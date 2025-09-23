Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
H Μελίσα ΜακΚάρθι πρωταγωνιστεί στην ταινία «Miss Nelson Is Missing» ενσαρκώνοντας δύο ρόλους
Το φιλμ αποτελεί διασκευή του ομώνυμου παιδικού βιβλίου του Χάρι Άλαρντ που κυκλοφόρησε το 1977
Το Netflix, εξασφάλισε τα δικαιώματα για μια live-action ταινία, βασισμένη στο κλασικό παιδικό βιβλίο «Miss Nelson Is Missing», με πρωταγωνίστρια τη Μελίσα ΜακΚάρθι. Ο Μπραντ Κόπελαντ θα αναλάβει τη διασκευή του βιβλίου που έγραψε το 1977 ο Χάρι Άλαρντ και εικονογράφησε ο Τζέιμς Μάρσαλ.
Η Ρις Γουίδερσπουν και η Λόρεν Νόισταντερ, θα είναι στην παραγωγή μέσω της Hello Sunshine, μαζί με τον Λόρενς Γρέι για λογαριασμό της Grey Matter, τη Καρολίν Φρέιζερ για τη HarperCollins και τη ΜακΚάρθι με τον σύζυγό της, Μπεν Φαλκόνε μέσω της On the Day Productions. Σημειώνεται ότι η διάσημη πρωταγωνίστρια έχει συνεργαστεί με το Netflix, στις ταινίες «Superintelligence» και «Thunder Force».
Εκτός από το «Miss Nelson Is Missing» η ΜακΚάρθι θα πρωταγωνιστήσει, ως Patsy Ramsey, στη νέα μίνι σειρά της Paramount+, «The Murder of JonBenét Ramsey».
Η σειρά βιβλίων, επικεντρώνεται σε μια τάξη γεμάτη άτακτους μαθητές, οι οποίοι συμπεριφέρονται πολύ άσχημα στη δασκάλα τους. Μια μέρα, η δασκάλα εξαφανίζεται μυστηριωδώς και τη θέση της παίρνει η αυστηρή Βαιόλα Σουάμπ.
Μέσα σε λίγες μέρες, τα παιδιά συνειδητοποιούν πόσο τους λείπει η προηγούμενη δασκάλα τους και θα κάνουν ό,τι μπορούν για να τη βρουν. Σύμφωνα με το Variety, η ΜακΚάρθι θα ενσαρκώσει και τους δύο ρόλους.
Netflix is in early development on “Miss Nelson Is Missing,” a live-action adaptation of the classic children’s book.— Variety (@Variety) September 22, 2025
Melissa McCarthy will star in the film as Miss Nelson, the sweet teacher who “disappears” to teach her rowdy students a lesson in appreciation after she’s… pic.twitter.com/nMcNOd8tgG
Εκτός από το «Miss Nelson Is Missing» η ΜακΚάρθι θα πρωταγωνιστήσει, ως Patsy Ramsey, στη νέα μίνι σειρά της Paramount+, «The Murder of JonBenét Ramsey».
Φωτογραφία: Shutterstock
