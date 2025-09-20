Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη χρυσή κάρτα διαμονής έναντι τιμήματος 1 εκατ. δολαρίων

Η επιβολή τέλους 100.000 για την αίτηση χορήγησης βίζας H-1B ενδεχομένως να προκαλέσει μεγάλο πλήγμα στον τεχνολογικό τομέα που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εργαζόμενους με προσόντα από την Ινδία και την Κίνα.Από την πρώτη του θητεία, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει την επιθυμία να περιορίσει τις θεωρήσεις εισόδου για εργασία προκειμένου να δώσει προτεραιότητα στους Αμερικανούς εργαζόμενους.Ο αριθμός των αιτήσεων για βίζα H-1B αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με κορύφωση των εγκρίσεων το 2022 επί προεδρίας του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν. Αντίθετα, η κορύφωση των απορρίψεων καταγράφηκε το 2018, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν περίπου 400.000 θεωρήσεις εισόδου για εργασία το 2024, εκ των οποίων τα δύο τρίτα ήταν ανανεώσεις.Τα τρία τέταρτα των αιτούντων βίζα H-1B, οι οποίοι έλαβαν έγκριση να εργαστούν στις ΗΠΑ, κατάγονται από την Ινδία.Η τελευταία αυτή ανακοίνωση προστίθεται στη δέσμη μέτρων κατά της μετανάστευσης που έχει λάβει ο Αμερικανός πρόεδρος και η κυβέρνησή του, η οποία προχωρεί επίσης σε μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών.