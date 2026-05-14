Το πρώτο μήνυμα Γιαννακόπουλου μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final 4: Έχουμε φάει πολλές από αυτές τις πίκρες, ξέρουμε να γυρίζουμε
Δείτε το βίντεο που ανήρτησε στο Inastagram λίγες ώρες μετά την ήττα του Παναθηναϊκού με 81-64 από τη Βαλένθια
Μήνυμα ανάταξης στον Παναθηναϊκό επιχείρησε να στείλει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό των «πράσινων» από το Final 4 της Euroleague μετά την ήττα με 81-64 από τη Βαλένθια στο πέμπτο ματς της σειράς στην Ισπανία.
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε λόγο για «πίκρες που έχουμε φάει πολλές» στέλνοντας μήνυμα ότι «ξέρουμε να γυρίζουμε».
Μιλώντας στον γάτο του, Φρι, τα ξημερώματα της Πέμπτης, ο κ. Γιαννακόπουλος είπε χαρακτηριστικά:
«Γαμ@@@ς μας πήγαν Φρι, να σου πω όμως κάτι, η πίκρα με πίκρα περνάει και από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε να γυρίζουμε»
Δείτε το βίντεο:
«Γαμ@@@ς μας πήγαν Φρι, να σου πω όμως κάτι, η πίκρα με πίκρα περνάει και από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε να γυρίζουμε»
