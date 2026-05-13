Η ανάρτηση του Τομ Κρουζ για τα 40 χρόνια του Top Gun: Είμαι ενθουσιασμένος που γιορτάζω μαζί σας

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tom Cruise (@tomcruise)

Σαράντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την κυκλοφορία του Top Gun και ο Τομ Κρουζ έκανε μία ανάρτηση στα social media.Η πρώτη ταινία, καθώς και το φιλμ Top Gun: Maverick επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη, με αφορμή την επέτειο και ο ηθοποιός δήλωσε ενθουσιασμένος που θα τη γιορτάσει με τον κόσμο.Αφού δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από τις ταινίες, ο Τομ Κρουζ έγραψε στην ανάρτησή του: «Είμαι ενθουσιασμένος που γιορτάζω μαζί σας τα 40 χρόνια του Top Gun. Είναι πραγματικά υπέροχο να βλέπω αυτές τις δύο ταινίες ξανά στη μεγάλη οθόνη».