Τυχεροπούλου

- Υποβλήθηκε στις 2.12.2024 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και έλαβε αριθμό ΑΒΜ Ε2024 - 7849, μήνυση - έγκληση του ΟΠΕΚΕΠΕ εναντίον της για υπεξαγωγή εγγράφων, υπεξαίρεση και παράβαση καθήκοντος για έγγραφα που ευρέθηκαν κλειδωμένα σε ερμάριο του Γραφείου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Εσωτερικού Ελέγχου. Επίκαιρα η έναρξη και της πειθαρχικής διαδικασίας με κλήση σε απολογία.Έχει αποσταλεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η με αριθμό 14274/25.4.2025 μηνυτήρια αναφορά για πιθανολογούμενη τέλεση αξιόποινων πράξεων (παράβαση καθήκοντος, απιστία) εκ μέρους της κας Τυχεροπούλου και του κ. Θεοδωρόπουλου κατόπιν πορίσματος που υπέβαλαν στην Διοίκηση οι ειδικώς ορισθέντες υπάλληλοι Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος και Αναγνώστου Κωνστατίνος αναφορικά με την μη αποστολή απάντησης στην υπ αιθ 379764/18.1.2023 πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε διμερή σύσκεψη, καθώς και στα πρακτικά της διμερούς που κοινοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα την πρόκληση ζημίας στο Ελληνικό Δημόσιο, ύψους 24.402.845,20 ευρώ. Για το ίδιο θέμα έχει κινηθεί και πειθαρχική διαδικασία …Επίκειται η αποστολή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μηνυτήριας αναφοράς για πιθανολογούμενη τέλεση αξιόποινων πράξεων που αφορούν στην παράνομη αποδοχή εξέτασης αιτήσεων θεραπείας - ιεραρχικών προσφυγών και στην συνέχεια αποδοχής αυτών, με συνέπεια τη πρόκληση ζημιάς στο Ταμεία του Πρωτογενούς τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον 718.536 ευρώ που αναφέρονται στο υπ αριθ 80679/19.12.2024 πόρισμα της ειδικώς συσταθείσας επιτροπής και επιμερίζονται ως κατωτέρω:Για τα άνω άτομα τα οποία κατοικούν μονίμως στον Νομό Κοζάνης και Γρεβενών, που ελέγχεται η κυρία Τυχεροπούλου, θεωρώ σκόπιμο να αξιολογήσετε καταλλήλως ότι ο κ. Σημανδράκος στο παρελθόν ήταν Αντιδήμαρχος Κοζάνης και Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών με ό,τι αυτό συνεπάγεται».Παράλληλα, ο κ. Σαλάτας αναφέρει στο ίδιο έγγραφο πως έχει ζητήσει ένορκη διοικητική εξέταση «σχετικά με τη εσφαλμένη πληρωμή παραγωγών (για το έτος αιτήσεων 2022) και το ποσό των 52.382.946,81 ευρώ, όπως προέκυψε από τον έλεγχο, που διενεργήθηκε από το Ευρωπαϊκό ελεγκτικό Συνέδριο για το έτος αιτήσεων 2022 και οδήγησε σε αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά προς 196.083 γεωργούς στις 30.6.2023” ενώ σε άλλο σημείο τονίζει «επίκειται η κίνηση πειθαρχικών και ποινικών διαδικασιών αναφορικά με την επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού συνολικού ύψους 2.496.503,47 ευρώ από 1.031 παραγωγούς διότι παρά τις επισημάνσεις του αρμόδιου τμήματος προς την κυρία Τυχεροπούλου με εισήγηση της ίδιας και την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του τότε προέδρου κ. Σημανδράκου αγνόησε τον κίνδυνο του ενδεχόμενου λάθους και έσωσε εντολή για την αναγνώριση και εκκαθάριση της πληρωμής 26.234.891,46 ευρώ, παρά τις επιφυλάξεις της Προϊσταμένης και των υπαλλήλων του τμήματος βάσει σχετικής αλληλογραφίας…. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων σωμάτων Ασφαλείας - Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ διενεργεί προκαταρκτική εξέταση μετά από παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, σχετικά με την εμπλοκή της κ. Παρασκευής Τυχεροπούλου όσον αφορά στην χορήγηση ενισχύσεων περίπου 120.000 ευρώ σε συγκεκριμένο αιτούντα για τα έτη 2022 και 2023. Έχουν ήδη αποσταλεί στην εν λόγω υπηρεσία, αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την εμπλοκή της κ. Τυχεροπούλου στην συγκεκριμένη υπόθεση».Η κυρία Τυχεροπούλου μέσω του δικηγόρου της Αντώνη Βαγιάνου επιχείρησε να απαντήσει σε όσα της καταλόγισε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης.«Στην κατάθεσή του στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κύριος Μπαμπασίδης κατηγόρησε την κυρία Τυχεροπούλου για το γεγονός ότι έκανε παρανόμως τάχα, κάποιες ιεραρχικές προσφυγές. Σε επόμενη όμως ερώτηση αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι και ο ίδιος είχε υπογράψει μία από τις ιεραρχικές προσφυγές αυτές για τις οποίες την κατηγορεί.Δηλαδή ο κύριος Μπαμπασίδης κατήγγειλε την κυρία Τυχεροπούλου (και την καταμήνυσε) για πράξεις που είχε υπογράψει και εγκρίνει και ο ίδιος!” Αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει: “Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι σε συνομιλία που περιλαμβάνεται στη Δικογραφία που εστάλη στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, περιλαμβάνεται και ο διάλογος του κυρίου Μπαμπασίδη με στενή του συνεργάτιδα, στέλεχος, τότε και σήμερα, του Οργανισμού, από την οποία προκύπτει προσπάθεια μεθόδευσης, προκειμένου να αποκρυβεί η υπογραφή του κυρίου Μπαμπασίδη, με την επισύναψη στην καταγγελία κατά της Τυχεροπούλου, ακριβούς αντιγράφου της απόφασης, ώστε να μη φαίνεται η υπογραφή του κυρίου Μπαμπασίδη!- Επίσης ο κύριος Μπαμπασίδης, ισχυρίστηκε, και πάλι ψευδώς, ότι το ερμάριο της κυρίας Τυχεροπούλου ανοίχθηκε ενώπιον δικαστικού επιμελητή.Ωστόσο απέκρυψε ότι ο δικαστικός επιμελητής που προσήλθε κατόπιν πρόσκλησης του ίδιου του κυρίου Μπαμπασίδη, στην έκθεσή του αναφέρει επί λέξει: «(…) εισήλθαμε στο γραφείο (…) όπου διατηρούσε γραφείο η κ. Παρασκευή Τυχεροπούλου (…) και όπου βρίσκεται το Ντουλάπι με αριθμό 12, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΒΡΗΚΑ ΑΝΟΙΚΤΟ. Στην ερώτησή μου «Ποιος άνοιξε το ντουλάπι» μου απάντησε ο κ. Μπαμπασίδης ότι ανοίχθηκε με εντολή του, παρουσία κλειδαρά και παρουσία των ανωτέρω δηλαδή των … (αναφέρονται τέσσερα τότε στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, που παραμένουν μέχρι και σήμερα στις θέσεις τους).Υπενθυμίζουμε στον κύριο Μπαμπασίδη, αλλά και στον κύριο Σαλάτα, ότι οι καταθέσεις τους στην εξεταστική επιτροπή δίνονται ενόρκως»