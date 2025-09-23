Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Ο Τούρκος ηθοποιός Ιμπραήμ Τσελικόλ παντρεύτηκε τη σύντροφό του μετά από τρία χρόνια σχέσης
Ο Τσελικόλ έχει ξεχωρίσει τα τελευταία 15 χρόνια σε αρκετές δημοφιλείς τουρκικές σειρές
Την αγαπημένη του, Νατάλι Γιαρκάν, παντρεύτηκε μετά από τρία χρόνια σχέσης ο Τούρκος ηθοποιός Ιμπραήμ Τσελικόλ. Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Τσελικόλ δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από τον γάμο, στην οποία οι δυο τους απαθανατίζονται πιασμένοι χέρ-χέρι, ενώ εκείνος της δίνει ένα τρυφερό φιλί.
Γεννημένος στις 14 Φεβρουαρίου 1982, ο Τσελικόλ είναι ένας από πιο γνωστούς ηθοποιούς της γενιάς του στην Τουρκία. Ο Ιμπραήμ Τσελικόλ έγινε γνωστός αρχικά με τη σειρά «Iffet» (2011–2012), ακολούθησε το «Kördüğüm» (Φλόγα και Στάχτη, 2016–2017) και καθιερώθηκε με το «Siyah Beyaz Aşk» (Το Τίμημα του Πάθους, 2017–2018), ενώ στη συνέχεια ξεχώρισε στο «Doğduğun Ev Kaderindir» (2019–2021), στο «Bir Zamanlar Çukurova» (2021) και πιο πρόσφατα στη διεθνή επιτυχία του Netflix «Kuş Uçuşu» (Τα φτερά της φιλοδοξίας, 2022).
Πριν ασχοληθεί με την υποκριτική, ο Τσελικόλ εργαζόταν ως μοντέλο. Ο Τούρκος παραγωγός ταινιών Οσμάν Σινάβ έτυχε να τον δει σε μια επίδειξη μόδας και τον έπεισε να στραφεί στην ηθοποιία. Είχε υπάρξει επίσης παίκτης της εθνικής ομάδας μπάσκετ εφήβων της χώρας.
Η οικογένεια της μητέρας του κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, ενώ του πατέρα του είναι αραβικής καταγωγής. To 2019 ο Τσελικόλ έγινε για πρώτη φορά πατέρας. Με την τότε σύντροφό του, αρχιτέκτονα Μινρέ Μουλτού, απέκτησαν έναν γιο. Αν και το ζευγάρι χώρισε το 2022, οι δυο τους εξακολουθούν να έχουν πολύ καλές σχέσεις.
