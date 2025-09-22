«Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης χτυπούσε πόρτες μέχρι τα 40 του χρόνια κι ήταν κλειστές», αποκάλυψε η κόρη του
Η κόρη του αείμνηστου τραγουδιστή εξήγησε πώς μία συνάντηση με τον Μίκη Θεοδωράκη άλλαξε την πορεία του στη μουσική
Για τις δυσκολίες που συνάντησε ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης στα πρώτα του βήματα, μίλησε η κόρη του, Άννα, ενώ αναφέρθηκε και στη συνάντηση με τον Μίκη Θεοδωράκη που άλλαξε ριζικά την πορεία της ζωής και της καριέρας του. Καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς», η Άννα Μπιθικώτση σημείωσε πως μέχρι τα 40 του χρόνια, ο αείμνηστος τραγουδιστής «χτυπούσε πόρτες» για να καταφέρει να καθιερωθεί στο καλλιτεχνικό στερέωμα, όμως έμεναν κλειστές. Όλα άλλαξαν, όταν συνάντησε τον Μίκη Θεοδωράκη.
«Ο πατέρας μου χτυπούσε πόρτες μέχρι τα 40 του χρόνια κι ήταν κλειστές. Έγινε με τον Μίκη Θεοδωράκη στη Μακρόνησο το '47 και μοιράστηκαν το ίδιο αντίσκηνο. Είπε στον Μίκη Θεοδωράκη ότι ήταν υδραυλικός κι ότι μια μέρα θα γίνει μεγάλος τραγουδιστής», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, εξήγησε πώς προέκυψε η συνεργασία τους. «Όταν ο Θεοδωράκης ήρθε το ’59 στην Ελλάδα για να πει τον "Επιτάφιο" του Ρίτσου, άκουγε φωνές και καμία δεν τον συγκινούσε. Άκουσε τον πατέρα μου στο "Τρελοκόριτσο" και τον επέλεξε χωρίς να ξέρει ότι ήταν ο πατέρας μου. Οι γονείς μου ήταν έτοιμοι να φύγουν στον Καναδά», περιέγραψε η Άννα Μπιθικώτση.
Τέλος, πρόσθεσε πως έτσι ξεκίνησε η καριέρα του πατέρα της. «Από εκεί που χτυπούσε πόρτες κι ήταν κλειστές, ήρθε η ίδια η Columbia με τον Μίκη στο σπιτάκι μας, στο Περιστέρι. Ο Μίκης του είπε ότι ήρθε στον επιτάφιο της ζωής του για να τον τραγουδήσει και να πάνε ψηλά. Έτσι έγινε ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης», σημείωσε κλείνοντας.
