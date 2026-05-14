Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη νοσηλευτής που κατηγορείται ότι άσκησε βία σε 16χρονο ασθενή
Ο 47χρονος φαίνεται πως ισχυρίζεται ότι ο ανήλικος ήταν υπερκινητικός

Στράτος Λούβαρης
Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο παραπέμφθηκε να δικαστεί ένας νοσηλευτής, 47 ετών, που κατηγορείται ότι άσκησε βία σε ανήλικο ασθενή μέσα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Ο άνδρας διώκεται για απλή σωματική βλάβη που φέρεται να προκάλεσε στον 16χρονο μέσα σε κλινική του νοσοκομείου, κατά την εξέταση του.

Το περιστατικό κατήγγειλε στην αστυνομία η μητέρα του 16χρονου όταν είδε κάποιες μελανιές στην περιοχή του λαιμού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 47χρονος φαίνεται πως ισχυρίζεται ότι ο ανήλικος ήταν υπερκινητικός και προσπάθησε να τον συγκρατήσει για να γίνει η εξέταση.
