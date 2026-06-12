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Έγκλημα στη Χίο: 51χρονος μαχαίρωσε τον 31χρονο ανιψιό του μετά από καυγά
Έγκλημα στη Χίο: 51χρονος μαχαίρωσε τον 31χρονο ανιψιό του μετά από καυγά
Οι αρχές κατέσχεσαν μαχαίρι μήκους 16,5 εκατοστών και συνεχίζουν την έρευνα - Άγνωστο για ποιο λόγο μάλωσαν oι δύο άντρες
Στη σύλληψη ενός 51χρονου για ανθρωποκτονία από πρόθεση προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Χίο, μετά τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 31χρονου άνδρα μετά από καυγά που σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της 10ης προς 11η Ιουνίου 2026.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 51χρονος, που είναι θείος του θύματος, φέρεται να διαπληκτίστηκε με τον 31χρονο και κατά τη διάρκεια του επεισοδίου να τον τραυμάτισε σοβαρά στην κοιλιά, χρησιμοποιώντας αιχμηρό αντικείμενο, ενώ φέρεται να προηγήθηκε και σωματική βία.
Ο 31χρονος διακομίστηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Χίου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, υπέκυψε στα τραύματά του λίγο πριν από το μεσημέρι της Πέμπτης.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα μαχαίρι μήκους 16,5 εκατοστών, το οποίο εξετάζεται ως το πιθανό όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση και περιλαμβάνεται στα κατασχεθέντα στοιχεία της δικογραφίας.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ σε βάρος του 51χρονου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Ιουνίου, μετά από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Χίου, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.
Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου, με στόχο να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του αιματηρού περιστατικού. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 51χρονου αναμένεται να υποβληθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 51χρονος, που είναι θείος του θύματος, φέρεται να διαπληκτίστηκε με τον 31χρονο και κατά τη διάρκεια του επεισοδίου να τον τραυμάτισε σοβαρά στην κοιλιά, χρησιμοποιώντας αιχμηρό αντικείμενο, ενώ φέρεται να προηγήθηκε και σωματική βία.
Ο 31χρονος διακομίστηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Χίου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, υπέκυψε στα τραύματά του λίγο πριν από το μεσημέρι της Πέμπτης.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα μαχαίρι μήκους 16,5 εκατοστών, το οποίο εξετάζεται ως το πιθανό όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση και περιλαμβάνεται στα κατασχεθέντα στοιχεία της δικογραφίας.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ σε βάρος του 51χρονου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Ιουνίου, μετά από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Χίου, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.
Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου, με στόχο να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του αιματηρού περιστατικού. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 51χρονου αναμένεται να υποβληθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.
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