Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη χρυσή κάρτα διαμονής έναντι τιμήματος 1 εκατ. δολαρίων
Ο Αμερικανός πρόεδρος θα ανακοινώσει και τέλος 100.000 δολαρίων για βίζα εργασίας στον τεχνολογικό τομέα - Έρχεται και η «Κάρτα Πλατίνας Τραμπ»
Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Παρασκευή προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο δημιουργείται «χρυσή» κάρτα διαμονής, που θα μπορεί να αποκτάται με την καταβολή ποσού ενός εκατομμυρίων δολαρίων, κατ’ εικόνα της «πράσινης κάρτας», που επιτρέπει να ζει και να εργάζεται κανείς στις ΗΠΑ.
«Θα είναι τεράστια επιτυχία», προεξόφλησε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους για το νέο σύστημα, που επιτρέπει σε αλλοδαπούς με «εξαίρετες ποιότητες» να αποκτούν τη «χρυσή» κάρτα.
Οι υποστηρικτές του προγράμματος ισχυρίζονται ότι θα μπορούσε να φέρει σημαντικά κεφάλαια στις ΗΠΑ, ενώ οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η προτεραιότητα θα έπρεπε να είναι η προσέλκυση εξειδικευμένων ταλέντων. Η «Χρυσή Κάρτα» αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την αντικατάσταση της τρέχουσας βίζας μεταναστών επενδυτών EB-5 με το νέο πρόγραμμα, το οποίο θα χορηγεί την αμερικανική υπηκοότητα σε ξένους επενδυτές σε αμερικανικές επιχειρήσεις.
Η χρυσή κάρτα διαμονής σηματοδοτεί την τελευταία σε μια σειρά κινήσεων της κυβέρνησης Τραμπ για την αύξηση των εσόδων για το Υπουργείο Οικονομικών με νέους και συχνά πρωτοφανείς τρόπους. Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο Τραμπ έχει συγκεντρώσει δισεκατομμύρια μέσω νέων δασμών, έχει αποκτήσει μερίδιο στην Intel, έχει απαιτήσει το 15% των εσόδων της Nvidia από την πώληση ορισμένων τσιπ στην Κίνα και έχει υπονοήσει ότι θα πρέπει να λάβει ένα μέρος των εσόδων που προκύπτουν από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας των πανεπιστημίων.
Ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ είπε ότι η χρυσή κάρτα είναι παρόμοια με το μοντέλο της πράσινης κάρτας και ότι το άτομο θα πληρώνει παγκόσμιο φόρο όπως ακριβώς θα έκανε ένας πολίτης ή μόνιμος κάτοικος των ΗΠΑ. Τα άτομα θα χρεώνονται 1 εκατομμύριο δολάρια για μια χρυσή κάρτα και 2 εκατομμύρια δολάρια για τις εταιρείες που χρηματοδοτούν έναν υπάλληλο, εκτός από ένα τέλος ελέγχου 15.000 δολαρίων.
Ένας άλλος τύπος βίζας — η «Κάρτα Πλατίνας Τραμπ» — πιθανότατα δεν θα κυκλοφορήσει σύντομα.
Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε την πληροφορία αυτή, η οποία αποκαλύφθηκε από το πρακτορείο Bloomberg.
Η βίζα H-1B επιτρέπει σε ξένους εργαζόμενους με συγκεκριμένα προσόντα (επιστήμονες, μηχανικούς και προγραμματιστές υπολογιστών μεταξύ άλλων) να πάνε να εργαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτές οι θεωρήσεις εισόδου για εργασία χορηγούνται στην πλειονότητά τους σε Ινδούς πολίτες. Είναι άδειες εργασίας ορισμένου χρόνου, με αρχική περίοδο τριών ετών, που έχει δυνατότητα παράτασης έως έξι χρόνια, για αλλοδαπούς που χρηματοδοτούνται από εργοδότη.
NEW: Trump signs an executive order creating a “Gold Card” visa program, which will offer expedited visas for qualifying, highly skilled foreigners who pay $1,000,000. pic.twitter.com/YAvhTt9w5o— Fox News (@FoxNews) September 19, 2025
Τέλος 100.000 δολαρίων για βίζα εργασίας στον τεχνολογικό τομέαΟ Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα ανακοινώσει αργότερα σήμερα την επιβολή τέλους 100.000 δολαρίων για αίτηση χορήγησης βίζας εργασίας , η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στον τεχνολογικό τομέα, τον οποίο έχει στο στόχαστρο εδώ και χρόνια.
Η επιβολή τέλους 100.000 για την αίτηση χορήγησης βίζας H-1B ενδεχομένως να προκαλέσει μεγάλο πλήγμα στον τεχνολογικό τομέα που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εργαζόμενους με προσόντα από την Ινδία και την Κίνα.
Από την πρώτη του θητεία, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει την επιθυμία να περιορίσει τις θεωρήσεις εισόδου για εργασία προκειμένου να δώσει προτεραιότητα στους Αμερικανούς εργαζόμενους.
Ο αριθμός των αιτήσεων για βίζα H-1B αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με κορύφωση των εγκρίσεων το 2022 επί προεδρίας του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν. Αντίθετα, η κορύφωση των απορρίψεων καταγράφηκε το 2018, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν περίπου 400.000 θεωρήσεις εισόδου για εργασία το 2024, εκ των οποίων τα δύο τρίτα ήταν ανανεώσεις.
Τα τρία τέταρτα των αιτούντων βίζα H-1B, οι οποίοι έλαβαν έγκριση να εργαστούν στις ΗΠΑ, κατάγονται από την Ινδία.
Η τελευταία αυτή ανακοίνωση προστίθεται στη δέσμη μέτρων κατά της μετανάστευσης που έχει λάβει ο Αμερικανός πρόεδρος και η κυβέρνησή του, η οποία προχωρεί επίσης σε μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών.
