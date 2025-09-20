Αργυρός για τα περί αμοιβής για να τραγουδήσει για την Εθνική: «Τοποθετήθηκε ο τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας»
Αργυρός για τα περί αμοιβής για να τραγουδήσει για την Εθνική: «Τοποθετήθηκε ο τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας»
Από εκεί και πέρα εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο, ξεκαθάρισε ο τραγουδιστής
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ρωτήθηκε για ρεπορτάζ που υποστήριζε ότι ζήτησε το ποσό των 100.000 ευρώ για να τραγουδήσει για την Εθνική ομάδα μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025.
Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι ο τζένεραλ μάνατζερ της Εθνικής ομάδας, Νίκος Ζήσης, έχει ήδη τοποθετηθεί με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαψεύδοντας τα όσα ακούστηκαν, ενώ δεν θέλησε να επεκταθεί περαιτέρω.
«Εγώ δεν έχω να πω κάτι παιδιά. Τοποθετήθηκε ο γενικός μάνατζερ της Εθνικής, από εκεί και πέρα εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο», δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι».
Ωστόσο, επειδή οι διεθνείς ήθελαν να διασκεδάσουν τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου και όχι κάποια άλλη ημέρα απευθύνθηκαν στον Θοδωρή Φέρρη.
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτησή του διευκρίνισε: «Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι πραγματικός φίλος της Εθνικής και του μπάσκετ. Είναι ο άνθρωπος που στη διάρκεια της συναυλίας του σταμάτησε για να παρακολουθήσει τα τελευταία δευτερόλεπτα της ομάδας μας αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη και τη στήριξή του. Έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά μας αφιλοκερδώς, όμως επειδή εκείνες της ημέρες βρισκόταν στο εξωτερικό, δεν κατέστη εφικτό. Είναι κρίμα λοιπόν να δέχεται κακόβουλα σχόλια όταν η πρόθεσή του ήταν μόνο θετική».
Στη συνέχεια, ανέφερε: «Είχαμε όμως την τύχη και τη χαρά, χάρη στον φίλο μας Μανώλη Μούτσο να βρεθεί δίπλα μας ο Θοδωρής Φέρρης - ένας καλλιτέχνης που όλοι μας εκτιμούμε ιδιαίτερα. Παρότι το πρόγραμμά του ήταν γεμάτο εκείνη την ημέρα βρισκόταν στην Αθήνα και με μεγάλη προθυμία μας άνοιξε τον χώρο του και μας χάρισε μια μοναδική βραδιά με τη φωνή και την παρουσία του. Ήταν μια στιγμή γιορτής και χαράς για όλους μας, που θέλουμε να θυμόμαστε μόνο με θετικά συναισθήματα».
