Τι πήρε και τι έδωσε ο Τραμπ στον Ερντογάν - Το παζάρι για τα F-35 και το ρωσικό πετρέλαιο

Απογαλακτισμός από τη Ρωσία

Στη μεγάλη εικόνα, η ίδια η συνάντηση, η πλούσια εικόνα και η ατμόσφαιρα αποτύπωσαν την εγγύτητα των δύο ηγετών, αλλά και της διμερούς συνεργασίας, βελτιώνοντας τη διπλωματική θέση της Άγκυρας. Ωστόσο, «δεν θα είναι όλοι οι παρατηρητές στην Άγκυρα ή την Ουάσινγκτον ευχαριστημένοι με αυτή τη στενότερη ευθυγράμμιση, αλλά οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων έχουν ζυγίσει τα πλεονεκτήματα και προχωρούν» τονίζει η ίδια αμερικανική δεξαμενή σκέψης, υπογραμμίζοντας την παράμετρο… Ουκρανία.Ακόμη και η επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35 συνεπάγεται τον οικονομικό απογαλακτισμό της Μόσχας από την Άγκυρα, δηλαδή τη στέρηση πολύτιμων πόρων που προκύπτουν από το, ιδίως όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι αυτό διαχέεται πέραν της γειτονικής χώρας.Σε μια τέτοια περίπτωση, μερική άρση των κυρώσεων τουθα άνοιγε το δρόμο της συμμετοχής της Τουρκίας ακόμη πιο ενεργά στον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ. Ο απογαλακτισμός από τη Ρωσία είναι το ζητούμενο και στο πεδιο της διμερούς ενεργειακής συνεργασίας που υπογράφηκε χθες στο Λευκό Οίκο, καθώς «σηματοδοτεί μια εναλλακτική λύση στον κυρίαρχο ρόλο της Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα της Τουρκίας μέσω του πυρηνικού σταθμού Akkuyu και μελλοντικών έργων», όπως επισημαίνεται, δίνοντας την ευκαιρία στην Τουρκία να γείρει την πλάστιγγα προς την πλευρά των ΗΠΑ, αν τελικά το επιλέξει.«Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα κοινά βήματα που θα κάνουμε το επόμενο διάστημα ως δύο σύμμαχες και φίλες χώρες. Η έμφαση δόθηκε σε τομείς περιφερειακής συνεργασίας που μπορούμε να εφαρμόσουμε. Ήταν μια εξαιρετικά παραγωγική και επιτυχημένη επίσκεψη» δήλωσε o Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών,, δίνοντας τον τόνο της χθεσινής ημέρας, με ανοιχτό τον οδικό χάρτη για την εφαρμογή των συμφωνηθέντων.