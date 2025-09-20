Η πολυτελής ζωή του Όσκαρ Πιστόριους μετά τη φυλακή: H σύντροφός του μοιάζει εκπληκτικά στη Ρίβα και θέλει να κάνει μαζί της οικογένεια
Ποια είναι η 33χρονη Ρίτα Γκρέιλινγκ - Ο πρώην παραολυμπιονίκης είχε σκοτώσει στις 14 Φερβουαρίου του 2013 τη Ρίβα Στέενκαμπ, αποφυλακίστηκε υπό όρους τον Ιανουάριο του 2024 - Η μητέρα της άτυχης κοπέλας δίνει μάχη για τη ζωή της
Σε ένα από τα πιο πολυτελή καφέ της Πρετόρια, το Goddess Café στην εύπορη συνοικία Γουότερκλουφ, ο Όσκαρ Πιστόριους εθεάθη να γευματίζει με τη νέα του σύντροφο, τη Ρίτα Γκρέιλινγκ. Το εστιατόριο, γνωστό για τη ροζ αισθητική του και τα πιάτα που διακοσμούνται με ροδοπέταλα, αποτελεί σημείο συνάντησης νεαρών πλουσίων και influencers.
Εκεί, ο πρώην παραολυμπιονίκης και η 33χρονη σύντροφός του έδειχναν να απολαμβάνουν την παρέα ο ένας του άλλου, κρατώντας τα χέρια τους και ανταλλάσσοντας τρυφερά βλέμματα. «Ο Όσκαρ είναι γοητευμένος από τη Ρίτα, φαίνεται πως είναι βαθιά ερωτευμένοι», σχολίασε άτομο από το περιβάλλον τους.
Η ομοιότητα της Ρίτα με την αδικοχαμένη Ρίβα Στέενκαμπ, τη γυναίκα που ο Πιστόριους σκότωσε την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2013, δεν περνά απαρατήρητη. Πηγές από το περιβάλλον του Πιστόριους αναφέρουν πως ο 38χρονος έχει αφήσει πίσω του το παρελθόν και προσπαθεί να αρχίσει μια νέα ζωή στο πλευρό της εντυπωσιακής κληρονόμου.
Τον Ιούνιο συμμετείχε σε αγώνα τριάθλου στο Ντέρμπαν, όπου τερμάτισε τρίτος στην κατηγορία αθλητών με αναπηρία. Με την υποστήριξη γιατρών και προπονητών, εργάζεται για να επαναφέρει τη φυσική του κατάσταση μετά την κράτησή του στη φυλακή.
Ο ίδιος έχει στραφεί και στη θρησκεία, συμμετέχοντας ενεργά στις δραστηριότητες της εκκλησίας που παρακολουθεί η οικογένειά του. Γνωστοί του λένε ότι αυτή η πνευματική στροφή αποτελεί μέρος της προσπάθειάς του να «χτίσει μια νέα ταυτότητα».
Είναι 33 ετών και προέρχεται από εύπορη οικογένεια με βαθιές ρίζες στη γεωργική παράδοση της Νότιας Αφρικής. Ο πατέρας της, Μπάρερντ Πέτρους (BP) Γκρέιλινγκ, είναι γνωστός αγρότης στην περιοχή Μπαπουμαλάνγκα και η οικογένεια διαχειρίζεται μεγάλη αγροτική περιουσία στο Βάκερστρουμ. Η ιστορία τους εκτείνεται σε περισσότερες από εκατό χρόνια παρουσίας στη χώρα, με καταβολές που φτάνουν μέχρι τον Πόλεμο των Μπόερς.
Η οικογένεια έχει σημαντική οικονομική και κοινωνική επιρροή. Ο πατέρας της έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι εύχεται οι κόρες του να παντρευτούν «άνδρες που ξέρουν να φροντίζουν τη γη», εκφράζοντας έτσι τη σημασία που αποδίδει στις οικογενειακές αξίες και τη σύνδεση με την παράδοση.
Θέλει να κάνει οικογένεια και να επιστρέψει στον αθλητισμόΟ Πιστόριους, που αποφυλακίστηκε υπό όρους τον Ιανουάριο του 2024, έχει εκμυστηρευτεί σε φίλους του ότι θέλει να παντρευτεί και να δημιουργήσει οικογένεια με τη Ρίτα. Παράλληλα, επιχειρεί την επιστροφή του στον αθλητισμό.
Ποια είναι Ρίτα Γκρέιλινγκ: Το πρόσωπο που άλλαξε τη ζωή του Όσκαρ ΠιστόριουςΗ Ρίτα Γκρέιλινγκ είναι η γυναίκα που απασχολεί το τελευταίο διάστημα τα νοτιοαφρικανικά και διεθνή μέσα, καθώς έχει συνδεθεί με τον πρώην παραολυμπιονίκη Όσκαρ Πιστόριους. Η παρουσία της στο πλευρό του αθλητή, ο οποίος αποφυλακίστηκε υπό όρους τον Ιανουάριο του 2024, έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς παρουσιάζεται ως ο άνθρωπος που σηματοδοτεί το νέο ξεκίνημά του.
Η μάχη της Τζουν ΣτέενκαμπΤην ώρα που ο Πιστόριους δείχνει να αφήνει πίσω του το παρελθόν, η 78χρονη Τζουν Στέενκαμπ, μητέρα της Ρίβα, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο.
Σύμφωνα με φίλους της οικογένειας, η Τζουν έχει χάσει μεγάλο μέρος της μνήμης και της ομιλίας της, γεγονός που προκαλεί φόβους ότι μπορεί να μην αναγνωρίζει ούτε την κόρη της. «Δεν μπορεί να μιλήσει καθαρά, δεν αναγνωρίζει πρόσωπα και δεν ξέρει το όνομά της», ανέφερε άνθρωπος κοντά στην οικογένεια.
«Η Τζούν έλεγε ότι είχε κάνει ό,τι μπορούσε για να είναι η φωνή της Ρίβα και ήθελε να ζήσει ήσυχα τα υπόλοιπα χρόνια της», εξηγεί η φίλη και δικηγόρος της, Τάνια Κοέν. Σήμερα, ωστόσο, δίνεται μάχη για να εξασφαλιστούν τα έξοδα νοσηλείας της.
πηγή: dailymail
Οικονομικές δυσκολίες και σχέδια που δεν πραγματοποιήθηκανΗ Στέενκαμπ αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια οικονομικές δυσκολίες. Είχε αναγκαστεί να βγάλει προς πώληση το σπίτι της, ενώ ζούσε σε μια μικρή φάρμα κοντά στο Πορτ Ελίζαμπεθ μαζί με τα ζώα της. Σχεδίαζε να επιστρέψει στη Βρετανία, όπου ζει η μεγαλύτερη κόρη της, Σιμόν, και είχε ήδη εκδώσει διαβατήριο για τον σκύλο της. Το εγκεφαλικό, όμως, ανέτρεψε τα σχέδιά της.
Δύο διαφορετικοί δρόμοιΗ αντίθεση είναι εμφανής. Ο Πιστόριους ζει σε πολυτελή κατοικία του θείου του στην Πρετόρια και σχεδιάζει το μέλλον του με τη Ρίτα, ενώ η Τζουν παλεύει με σοβαρά προβλήματα υγείας και οικονομικές δυσκολίες.
