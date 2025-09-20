Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μενίδι: Εκτεταμένες καταστροφές σε επιχειρήσεις - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Μενίδι Φωτιά Πυροσβεστική

Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, παρά μόνο καπνοί - Στο σημείο παραμένουν και συνεχίζουν να επιχειρούν μέχρι το συμβάν θα κλείσει 50 πυροσβέστες με 21 οχήματα

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μενίδι: Εκτεταμένες καταστροφές σε επιχειρήσεις - Δείτε βίντεο
Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9) σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ξυλείας στο Μενίδι. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική μετά από σχεδόν 11 ώρες από την έναρξή της δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, παρά μόνο καπνοί.

Ωστόσο στο σημείο παραμένουν και συνεχίζουν να επιχειρούν μέχρι το συμβάν θα κλείσει 50 πυροσβέστες με 21 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ. Μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας επιχείρησαν και 4 ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ξυλείας, επεκτάθηκε σε παρακείμενο εργοστάσιο με παλέτες και πέρασε και στο απέναντι οικοδομικό τετράγωνο που υπάρχει εργοστάσιο με υποδήματα, το οποίο έχει υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές. Το εργοστάσιο με τις παλέτες έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Λόγω των πυκνών μαύρων καπνών την Παρασκευή εστάλη  μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής με την οδηγία να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Επίσης χρειάστηκε να διακοπεί  η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Τατοΐου, από το ύψος της λεωφόρου Καραμανλή και  στον παράδρομο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, από το ύψος της λεωφόρου Δεκελείας, ενώ οι Αρχές δεν επέτρεπαν την έλευση των οχημάτων ούτε στη λεωφόρο Κύμης, από το ύψος της λεωφόρου Τατοΐου - πάνω στη γέφυρα.

Δείτε βίντεο:





Φωτιά τώρα σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου στο Μενίδι (2)

Φωτιά τώρα σε υπαίθριο χώρο στο Μενίδι (1)

Φωτιά τώρα σε υπαίθριο χώρο στο Μενίδι (2)

Φωτιά τώρα σε υπαίθριο χώρο στο Μενίδι

Φωτιά τώρα


