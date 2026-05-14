Απόψε ο Β' ημιτελικός της Eurovision, η Κύπρος θα εμφανιστεί στην 8η θέση
Η Antigoni Buxton με το «Jalla» διεκδικούν ένα εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου
Η αυλαία του Β' ημιτελικού της Eurovision 2026 ανοίγει απόψε Πέμπτη 14 Μαΐου και θα προβληθεί απευθείας από την ΕΡΤ1, στις 22:00, με την Κύπρο και την Antigoni Buxton να εμφανίζονται στην 8η θέση.
Στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό, θα εμφανιστούν απόψε οι εξής χώρες: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία.
Στον σχολιασμό θα βρίσκονται οι Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ η μετάδοση θα είναι επίσης διαθέσιμη από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, το νέο διεθνές κανάλι ERT COSMOS, τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Channel του ERTFLIX.
Η ΕΡΤ1 βάζει και απόψε το κοινό στο κλίμα της μεγάλης μουσικής γιορτής με το «Eurovision Night». Με τους Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά και Μιχάλη Μαρίνο στην παρουσίαση, η εκπομπή μεταδίδεται στις 21:00 πριν από τον ημιτελικό και επιστρέφει αμέσως μετά το τέλος της διαγωνιστικής βραδιάς, με backstage στιγμές, συνεντεύξεις και όλο το παρασκήνιο της διοργάνωσης.
Από τον Β’ ημιτελικό θα προκριθούν 10 χώρες, οι οποίες θα συναντήσουν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου τις χώρες που έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους, ανάμεσά τους και η Ελλάδα με τον Ακύλα και το «Ferto».
Η Antigoni Buxton που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο με το «Jalla» έχει ετοιμάσει ένα εντυπωσιακό σόου, στο οποίο σύμφωνα με βίντεο από την πρόβα της, που έχουν δημοσιευτεί στο TikTok, εμφανίζεται να χορεύει σε ένα τραπέζι μαζί άλλες τέσσερις γυναίκες.
Οι χώρες του Α' ημιτελικού που προκρίθηκαν στον τελικό
1. Ελλάδα: Ακύλας– Ferto
2.Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
3. Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
4. Σουηδία: FELICIA – My System
5. Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
6. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
7. Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
8. Κροατία: LELEK – Andromeda
9. Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
10. Πολωνία: ALICJA – Pray
