Η πολυτελής ζωή του Όσκαρ Πιστόριους μετά τη φυλακή: H σύντροφός του μοιάζει εκπληκτικά στη Ρίβα και θέλει να κάνει μαζί της οικογένεια

Ποια είναι η 33χρονη Ρίτα Γκρέιλινγκ - Ο πρώην παραολυμπιονίκης είχε σκοτώσει στις 14 Φερβουαρίου του 2013 τη Ρίβα Στέενκαμπ, αποφυλακίστηκε υπό όρους τον Ιανουάριο του 2024 - Η μητέρα της άτυχης κοπέλας δίνει μάχη για τη ζωή της