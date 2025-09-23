Ο Τούρκος ηθοποιός Ιμπραήμ Τσελικόλ παντρεύτηκε τη σύντροφό του μετά από τρία χρόνια σχέσης

View this post on Instagram A post shared by İbrahim Çelikkol (@ibrahimcelikkol41)

Πριν ασχοληθεί με την υποκριτική, ο Τσελικόλ εργαζόταν ως μοντέλο. Ο Τούρκος παραγωγός ταινιών Οσμάν Σινάβ έτυχε να τον δει σε μια επίδειξη μόδας και τον έπεισε να στραφεί στην ηθοποιία. Είχε υπάρξει επίσης παίκτης της εθνικής ομάδας μπάσκετ εφήβων της χώρας.





Κλείσιμο