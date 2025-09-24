Κυβερνητικές πηγές: Πολύ δύσκολο να γίνει συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν - Ήταν συμφωνημένο το ραντεβού

Η Αθήνα απαντά και στην τουρκική εφημερίδα Milliyet, η οποία απέδωσε την αναβολή στην διαρροή της συνάντησης... πέντε μέρες πριν - Μένει να φανεί αν οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν την 1η Οκτωβρίου στην Κοπεγχάγη στο περιθώριο της συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας