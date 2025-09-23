Πύρρος Δήμας για την Ολυμπιακή δάδα στο Cash or Trash: Εφάρμοσα στην πράξη το ολυμπιακό ιδεώδες, την έδωσα για καλό σκοπό, για τα παιδιά
Υπενθυμίζεται ότι, αφού ο Πύρρος Δήμας εξασφάλισε ότι όλα τα χρήματα θα δοθούν στα «Παιδικά Χωριά SOS», η δάδα παραχωρήθηκε για 10.200 ευρώ
Κατηγορηματικός ότι «δεν είχα σκοπό να προσβάλλω τίποτα» εμφανίστηκε ο Πύρρος Δήμας μετά την εμφάνισή του στην εκπομπή Cash or Trash όπου πήγε για δημοπρασία την Ολυμπιακή δάδα που μετέφερε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο.
«Ούτε σκοπό είχα να προσβάλω τίποτα ούτε προσωπική είναι η δάδα. Εφάρμοσα στην πράξη το ολυμπιακό ιδεώδες» είπε στην εκπομπή Super Κατερινα.
Με αφορμή, μάλιστα, σχόλια που έγιναν σε βάρος του, ο πρώην Ολυμπιονίκης δήλωσε «στεναχωρημένος για τα αρνητικά σχόλια» επαναλαμβάνοντας «την έδωσα για καλό σκοπό, για τα παιδιά».
Η κίνησή του Πύρρου Δήμα προκάλεσε την αντίδραση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής η οποία με επιστολή στο Star ανέφερε ότι «η χρήση της Ολυμπιακής δάδας για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης ή εμπορευματοποίησης, πέραν του ιστορικού και συμβολικού της χαρακτήρα, αντίκειται στις αρχές που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα».
Παράλληλα, από την ΕΟΕ σχολιάστηκε και η συμμετοχή του Πύρρου Δήμα στο τηλεπαιχνίδι: «Είναι απολύτως κατανοητή η πρόθεση ανάδειξης της σπουδαίας προσωπικότητας του Ολυμπιονίκη μας, Πύρρου Δήμα, ο οποίος αποτελεί εθνικό πρότυπο και σύμβολο. Ωστόσο, η προβολή της συμμετοχής του σε συνδυασμό με την Ολυμπιακή δάδα εντός τηλεοπτικού προγράμματος με εμπορικό χαρακτήρα δημιουργεί έναν άστοχο συσχετισμό, που δύναται να παρερμηνευθεί από το κοινό».
Στην επιστολή η ΕΟΕ ζήτησε, τέλος, από τον τηλεοπτικό σταθμό να αποφευχθεί στο μέλλον οποιαδήποτε προβολή της Ολυμπιακής δάδας ή άλλων Ολυμπιακών συμβόλων σε πλαίσιο που μπορεί να θεωρηθεί εμπορική χρήση, ώστε να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα του Ολυμπιακού Κινήματος, καταλήγοντας ότι «επιφυλάσσεται, ρητώς, παντός νομίμου δικαιώματός της».
