Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Τι δήλωνε σε συνέντευξή της για τη συμμετοχή της στη σειρά «Καληνύχτα μαμά»
Η 41χρονη που πέθανε από καρκίνο είχε μιλήσει στο παρελθόν σε εκπομπή της φίλης της, Κατερίνας Καινούργιου
Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου που πέθανε το Σάββατο 23 Αυγούστου μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, είχε παραχωρήσει στο παρελθόν συνέντευξη εξηγώντας πώς βρέθηκε να παίζει στη σειρά του ANT1, «Καληνύχτα μαμά» το 1996.
Στα 41 της χρόνια έφυγε από τη ζωή η άτυχη γυναίκα, η οποία ήταν σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη και πολύ στενή φίλη της Κατερίνας Καινούργιου. Μιλώντας στην εκπομπή της παρουσιάστριας «Φτιάξε καφέ να στα πω» πριν από μερικά χρόνια, είχε αναφέρει πώς προέκυψε η συμμετοχή της στο σίριαλ, σε ηλικία 12 ετών.
Συγκεκριμένα είχε πει: «Τη μεγάλη μου την αδερφή την έχει παντρέψει ο Μίνως Κυριακού, γιατί ο γαμπρός μου είναι πιλότος και πέταγε τα αεροπλάνα του και είχαμε μία σχέση. Τώρα ένα κοριτσάκι 10 χρονών αν το ρωτήσεις τι θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει, τι θα σου πει; Ηθοποιός θα σου πει. Πήγα έκανα την οντισιόν με τον Νίκο Μαστοράκη, τον οποίο όταν τον είδα πρέπει να έκλαιγα πέντε μέρες, γιατί δεν τον ήθελα καθόλου και τελικά τον αγάπησα πάρα πολύ και τον αγαπώ ακόμα».
Για τον Νίκο Μαστοράκη είχε δηλώσει: «Σκηνοθετούσε και έγραφε το σενάριο από το δεύτερο - τρίτο επεισόδιο και μετά. Είναι πάρα πολύ αυστηρός, είναι όμως τελειομανής. Για μένα είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος».
Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου είχε μιλήσει για τις σπουδές της στο Πολυτεχνείο, αλλά και για τα επαγγελματικά της σχέδια εκείνη την περίοδο: «Ευτυχώς που το έκανα τότε και μου έφυγε το μικρόβιο, το ψώνιο. Αν δεν το είχα κάνει τότε, σίγουρα θα το έκανα τώρα. Κατέληξα στο Πολυτεχνείο, έκανα το μεταπτυχιακό μου στο Μετσόβιο και τα τελευταία επτά χρόνια είμαι σε πολυεθνικές τεχνικές εταιρείες. Τα τελευταία δύο χρόνια, η κολλητή μου φίλη, Νατάσα Αυλωνίτη, ξεκίνησε στον χώρο της μόδας. Αρχικά σαν χόμπι, πλέον πολύ σοβαρά. Σχεδίαζε ρούχα και αποφασίσαμε μαζί να το τρέξουμε. Τρέξαμε αυτό το brand μαζί, πήγε και πηγαίνει πολύ καλά».
Όσο για τη σχέση της με την Κατερίνα Καινούργιου είχε δηλώσει ότι πήγαιναν σε κοντινά σχολεία και πως μεγαλώνοντας συνέχισαν να διατηρούν πολύ στενή φιλία: «Με την Κατερίνα γνωριζόμασταν πάρα πολύ παλιά. Ήταν πολύ κοντά τα σχολεία μας. Έχουμε κάνει πολλές τρέλες μαζί, μικρότερες γιατί όσο μεγαλώνουμε σοβαρεύουμε. Έχω να σου πω ιστορίες παρακολούθησης στη μαύρη νύχτα, να κρυβόμαστε κάπου στο Χαλάνδρι, σε στενά. Δεν θα πω για ποιον το κάναμε. Στην Κατερίνα θα ευχηθώ μόνο τύχη, είναι το μόνο που χρειάζεται, γιατί όλα τα άλλα θεωρώ ότι τα έχει».
Την Κυριακή 24 Αυγούστου, η Κατερίνα Καινούργιου αποχαιρέτησε τη φίλη της με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media. Δημοσιεύοντας φωτογραφίες τόσο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, όσο και κοινές τους σημείωσε ότι η φίλη της πάλεψε σαν «λιοντάρι» με τον καρκίνο, ενώ τη χαρακτήρισε ως έναν «άγγελο» που ήταν «υπερβολικά καλή γι' αυτόν τον κόσμο».
«Από δω και πέρα θα σε ψάχνω μόνο στην καρδιά μου, από όπου δεν πρόκειται να φύγεις ποτέ. Όσο και αν προσπάθησα δεν βρήκα τις λέξεις που να μπορούν να εκφράσουν αυτά που νιώθω τούτη την ώρα του δύσκολου αποχαιρετισμού. Τίποτε δεν μπορεί να αποδώσει τη θλίψη και τον ανείπωτο πόνο που μας έχει κυριέψει όλους!!! Πάλεψες σαν λιοντάρι αστέρι μου. Με όλη τη δύναμη της ψυχής σου. Ήσουν πιο δυνατή απ όσο χωράει ο ανθρώπινος νους», έγραψε αρχικά η παρουσιάστρια.
Για το ήθος που τη διέκρινε σημείωσε: «Αγαπήθηκες τόσο πολύ Αλεξ μου όσο κανένας άλλος απ' την οικογένεια σου, εμάς όλους τους φίλους σου απ' τον υπέροχο σύντροφο σου! Ώρες ώρες σκέφτομαι πως ήσουν υπερβολικά καλή γι αυτόν τον κόσμο. Πάντα με χαμόγελο, αισιοδοξία, καλοσύνη κ αγάπη για όλους!! Τόσο όμορφη μέσα κ έξω όσο καμία άλλη αστέρι μου! Ήσουν πάντα εκεί για όλους».
Κλείνοντας, δήλωσε: «Ευχαριστώ τον Θεό, που μου χάρισε την ευλογία να σε έχω φίλη μου. Οι στιγμές μας άπειρες και θα τις κρατάω πάντα μέσα μου σαν φυλαχτό. Αν τα δάκρυα μου μπορούσαν να χτίσουν μια σκάλα και οι αναμνήσεις ένα δρόμο, θα σκαρφάλωνα πάνω στον παράδεισο να σε αγκαλιάσω μια τελευταία φορά. Τώρα θα περιμένω εγώ πότε θα ξανασυναντηθούμε. Ως τότε, να έρχεσαι στα όνειρα μου και να μου γελάς δυνατά, να μου δίνεις δύναμη κ να τα ομορφαίνεις όπως έκανες συνέχεια… Καλό παράδεισο άγγελε μου …να προσέχεις εκεί ψηλά».
