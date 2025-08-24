Έφυγε από τη ζωή η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη - Έδινε μάχη με τον καρκίνο

Νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό τις τελευταίες 10 μέρες -Είχε αποκαλύψει το πρόβλημα υγείας της μέσα από τα social media στις αρχές του έτους - Διατηρούσε σχέση με τον παλαίμαχο διεθνή ποδοσφαιριστή τα τρία τελευταία χρόνια