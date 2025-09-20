Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Καιρός: Δροσερό Σαββατοκύριακο με τοπικά θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο
Καιρός: Δροσερό Σαββατοκύριακο με τοπικά θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο
Χειμώνιασε χθες στο Νευροκόπι με τον υδράργυρο να δείχνει κάτω από 2 βαθμούς Κελσίου - Υποχωρούν αύριο τα μελτέμια
Με φθινοπωρινές θερμοκρασίες θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο με τους βοριάδες να μένουν ενισχυμένοι σήμερα και τοπικά στο Αιγαίο να φτάνουν τα 8 μποφόρ, ωστόσο από αύριο υποχωρούν σταδιακά τα μελτέμια δίνοντας την ευκαιρία στον υδράργυρο να ανέβει λίγο.
Ο καιρός άρχισε να δροσίζει από την Πέμπτη, ενώ χθες στο Νευροκόπι ο υδράργυρος έδειξε κάτω από 2 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους οι πρώτες ισχυρές βροχές του Σεπτεμβρίου αναμένονται στο τέλος του μήνα.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 29-31 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 8 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 10 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 17 έως 27-29 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 16 έως 27-29 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου .
Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός άρχισε να δροσίζει από την Πέμπτη, ενώ χθες στο Νευροκόπι ο υδράργυρος έδειξε κάτω από 2 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους οι πρώτες ισχυρές βροχές του Σεπτεμβρίου αναμένονται στο τέλος του μήνα.
Χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες στα βόρεια το πρωί της ΠαρασκευήςΤοπικά χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στα βόρεια τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 19/09 κυρίως σε τμήματα της Μακεδονίας. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο μετεωρολογικό σταθμό στο Οχυρό Νευροκοπίου με 1.7˚C.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες.
Ο καιρός σήμεραΑναμένεται αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 29-31 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 8 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 10 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 17 έως 27-29 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 16 έως 27-29 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου .
Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου
Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και την Κρήτη. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην Εύβοια μέχρι το απόγευμα.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 30 με 31 και τοπικά τους 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Πούτιν συνεχίζει τα επικίνδυνα παιχνίδια στην Ευρώπη: Νέες παραβιάσεις σε Εσθονία και Πολωνία - Την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 ζητά το Ταλίν
«Τρώγοντας έρχεται η όρεξη»: Μετά τον Κίμελ, οι Φάλον και Μέγερς; Τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ μαθαίνουν με τον άσχημο τρόπο ότι δεν μπορούν να κατευνάσουν τον Τραμπ
Οι νέοι βγαίνουν για διασκέδαση νωρίς, κοιμούνται νωρίς και πίνουν από ελάχιστο έως καθόλου αλκοόλ
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 30 με 31 και τοπικά τους 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Πούτιν συνεχίζει τα επικίνδυνα παιχνίδια στην Ευρώπη: Νέες παραβιάσεις σε Εσθονία και Πολωνία - Την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 ζητά το Ταλίν
«Τρώγοντας έρχεται η όρεξη»: Μετά τον Κίμελ, οι Φάλον και Μέγερς; Τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ μαθαίνουν με τον άσχημο τρόπο ότι δεν μπορούν να κατευνάσουν τον Τραμπ
Οι νέοι βγαίνουν για διασκέδαση νωρίς, κοιμούνται νωρίς και πίνουν από ελάχιστο έως καθόλου αλκοόλ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα