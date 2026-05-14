Σφοδρή καταιγίδα στο πολυπληθέστερο μέρος της Ινδίας προκάλεσε τον θάνατο 100 και πλέον ανθρώπων
Σφοδρή καταιγίδα που συνοδεύτηκε από βροχή και χαλάζι σάρωσε το πλέον πολυπληθές κρατίδιο της Ινδίας, το Ουτάρ Πραντές, προκαλώντας τον θάνατο 100 και πλέον ανθρώπων, όπως δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι των υπηρεσιών διάσωσης.
Οι καταιγίδες είναι συχνές σε αυτό το κρατίδιο της βόρειας Ινδίας κατά την περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο, πριν την έλευση των μουσώνων, αλλά η χθεσινή καταιγίδα είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 59 άνθρωποι, να προκληθούν ζημιές σε 87 σπίτια και να χάσουν τη ζωή τους 114 ζώα, σύμφωνα με τις αρχές.
Τουλάχιστον 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περίπου 10 επαρχίες, με την περισσότερο πληγείσα να είναι αυτή γύρω από την πόλη Πραγιαγκράτζ, δήλωσε στο Reuters ο αρμόδιος επίτροπος των υπηρεσιών παροχής βοήθειας του κρατιδίου Χρισικές Μπασκάρ Γιασόντ.
Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση φαίνονται ξεριζωμένα δέντρα και μεγάλες πινακίδες που παρασύρθηκαν και κατέληξαν πάνω σε αυτοκίνητα. Κάποιοι θάνατοι προκλήθηκαν από την πτώση δέντρων και την κατάρρευση τοίχων, δήλωσε αξιωματούχος των υπηρεσιών παροχής βοήθειας.
Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Γιόγκι Αντιτγιανάθ έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να βοηθήσουν τους επιζώντες και να διανείμουν οικονομική βοήθεια εντός 24 ωρών, σύμφωνα με αξιωματούχους.
At least 89 people were killed after severe storms, heavy rain, hail, and lightning struck Uttar Pradesh on Wednesday, officials said.
